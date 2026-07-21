Chứng khoán APEC khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo và kiểm soát ra sao?

CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (Chứng khoán APEC, MCK: APS) vừa có văn bản báo cáo về biện pháp khắc phục tình trạng cổ phiếu vào diện bị cảnh báo và kiểm soát gửi đến VNX, HNX và UBCKNN.

Theo đó, cổ phiếu APS bị đưa vào diện cảnh báo theo Quyết định số 372/QĐ-SGDHN ngày 6/4/2026 của HNX do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2025 trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 là số âm.

Ảnh minh họa: APS

Bên cạnh đó, mã APS cũng đang thuộc diện kiểm soát theo Quyết định số 777/QĐ-SGDHN ngày 2/7/2025 do tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với Báo cáo tài chính các năm 2023 và 2024.

Về biện pháp khắc phục, APS cho biết tổ chức kiểm toán đã đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với Báo cáo tài chính năm 2025 của công ty, qua đó khắc phục nguyên nhân khiến cổ phiếu bị đưa vào diện kiểm soát.

Đối với khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn âm, công ty cho biết trong quý II/2026 đã thực hiện thu hồi một phần các khoản phải thu đã trích lập và sẽ tiếp tục thực hiện thu hồi trong thời gian sớm nhất.

Đồng thời, Ban lãnh đạo công ty sẽ cố gắng đổi mới, cải thiện phương án kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tiến tới đạt mục tiêu đưa lợi nhuận sau thuế chưa phân phối về số dương.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý II/2026, Chứng khoán APEC mang về doanh thu hoạt động hơn 31,8 tỷ đồng, giảm 28,6% so với cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình, do thị trường tài chính có nhiều biến động, giá trị thị trường của các tài sản tài chính mà công ty đang nắm giữ giảm dẫn đến chỉ tiêu lãi từ tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ chỉ đạt mức hơn 25 tỷ đồng, giảm 35,6% so với cùng kỳ.

Mặc dù doanh thu khác đền từ việc cho vay và hoạt động môi giới tăng 19,1%, đạt hơn 6,8 tỷ đồng nhưng tổng doanh thu hoạt động vẫn giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Tổng chi phí hoạt động ghi nhận gần 23,9 tỷ đồng, giảm 50,9% so với quý II/2025. Bên cạnh đó, công ty đã thực hiện hoàn nhập dự phòng các khoản phải thu đã trích lập từ những năm trước, dẫn đến lợi nhuận sau thuế đạt gần 54,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ ròng gần 6,9 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Chứng khoán APEC mang về tổng doanh thu hoạt động đạt hơn 47,2 tỷ đồng, giảm 30,7% so với 6 tháng đầu năm 2025; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 24,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ báo lỗ gần 31,8 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Chứng khoán APEC tăng 4,2% so với đầu năm, lên mức hơn 810,5 tỷ đồng; tổng nợ phải trả hơn 14,5 tỷ đồng, tăng 137,7%.



