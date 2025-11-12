Chung cư cũ khó bán vì một lý do





Giá chung cư tăng nhưng thanh khoản giảm

Thời gian qua, giá chung cư tại Hà Nội đã liên tục tăng nóng. Ngược lại, thanh khoản lại có xu hướng sụt giảm, đặc biệt là phân khúc thứ cấp.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, trong quý vừa qua, giá bán sơ cấp căn hộ chung cư tại Hà Nội tăng mạnh với mức giá trung bình đạt 95 triệu đồng/m2, trong đó hơn 43% nguồn cung mới có giá trên 120 triệu đồng/m2. Mặt bằng giá sơ cấp tăng mạnh kéo theo mặt bằng giá toàn thị trường tăng cao

Còn giá căn hộ chung cư tại TPHCM tiếp tục tăng, tập trung ở các phân khúc trung cấp và cao cấp. Giá bán sơ cấp trung bình đạt 91 triệu đồng/m2, một số tại khu vực trung tâm có mức giá trung bình từ 120-150 triệu đồng/m2.

Tuy nhiên, lượng giao dịch chung cư có xu hướng giảm. Cụ thể, trong quý vừa qua, lượng giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ có 32.114 giao dịch thành công, giảm 7% so với quý trước và giảm 17% so với cùng kỳ.

Theo khảo sát, nhiều căn chung cư tại Hà Nội dù đã được rao bán lâu nhưng vẫn chưa tìm được chủ mới.

Chẳng hạn, một căn chung cư diện tích 62m2 tại phường Tây Mỗ (TP Hà Nội) được rao bán với 6,5 tỷ đồng, tương đương hơn 100 triệu đồng/m2. So với 2 tháng trước mức giá không tăng quá nhiều. Môi giới cho biết, căn chung cư này dù rao bán đã lâu nhưng chủ nhà vẫn không hạ giá. Nếu đúng giá đưa ra chủ nhà mới đồng ý bán.

Hay một căn chung cư tại phường Cầu Giấy có diện tích 78m2, cách đây 3 tháng được rao bán với giá 9,5 tỷ đồng, tương đương gần 122 triệu đồng/m2. Dù tới nay vẫn chưa có khách mua nhưng chủ nhà vẫn giữ mức giá này.

Anh Thanh Tùng - chủ một sàn môi giới bất động sản tại Hà Nội - nói, trong 2 năm gần đây giá chung cư liên tục tăng nóng. Đầu năm nay, mức độ tăng giá đã chậm, nhưng nhiều chủ nhà vẫn kỳ vọng giá sẽ tiếp tục đi lên nên vẫn rao bán ở mức cao. Tuy nhiên, gần đây giao dịch chung cư thứ cấp có phần chững lại, nguyên nhân chủ yếu do giá đã quá cao, người ở thực không thể tiếp cận.

“Nhu cầu mua nhà của người dân vẫn rất cao. Tuy nhiên, vì giá đã quá cao nên họ tạm thời dừng mua, chờ đợi thêm tín hiệu thị trường hoặc chờ nguồn cung nhà ở xã hội mới”, anh chia sẻ.

Chung cư khó bán vì giá quá cao

Ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) - nói, thời gian qua, thanh khoản chung cư cũ tại Hà Nội có phần chững lại so với đầu năm, nguyên nhân do giá đã cao. Cụ thể, với chung cư sơ cấp, nhiều chi phí tăng mạnh, và nguồn cung chủ yếu ở phân khúc hạng sang nên không có giá rẻ. Quý vừa qua, chung cư mới giá dưới 60 triệu đồng/m2 gần như biến mất.

Còn đối với phân khúc chung cư cũ, đang bị chi phối bởi nhóm đầu cơ thổi giá, nên dù giá cao vẫn tiếp tục bị đẩy lên. Với mức giá chung cư hiện nay, người có nhu cầu thực rất khó tiếp cận. Minh chứng là thanh khoản chung cư trong nửa đầu năm bị sụt giảm mạnh. Bên cạnh đó, thanh khoản giảm còn tới từ việc người dân đang ở trong tư thế chờ đợi, nghe ngóng thêm tín hiệu từ thị trường.

“Giá chung cư hiện nay đã chạm mức trần, rất khó để tăng sốc như giai đoạn trước. Tuy nhiên, nếu giá chung cư tiếp tục neo ở mức này có thể tiếp tục bị ảnh hưởng thanh khoản”, ông nói.

Đồng quan điểm trên, ông Phạm Đức Toản - chuyên gia bất động sản - nói, thanh khoản chung cư bị ảnh hưởng do 2 nguyên nhân. Thứ nhất, giá hiện nay đã quá cao, người có nhu cầu thực không tiếp cận được. Thứ hai, người mua có động thái chờ đợi thêm tín hiệu từ thị trường.

Theo ông, nhu cầu thực tại Hà Nội vẫn luôn cao, nhưng cung - cầu khó gặp nhau. Bởi, người mua ở thực cần phân khúc chung cư giá hợp lý thì không có hàng. Trong khi đó, nguồn cung trên thị trường hiện tại đều tập trung ở phân khúc cao cấp.

Ông cho rằng, trong bối cảnh giá chung cư cao như hiện nay, ai thực sự cần mua ngay mới nên xuống tiền. Với những người chưa vội mua ngay có thể chờ đợi thêm 1-2 năm. Khi đó, nguồn cung nhà ở xã hội sẽ dồi dào hơn, khả năng tiếp cận dễ hơn.



