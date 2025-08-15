Chuẩn bị thu hồi đất hơn 900 hộ dân ở Hải Phòng để triển khai khu công nghiệp trị giá 3.500 tỷ của Tổng Công ty IDICO

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vinh Quang (Giai đoạn 1) được chấp thuận chủ trương đầu tư vào đầu năm 2025, có quy mô diện tích 226 ha.

Dự án có tổng mức đầu tư 3.550 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư hơn 535 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần IDICO Vinh Quang - công ty con của Tổng Công ty IDICO làm chủ đầu tư.

Để thực hiện dự án, giai đoạn đầu sẽ có khoảng 921 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng. Trong đó, xã Vĩnh Bảo có diện tích khoảng 50 ha tương ứng với 323 hộ, xã Vĩnh Hải có diện tích khoảng 113 ha tương ứng với 598 hộ.

Hiện nay, dự án đang được đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Theo báo cáo, đến hết ngày 13/8, đã có 561/921 hộ dân nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng số tiền trên 270 tỷ đồng.

Đến nay, Ban quản lý dự án khu vực Vĩnh Bảo đã phối hợp với UBND xã Vĩnh Bảo và xã Vĩnh Hải hoàn thành công tác xác định nguồn gốc đất đối với tất cả 921 hộ gia đình, cá nhân có diện tích đất thu hồi.

Ngoài các hộ dân đã nhận tiền, hiện địa phương đang phối hợp với Ban quản lý dự án khu vực Vĩnh Bảo và chủ đầu tư tiếp tục chi trả kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các hộ còn lại đã có phương án được phê duyệt, phấn đấu hoàn thành trong tháng 8/2025.

Theo kế hoạch của chủ đầu tư, dự án sẽ được khởi công vào cuối tháng 9/2025.

Được biết, Khu công nghiệp Vinh Quang được định hướng phát triển theo mô hình sinh thái, kết hợp công nghệ hiện đại và quản lý tài nguyên hiệu quả.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. Tiến độ thực hiện không quá 36 tháng kể từ ngày được bàn giao đất.

Dự án này khi hoàn thành ngoài việc thúc đẩy phát triển công nghiệp, cũng sẽ tạo ra hàng nghìn việc làm chất lượng cao cho người lao động địa phương.

Hiện IDICO đang đầu tư, quản lý 12 khu công nghiệp, tổng diện tích gần 4.000 ha. Trong đó, có 9 khu công nghiệp ở phía Nam, 3 khu công nghiệp ở phía Bắc, thu hút gần 400 doanh nghiệp với tổng mức đầu tư khoảng 9 tỷ USD.







