Chứng khoán An Bình nhận giải thưởng công ty cung cấp dịch vụ chứng khoán tốt nhất Việt Nam 2026

Đây là một trong những giải thưởng uy tín của khu vực châu Á trong lĩnh vực tài chính - chứng khoán, ghi nhận các tổ chức có chất lượng dịch vụ vượt trội, năng lực vận hành hiệu quả và đóng góp tích cực vào sự phát triển của thị trường.

Ghi nhận năng lực cung cấp dịch vụ toàn diện

Hạng mục "Best Securities Service" của FinanceAsia (tạp chí uy tín hàng đầu khu vực châu Á về lĩnh vực tài chính, chứng khoán) tập trung đánh giá toàn diện các hoạt động dịch vụ chứng khoán của doanh nghiệp, từ dịch vụ môi giới, chăm sóc khách hàng đến nền tảng giao dịch, công nghệ vận hành, nghiên cứu - phân tích thị trường và các sản phẩm tài chính như margin, giải pháp đầu tư.

Việc ABS được vinh danh cho thấy doanh nghiệp đã xây dựng được hệ thống dịch vụ toàn diện, đáp ứng cả nhu cầu của nhà đầu tư cá nhân lẫn khách hàng tổ chức.

Mảng môi giới và quản lý tài sản được ABS tiếp tục xác định là động lực tăng trưởng cốt lõi. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để công ty mở rộng thị phần, nâng cao hiệu quả kinh doanh và hướng tới hoàn thành các mục tiêu lợi nhuận đã đề ra. Công ty dự kiến tăng gấp đôi quy mô đội ngũ chuyên viên tư vấn đầu tư chất lượng cao, đồng thời áp dụng chính sách hoa hồng bậc thang linh hoạt, minh bạch, cạnh tranh top đầu thị trường nhằm thu hút và giữ chân nhân sự.

Song song với đó, ABS tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng công nghệ và nền tảng giao dịch số, hướng tới trải nghiệm liền mạch và tối ưu cho khách hàng. Hệ thống giao dịch thông minh được phát triển theo định hướng ứng dụng dữ liệu, giúp nâng cao độ chính xác trong vận hành, hỗ trợ tư vấn hiệu quả và tăng cường năng lực quản trị tài khoản đầu tư. Đây cũng là bước chuẩn bị cần thiết trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đã chính thức chinh phục mục tiêu nâng hạng, mở ra nhiều cơ hội đón dòng vốn mới.

Ở mảng nghiên cứu - phân tích, ABS xác định bộ phận Research là trung tâm "chất xám", cung cấp dữ liệu chuyên sâu và các góc nhìn đa chiều, hỗ trợ ra quyết định đầu tư kịp thời và chính xác. Bên cạnh đó, các sản phẩm tài chính như cho vay giao dịch ký quỹ (margin), trái phiếu doanh nghiệp, tư vấn đầu tư và quản lý tài sản cũng được phát triển theo hướng linh hoạt, phù hợp với từng nhóm khách hàng.

ABS tiếp tục theo đuổi chiến lược cung cấp giải pháp tài chính tổng thể, với lợi thế từ mạng lưới hợp tác kinh doanh với ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK), Tập đoàn Geleximco và các đối tác fintech.

Ông Nguyễn Quang Đạt, Tổng Giám đốc ABS cho biết, ABS xác định hiệu suất đầu tư là thước đo quan trọng nhất cho chất lượng dịch vụ. Từ đó, công ty tập trung đa dạng hóa giải pháp tài chính, linh hoạt trong dịch vụ, xây dựng công cụ và con người với mục tiêu lấy hiệu quả đầu tư làm trọng tâm trong mọi hoạt động.

Ông Nguyễn Quang Đạt – Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS)

"Là một trong những công ty chứng khoán đầu tiên tại Việt Nam, chúng tôi cũng đã xây dựng được mạng lưới đối tác chiến lược toàn diện với những tập đoàn kinh tế hàng đầu Việt Nam và quốc tế, trải dài trong các lĩnh vực từ bất động sản, ngân hàng, quỹ, sản xuất ô tô... đến đầu tư công nghệ mới như robot và AI. Lợi thế này cho phép ABS tiên phong cung cấp những giải pháp tài chính đa dạng, giúp các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức đạt được mục tiêu lợi nhuận bền vững", ông Đạt khẳng định.

Củng cố vị thế, sẵn sàng cho giai đoạn bứt phá

Việc nhận giải thưởng quốc tế về chất lượng dịch vụ không chỉ là sự khẳng định cho năng lực vận hành và định hướng phát triển bền vững của ABS, mà còn tiếp thêm động lực để doanh nghiệp tăng tốc trong giai đoạn mới. Trên nền tảng đó, ABS đang bước vào năm 2026 với kế hoạch tăng vốn quy mô lớn, hướng tới củng cố năng lực tài chính và mở rộng dư địa tăng trưởng.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên vừa qua, công ty đã thông qua phương án phát hành 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ và 5 triệu cổ phiếu ESOP, với tổng số vốn huy động dự kiến khoảng 2.050 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của ABS sẽ tăng từ hơn 1.000 tỷ đồng lên trên 3.000 tỷ đồng.

Nguồn vốn mới sẽ được phân bổ chủ yếu cho hai mảng trọng điểm: đầu tư – tự doanh và cho vay giao dịch ký quỹ. Đây là những lĩnh vực đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu lợi nhuận và năng lực cạnh tranh của công ty.

ABS xác định mảng nguồn vốn và margin là "xương sống lợi nhuận", trong khi hoạt động tự doanh đóng vai trò cân bằng hiệu quả kinh doanh. Việc tăng quy mô vốn giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong việc cung cấp giải pháp tài chính cho khách hàng, đồng thời nâng cao khả năng hợp tác với các tổ chức lớn trong và ngoài nước.

Năm 2026, ABS đặt mục tiêu doanh thu 1.175 tỷ đồng, tăng 118% so với năm trước; lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 600 tỷ đồng, tăng 173%. Kế hoạch này được xây dựng trên kỳ vọng thị trường chứng khoán tiếp tục cải thiện thanh khoản, tiến trình nâng hạng rõ nét hơn và dòng vốn đầu tư mới gia tăng mạnh.