Chưa từng có: Khối ngoại bán ròng kỷ lục hơn 11.400 tỷ đồng cổ phiếu Việt Nam trong 1 tuần

30-08-2025 - 00:02 AM | Thị trường chứng khoán

Khối ngoại tiếp tục áp lực bán ròng mạnh hàng nghìn tỷ đồng, trong đó có phiên thứ Tư bán ròng hơn 4.000 tỷ, lập kỷ lục về bán ròng khớp lệnh trong một phiên trên TTCK Việt Nam.

Thị trường chứng khoán ghi nhận tuần giao dịch cuối tháng 25-28/8 tiếp đà tăng điểm tuy nhiên rung lắc đã diễn ra nhiều hơn. Áp lực bán mạnh tại vùng đỉnh khiến VN-Index giảm mạnh trong phiên đầu tuần trước khi hồi phục mạnh trong các phiên còn lại. Tổng cộng, VN-Index tăng 36,74 điểm (2,2%) lên 1.682,21 điểm.

Về giá trị giao dịch của khối ngoại, nhóm nhà đầu tư này tiếp tục áp lực bán ròng mạnh hàng nghìn tỷ đồng, trong đó có phiên thứ Tư bán ròng hơn 4.000 tỷ, lập kỷ lục về bán ròng khớp lệnh trong một phiên trên TTCK Việt Nam. Lũy kế 5 phiên, khối ngoại bán ròng hơn 11.443 tỷ đồng trên toàn thị trường - đồng thời xác lập mức kỷ lục bán ròng

Xét riêng từng sàn, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 11.012 tỷ đồng trên HoSE, mua ròng 16 tỷ đồng trên HNX và bán ròng 447 tỷ đồng trên sàn UPCoM.

Thống kê theo các mã chứng khoán , trong tuần giao dịch vừa qua, HPG tiếp tục là tâm điểm bị bán ròng mạnh nhất với giá trị -2.624 tỷ đồng, bỏ xa các mã còn lại. VPB đứng thứ hai với mức bán ròng -1.009 tỷ đồng, tiếp đến là SSI (-894 tỷ đồng) và STB (-736,8 tỷ đồng). Nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn khác cũng chịu áp lực rút vốn như VHM (-615,4 tỷ đồng), MBB (-606,3 tỷ đồng), CTG (-431,8 tỷ đồng) và SHB (-420,8 tỷ đồng). Các mã VCB, FPT, VIX và KBC cũng ghi nhận mức bán ròng dao động từ -200 đến -369 tỷ đồng mỗi mã.

Ở chiều ngược lại, dẫn đầu chiều mua ròng là GMD với giá trị 488,9 tỷ đồng. Theo sau là SHS (234,3 tỷ đồng), VND (223,4 tỷ đồng) và MWG (131,2 tỷ đồng). Các mã TPB (88,9 tỷ đồng), IJC (87,4 tỷ đồng) và VCI (75,9 tỷ đồng) cũng thu hút lực cầu đáng kể từ nhà đầu tư nước ngoài. Ngoài ra, nhóm cổ phiếu HCM, ANV, BMP, VEA và DXS đều ghi nhận giá trị mua ròng từ 28 đến 62 tỷ đồng.

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

