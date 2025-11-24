Chuẩn bị nghỉ việc, nhớ giữ im lặng về 3 chuyện này nếu không muốn mang tiếng cả đời

Rất nhiều người nghĩ: "Tôi sắp nghỉ rồi, nói gì thì nói, quan tâm làm gì nữa". Thế nhưng, đời đi làm không đơn giản là "hết hợp đồng là hết duyên". Giới nghề nào cũng nhỏ, mối quan hệ chằng chịt, hôm nay là đồng nghiệp, mai có khi là đối tác, khách hàng, hoặc người phỏng vấn bạn ở một nơi khác. Một câu lỡ lời khi chuẩn bị nghỉ việc có thể trở thành con dao quay ngược lại đâm vào chính mình.

Nghỉ việc thật ra là một bài test về nhân phẩm và trí khôn. Bạn có thể vui vì sắp sang trang mới, có thể ấm ức vì từng tủi thân, bị la mắng, bị o ép. Nhưng ngay cả trong những cảm xúc đó, nếu biết "giữ mồm giữ miệng", bạn sẽ rời đi trong tư thế ngẩng cao đầu, giữ được hình ảnh đẹp và mở thêm cơ hội cho tương lai. Dưới đây là 3 điều tuyệt đối đừng kể lể với đồng nghiệp khi bạn chuẩn bị viết đơn thôi việc.

1. Đừng khoe quá kỹ về "bến đỗ mới" và mức lương mới

"Em qua công ty X rồi chị ạ, lương gấp đôi chỗ này luôn!", "Bên mới chế độ xịn lắm, thưởng to, sếp Tây dễ thương lắm"… Nghe thì hả hê, nhưng chỉ cần bạn nói ra, gần như chắc chắn hôm sau cả văn phòng đều biết.

Bạn nghĩ là mình đang chia sẻ niềm vui, nhưng không phải ai cũng chúc mừng bạn từ tận đáy lòng. Người từng ngồi tám chuyện với bạn về lương thấp, thưởng ít, có thể quay sang nói: "Thấy chưa, được tí là khoe ầm lên". Sự "tự hào" của bạn, vào tai người khác có thể biến thành "khoe khoang, chảnh chọe".

Chưa kể, nếu sếp cũ và sếp mới của bạn lại vô tình quen nhau, chỉ một cuộc điện thoại kiểu: "Nghe nói nhân viên cũ của ông qua chỗ tôi, bảo bên ông thế này thế kia…", ấn tượng của bạn ở nơi chưa chính thức "đặt chân" tới đã bị trừ điểm. Bạn chưa kịp chứng minh năng lực, đã bị gắn mác "hay buôn chuyện, thích nói xấu chỗ cũ".

Người khôn thì nói thế nào? Rất đơn giản, giữ mộc mạc: "Em cũng chỉ đổi môi trường cho biết, vẫn làm ngành cũ thôi ạ". "Em thử sức chỗ mới xem có phù hợp hơn không, còn lương bổng thì đủ sống là được".

Khi người ta gặng hỏi mức lương, hãy khéo léo lái sang chuyện định hướng, cơ hội học hỏi, môi trường phát triển. Lương là chuyện riêng tư, nói ra dễ gây so đo, đố kỵ. Còn định hướng phát triển là câu chuyện lành mạnh, thể hiện bạn là người nghiêm túc với sự nghiệp.

2. Đừng xả hết bực dọc với sếp cũ và công ty cũ

Ai đi làm lâu năm mà chẳng từng bực mình vì deadline vô lý, sếp khó tính, chế độ chỗ này chỗ kia không như mong đợi. Nhiều người đến lúc nghỉ là muốn "xả một trận cho đã đời": Kể xấu sếp, chê bai công ty, chửi dự án, chế giễu đồng nghiệp.

Nghe thì hả hê, nhưng sự thật là: Người ngồi nghe bạn trút bầu tâm sự rất có thể là người mang nguyên văn câu chuyện, thậm chí thêm mắm dặm muối, kể lại với… chính những người mà bạn đang nói. Bạn rời công ty rồi, nhưng danh tiếng thì vẫn ở lại và không phải theo nghĩa tích cực.

Trong giới nghề, vòng tròn quan hệ nhỏ hơn bạn nghĩ rất nhiều. Hôm nay bạn trách sếp cũ, mai rất có thể hai người gặp lại trong một hội thảo, trong một dự án khác, hoặc tệ hơn là sếp cũ lại quen sếp tương lai ở công ty mà bạn đang ứng tuyển. Một câu "Tôi từng làm với bạn nhân viên này, lúc nghỉ nói xấu công ty dữ lắm" đã đủ khiến nhà tuyển dụng chùn tay.

Vậy nên, dù trong lòng có cả một list "cay cú", hãy để nó ở trong đầu, nói cùng bạn thân thân lắm, và tốt nhất là đừng nói trong môi trường công việc. Khi chia tay công ty, câu cửa miệng an toàn nhất luôn là:

"Em cảm ơn công ty vì quãng thời gian vừa rồi, em học được nhiều thứ lắm".

"Em nghỉ chủ yếu vì định hướng cá nhân, muốn thử thách mới".

Nghe có vẻ khuôn mẫu, nhưng đó là lớp áo bảo vệ danh tiếng của chính bạn. Tự nhủ: Cơn giận vài phút không đáng để đánh đổi bằng uy tín cả vài năm đi làm.

3. Đừng hé lộ chuyện ai sắp đi cùng mình

Đây là "vùng cấm" mà nhiều người vô tình chạm phải. Bạn chuẩn bị nghỉ, đồng nghiệp tâm sự: "Chắc em cũng tính vài bữa nữa đi theo chị", "Em cũng gửi CV rồi, đợi phản hồi thôi". Bạn thấy thân thiết nên lỡ miệng: "Không chỉ mình em đâu, A với B cũng đang cân nhắc".

Chỉ cần một thông tin nhỏ rò rỉ, cộng thêm vài câu đồn đoán, rất nhanh công ty sẽ nhìn bạn với ánh mắt: "Đầu tàu lôi kéo người khác đi theo", "Đang âm thầm phá đội ngũ". Trong mắt cấp trên, đó là hành động "đào tẩu tập thể", gây bất ổn cho tổ chức.

Ngay cả khi bạn không chủ động rủ rê, chỉ là vô tình nhắc đến, bạn vẫn có thể bị đánh giá là thiếu chuyên nghiệp, làm lộ bí mật riêng tư của đồng nghiệp. Về phía chỗ làm mới, nhà tuyển dụng cũng không mặn mà với kiểu nhân sự vừa đến đã kéo người, tạo bè phái.

Thế nên, chuyện ai đi ai ở, hãy để mỗi người tự quyết và tự nói. Bạn chỉ cần làm tốt việc của mình: thông báo nghỉ việc một cách rõ ràng, gọn gàng, bàn giao đầy đủ. Còn những cuộc trò chuyện "đi hay ở" của người khác, tốt nhất đừng đem ra bình luận với ai.

Nghỉ việc không phải là lúc trả đũa, "bóc phốt" hay chứng minh mình thắng. Đó là thời điểm bạn cho thế giới thấy mình trưởng thành đến đâu. Ba thứ nên im lặng - lương bổng ở chỗ mới, bực dọc với chỗ cũ và chuyện ai đi cùng thực chất đều chung một gốc: Giữ miệng để giữ đường lui cho tương lai.

Hãy để người ta nhớ về bạn như một đồng nghiệp chuyên nghiệp, biết điều, rời đi nhẹ nhàng mà vẫn tử tế. Rồi một ngày nào đó, khi hồ sơ của bạn nằm trên bàn một nhà tuyển dụng mới, hoặc tên bạn được nhắc tới trong một cuộc trò chuyện, hy vọng người ta sẽ nói: "Bạn ấy nghỉ rất văn minh, làm việc đàng hoàng, đáng tin lắm".

Đời đi làm dài lắm, "giang hồ còn gặp lại nhau hoài". Đừng để chỉ vì vài câu nói lúc sắp rời đi mà tự đánh rơi cơ hội và hình ảnh chính mình.