Chuẩn bị hoàn thành sân vận động lớn nhất miền núi phía Bắc: Trị giá hơn 500 tỷ, rộng tương đương sân Hàng Đẫy, đạt tiêu chuẩn quốc tế

05-09-2025 - 10:48 AM | Bất động sản

Sau hơn 2 năm thi công, đến nay, các nhà thầu đang khẩn trương hoàn thành những hạng mục cuối cùng của Sân vận động Thái Nguyên để chuẩn bị bàn giao, đưa công trình vào sử dụng.

Chuẩn bị hoàn thành sân vận động lớn nhất miền núi phía Bắc: Trị giá hơn 500 tỷ, rộng tương đương sân Hàng Đẫy, đạt tiêu chuẩn quốc tế- Ảnh 1.

Toàn cảnh Sân vận động Thái Nguyên (ảnh: Báo Thái Nguyên).

Những năm qua, tỉnh Thái Nguyên có nhu cầu tổ chức các hoạt động thể thao lớn tầm cỡ quốc gia, khu vực… nhưng cơ sở vật chất phục vụ lại chưa đáp ứng được yêu cầu. Trong khi đó, Sân vận động Thái Nguyên được xây dựng từ lâu hiện đã xuống cấp.

Nhận rõ tầm quan trọng của sự nghiệp thể dục thể thao, vào tháng 12/2022 dự án xây dựng Sân vận động Thái Nguyên mới được khởi công tại xã Phúc Trìu, thành phố Thái Nguyên (cũ).

Dự án Sân vận động Thái Nguyên mới có tổng mức đầu tư 535 tỷ đồng do nguồn vốn từ ngân sách Trung ương hỗ trợ, thu tiền sử dụng đất và một số nguồn vốn hợp pháp khác.

Sân vận động Thái Nguyên mới có diện tích 15 ha, được thiết kế với quy mô 22.000 chỗ ngồi có mái che hiện đại, đảm bảo diện tích một sân bóng đá tiêu chuẩn quốc tế. Khi hoàn thành, đây sẽ trở thành sân vận động lớn nhất Vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Sân vận động Thái Nguyên mới sẽ có sức chứa tương đương sân vận động Hàng Đẫy (22.500 chỗ); lớn hơn 2.000 chỗ so với Sân vận động Việt Trì (20.000 chỗ); lớn gấp đôi Sân vận động tỉnh Điện Biên (khoảng 10.000 chỗ)...

Chuẩn bị hoàn thành sân vận động lớn nhất miền núi phía Bắc: Trị giá hơn 500 tỷ, rộng tương đương sân Hàng Đẫy, đạt tiêu chuẩn quốc tế- Ảnh 2.

vận động Thái Nguyên được trồng một loại cỏ đặc biệt (ảnh: Báo Thái Nguyên).

Một trong những điểm nhấn của Sân vận động Thái Nguyên là được trồng một loại cỏ đặc biệt. Đó là cỏ Zeon Zoysia - đây là một giống cỏ được sử dụng cho các sân vận động đẳng cấp quốc tế và được chứng nhận bởi ITGAP.

Toàn bộ mặt sân cỏ được trang bị hệ thống tưới tự động hiện đại và được chăm sóc, cắt tỉa thường xuyên.

Ngoài phục vụ thi đấu bóng đá, Sân vận động Thái Nguyên còn có đường pitch bao quanh với 8 đường chạy vòng, 10 đường chạy thẳng để phục vụ thi đấu điền kinh và nhiều môn thể thao khác.

Sau hơn 2 năm thi công, đến nay, các nhà thầu đang khẩn trương hoàn thành những hạng mục cuối cùng để bàn giao, đưa công trình vào sử dụng.

Chuẩn bị hoàn thành sân vận động lớn nhất miền núi phía Bắc: Trị giá hơn 500 tỷ, rộng tương đương sân Hàng Đẫy, đạt tiêu chuẩn quốc tế- Ảnh 3.

Vị trí Sân vận động Thái Nguyên (theo đơn vị hành chính cũ).

Dự án xây dựng Sân vận động Thái Nguyên mới là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh. Khi dự án được hoàn thành và đưa vào sử dụng không chỉ góp phần thúc đẩy lĩnh vực thể thao của tỉnh, mà còn thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ, cũng như phát triển đô thị tại Thái Nguyên.

Cùng với Sân vận động mới nêu trên, tỉnh Thái Nguyên cũng sẽ hoàn thành nhiều công trình trọng điểm trong năm 2025 gồm: Đường Vành đai V đoạn qua tỉnh Thái Nguyên; đường Bắc Kạn - Hồ Ba Bể kết nối Na Hang (Tuyên Quang); Trụ sở làm việc Khối các cơ quan tỉnh…

