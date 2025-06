Chung cư quay đầu tăng giá, đất nền chững lại sau tăng 'nóng'

Tăng giá sau nửa năm đi ngang

Theo khảo sát của PV Tiền Phong, xu hướng tăng giá trở lại của căn hộ chung cư đang diễn ra ở phần lớn các dự án cũ. Chẳng hạn một căn hộ diện tích 69 m2 tại Đại Kim (Hoàng Mai, Hà Nội) đang được chủ nhà rao bán 4,1 tỷ đồng - cao hơn khoảng 300 triệu đồng so với mức giao dịch được ghi nhận hồi đầu năm.

Hay một căn hộ 73m2 tại Giang Biên, Long Biên, Hà Nội tăng 400 triệu đồng lên mức 3,9 tỷ đồng so với đầu năm nay.

Hiện tượng tăng giá trở lại của chung cư cũng được ông Nguyễn Quốc Anh - Phó Giám đốc Batdongsan.com.vn, xác nhận sau khi quan sát các dữ liệu thị trường.

Ông Quốc Anh dẫn số liệu từ nền tảng rao tin Batdongsan.com.vn , cho biết chung cư được quan tâm trở lại từ đầu tháng 5 khi các loại hình có tính đầu tư, đầu cơ cao như đất nền , nhà riêng rơi vào điểm chững. Cụ thể, lượng quan tâm đối với chung cư trong tháng 5 đã tăng 13% so với tháng 4, trong khi đất nền giảm 5%, nhà riêng đi ngang.

"Sau đợt sốt đất do sáp nhập tỉnh, thành phố và ảnh hưởng của thông tin Mỹ áp thuế đối ứng, các kênh đầu tư gồm đất nền, vàng, chứng khoán đều trở nên khó đoán và bất ổn hơn. Các nhà đầu tư lúc này có xu hướng quay trở lại với các kênh đầu tư an toàn, có thể tạo ra dòng tiền, và chung cư là ưu tiên của họ. Tuy nhiên, lượng quan tâm tăng không đồng nghĩa với thanh khoản tăng", ông Quốc Anh nói.

Ngoài ra, việc các dự án mới ra mắt hoặc mở bán có giá cao ngất ngưởng cũng tác động mạnh lên thị trường thứ cấp. Nửa đầu năm, hàng loạt dự án chung cư từ nội thành đến ngoại thành Hà Nội đồng loạt ra mắt thị trường, giá dao động 70-170 triệu đồng/m2.

Cụ thể, Tập đoàn Tân Hoàng Minh mới đây ra mắt dự án Greenera Southmark tại huyện Thanh Trì với giá thăm dò thị trường trung bình khoảng 80 triệu đồng/m2.

Giá rao bán chung cư lại tăng trở lại.

Hay ở quận Hoàng Mai, Meygroup - doanh nghiệp bất động sản của Tập đoàn Tân Á Đại Thành - cũng dự kiến bán gần 800 căn hộ thuộc dự án Galia Hanoi với giá trung bình 82 triệu đồng/m2.

MIK Group sau khi bán xong gần 4.000 căn hộ ở huyện Đông Anh với giá trung bình 100 triệu đồng/m2, cũng đang trở lại thị trường với gần 1.000 căn hộ ở dự án The Matrix One giai đoạn 2 tại quận Nam Từ Liêm. Giá chủ đầu tư đưa ra là 116-166 triệu đồng/m2.

Đánh giá về diễn biến thị trường, ông Nguyễn Quốc Anh cho rằng đợt tăng giá lần này mới diễn ra hơn 1 tháng, chưa thể khẳng định là dấu hiệu của một chu kỳ tăng giá mới. Chuyên gia nhìn nhận diễn biễn tiếp theo của thị trường sẽ phụ thuộc lớn vào tâm lý và niềm tin của nhà đầu tư vào các kênh đầu tư khác, đặc biệt là đất nền.

"Nếu niềm tin của nhà đầu tư trở lại thì dòng tiền có thể sẽ lại chảy về các kênh đầu tư khác, qua đó giảm nhiệt cho chung cư. Ngược lại, nếu đất nền chưa tạo sóng, người mua sẽ tiếp tục xem căn hộ là nơi trú ẩn vốn an toàn hơn cả", ông Quốc Anh cho hay

Đất nền hạ nhiệt

Cũng theo báo cáo của Batdongsan.com.vn, sau khi đạt đỉnh vào tháng 3, phân khúc đất nền tại các tỉnh phía Bắc (ngoài Hà Nội) ghi nhận mức độ quan tâm giảm nhẹ trong tháng 5 - phản ánh tâm lý thận trọng sau các thông tin về thuế đối ứng. Tuy vậy, so với cùng kỳ năm ngoái, mức độ quan tâm vẫn tăng cao, đặc biệt tại Bắc Ninh (tăng 43%), Hưng Yên (38%), Bắc Giang (36%).

Về giá, đất nền các tỉnh phía Bắc vẫn duy trì mặt bằng cao, nhiều nơi còn tăng mạnh so với đầu năm. Hòa Bình dẫn đầu với mức tăng 67% so với tháng 1/2024, Hưng Yên tăng 59%, Vĩnh Phúc tăng 47%, Bắc Giang tăng 39%. Bắc Ninh cũng ghi nhận mức tăng 20% và tiếp tục nhích thêm 3% so với tháng 3/2025. Quảng Ninh tăng 12%. Hải Phòng gần như đi ngang.

Trong khi đó, thị trường miền Trung chứng kiến sức mua dịch chuyển từ đất nền sang chung cư, biệt thự. Tại Đà Nẵng, tháng 5 ghi nhận mức tăng ấn tượng về mức độ quan tâm với chung cư (19%) và biệt thự (18%). Trong khi đó, đất nền giảm 9%, nhà mặt phố giảm 6%, nhà riêng giảm 1%.

Ở các tỉnh miền Trung khác, mức độ quan tâm được phân bổ đồng đều hơn: biệt thự tăng 15%, nhà riêng tăng 9%, chung cư tăng 8%, đất nền tăng nhẹ 2%. Tuy nhiên, đất nền vẫn là phân khúc chủ đạo tại khu vực này.

Sau khi giá lên đỉnh vào tháng 3, thị trường miền Trung cũng ghi nhận xu hướng chững lại do ảnh hưởng của kỳ nghỉ lễ dài, thông tin về chính sách thuế và tâm lý chờ đợi từ nhà đầu tư liên quan đến đề xuất sáp nhập địa giới hành chính.