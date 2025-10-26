Chưa từng có: Một doanh nghiệp Việt cùng lúc xác lập 3 kỷ lục quốc gia

Thông tin từ Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), doanh nghiệp này vừa được trao tặng 3 Kỷ lục Việt Nam. Đây là sự ghi nhận những công trình tiêu biểu mang dấu ấn tiên phong trong lĩnh vực khai thác, vận hành và chế biến khí thiên nhiên, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và dẫn dắt lộ trình chuyển đổi xanh của đất nước của PV GAS.

PV GAS vinh dự đón nhận 3 Kỷ lục Việt Nam. Đầu tiên là Nhà máy Xử lý Khí Nam Côn Sơn - Nhà máy có công suất xử lý khí lớn nhất Việt Nam. Nhà máy Xử lý khí Nam Côn Sơn với công suất tối đa 22 triệu m³/ngày đêm là nhà máy xử lý khí quy mô lớn nhất Việt Nam hiện nay (tương đương khoảng 8.0 tỷ m³khí/năm).

Năm 2008, dây chuyền xử lý khí số 2 được bổ sung, nâng công suất nhà máy xử lý khí lên 20 triệu m³/ngày đêm. Năm 2011, công suất nhà máy tiếp tục được nâng lên mức 21 triệu m³ khí/ngày đêm và đến năm 2013 đạt đến mức công suất tối đa như hiện tại.

Tháng 7/2017, điểm giao nhận khí thứ hai để kết nối Nhà máy Xử lý khí Nam Côn Sơn và Nhà máy Xử lý khí Dinh Cố chính thức đi vào vận hành, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn khí và tối ưu hóa hệ thống.

Một góc nhà máy Xử lý khí Nam Côn Sơn

Kỷ lục thứ 2 là Đường ống khí Nam Côn Sơn - Đường ống 02 pha vận chuyển dòng lưu thể khí thiên nhiên và chất lỏng Condensate dài nhất, với công suất vận chuyển khí lớn nhất Việt Nam.

Đường ống khí Nam Côn Sơn – công trình được khởi công năm 2001 và hoàn thành chỉ sau 18 tháng – là tuyến ống 2 pha có tổng chiều dài 371,09 km (gồm cả đoạn trên bờ và dưới biển), đường kính 26 inch, với công suất vận chuyển khí lên tới 23,2 triệu m³/ngày đêm, dẫn khí từ các mỏ thuộc bể Nam Côn Sơn về Nhà máy Xử lý khí Nam Côn Sơn để chế biến và cung cấp cho khu vực Đông Nam Bộ.

Đây không chỉ là tuyến ống dài nhất và có công suất lớn nhất Việt Nam, mà còn là biểu tượng cho năng lực chinh phục biển sâu, làm chủ công nghệ và hợp tác quốc tế hiệu quả của PV GAS trong quản lý, vận hành và khai thác nguồn năng lượng chiến lược quốc gia.

Đường ống khí Nam Côn Sơn

Kỷ lục thứ 3 mà PV GAS thiết lập là Đơn vị khai thác, vận hành Kho cảng LNG Thị Vải - Kho cảng khí thiên nhiên hóa lỏng đầu tiên tại Việt Nam (từ năm 2023). Kho cảng LNG Thị Vải là công trình mang ý nghĩa đặc biệt, mở ra bước ngoặt lịch sử khi đưa Việt Nam chính thức bước vào kỷ nguyên sử dụng nhiên liệu sạch LNG.

Được PV GAS khởi công năm 2019 và vận hành thương mại từ năm 2023, đây là kho cảng LNG đầu tiên, lớn nhất và hiện đại nhất cả nước – một biểu tượng cho tầm vóc mới của ngành công nghiệp khí Việt Nam. Công trình có bến cảng tiếp nhận tàu chuyên chở LNG trọng tải tới 100.000 DWT, bồn chứa dung tích 180.000 m³ và công suất qua kho trung bình 1 triệu tấn LNG/năm; giai đoạn 2 dự kiến nâng công suất lên tới 3 triệu tấn/năm.

Kho cảng LNG Thị Vải

Liên quan đến hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2025, PV GAS thu về gần 55.756 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 7.571 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 4,5% và 27% so với cùng kỳ năm 2024.

Xét theo cơ cấu doanh thu, mảng kinh doanh khí khô, LNG và LPG tiếp tục giữ vai trò chủ lực, mang về gần 53.000 tỷ đồng cho PV GAS trong 6 tháng đầu năm. Ở góc độ thị trường, hoạt động trong nước đóng góp tới 62.988 tỷ đồng, tương đương 112,9% tổng doanh thu trước loại trừ nội bộ, trong khi thị trường Singapore mang lại 2.796 tỷ đồng, chiếm khoảng 5% tổng doanh thu hợp nhất.

Đáng chú ý, chỉ sau hai quý đầu năm 2025, PV GAS đã hoàn thành hơn 75% kế hoạch doanh thu và vượt xa 143% mục tiêu lợi nhuận cả năm.