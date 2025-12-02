Chứng khoán bước vào tháng có xác suất tăng điểm cao, CTCK điểm tên loạt nhóm ngành hút dòng tiền và "khỏe" hơn thị trường

VN-Index phục hồi 3 tuần liên tiếp, khép lại tháng 11 mới mức tăng 3,2% trong bối cảnh thị trường ở vũng trũng thông tin hỗ trợ kéo theo thanh khoản ở mức nền thấp.

Báo cáo cập nhật mới đây của Chứng khoán MB (MBS) cho biết, yếu tố mùa vụ ở tháng 11 đã phát huy hiệu quả dù thị trường giảm ngay tuần đầu tiên trong chuỗi giảm 4 tuần liên tiếp kể từ vùng đỉnh 1.800 điểm.

Theo thống kê, tháng 12 xác suất thị trường tăng điểm cũng khá cao, trong đó 2 năm liền trước thị trường đều tăng điểm. MBS cho rằng, kết hợp với yếu tố mùa vụ, thị trường sẽ tích cực ở nửa cuối tháng 12 khi các thông tin hỗ trợ hội tụ. Các điểm nhấn đáng chú ý trong tuần đầu tiên của tháng 12 mà nhà đầu tư cần lưu ý:

Về yếu tố vĩ mô , đối với chính sách tài khóa, Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư công cuối năm. Đối với chính sách tiền tệ: trong tuần vừa qua, NHNN tăng mạnh quy mô bơm ròng gần 74.000 tỷ đồng trong kỳ - đánh dấu lượng bơm ròng theo tuần lớn nhất kể từ cuối tháng 1/2025.

Theo nhận định từ phía MBS, định hướng nới lỏng sẽ tiếp tục được duy trì theo xu hướng chung của các ngân hàng trung ương toàn cầu, trong đó Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vẫn đang trong lộ trình cắt giảm lãi suất.

Theo đó, cùng với mục tiêu giữ ổn định lãi suất, tín dụng năm 2026 được dự báo sẽ phải tăng trưởng tối thiểu 20% để hỗ trợ mục tiêu GDP tăng từ 10% trở lên – mức cao kỷ lục.

Về yếu tố dòng tiền và ngành nghề , với việc dòng tiền nội thận trọng, chủ yếu do có sự lệch pha giữa chỉ số VN-Index và trạng thái danh mục (chỉ số đi một đằng, danh mục đi một nẻo), rất khó để kỳ vọng thanh khoản thị trường tăng mạnh trong tuần tới, đặc biệt là khi thị trường đang tiền vào vùng cản tâm lý quanh ngưỡng 1.700 điểm.

Theo thống kê của MBS, thanh khoản ở chiều phục hồi 3 tuần tăng vừa qua chỉ đạt khoảng 18.800 tỷ đồng khớp lệnh trên sàn HSX so với mức 29.600 tỷ đồng ở chiều giảm (3 tuần trước đó). Cho thấy, nhịp phục hồi của Vn-Index đang mang tính thận trọng, dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang nhóm cổ phiếu sản xuất, xuất khẩu và hàng hóa thay vì tập trung ở nhóm cổ phiếu tài chính (Ngân hàng, chứng khoán) và Bất động sản.

“ Xác suất để chọn được cổ phiếu sinh lời hiện khá thấp khi nhóm cổ phiếu được nhiều nhà đầu tư ưu thích như: Chứng khoán, Ngân hàng hiện vẫn ở vùng 1.600 điểm, thậm chí một số cổ phiếu ở Chứng khoán, Viettel còn để thủng đáy 1.580 điểm (theo giá đóng cửa) ”, đội ngũ phân tích nhận định.

Do đó, trong ngắn hạn, MBS ưu tiên chọn các nhóm cổ phiếu có mức tương đương hoặc khỏe hơn so với thị trường như: Sản xuất & phân phối điện, Thực phẩm, Vingroup, Logistics, Dầu khí, Cao su tự nhiên, Bán lẻ, … thay vì bắt đáy các cổ phiếu đã giảm sâu ở nhóm tài chính.

Dự báo kịch bản cơ bản cho thị trường tuần này, MBS nghiêng về khả năng thị trường sẽ tạo một vùng tích lũy quanh ngưỡng 1.700 điểm với thanh khoản thấp, vùng hỗ trợ 1.660 – 1.670 điểm, kháng cự 1.720 – 1.730 điểm.

Nhà đầu tư được khuyến nghị tập trung danh mục ngắn hạn ở nhóm cổ phiếu sản xuất, hàng hóa hoặc nhóm cổ phiếu xuất khẩu như: Thép, Dầu khí, Thủy sản, Cao su tự nhiên, Thực phẩm, Đầu tư công … Đối với nhóm cổ phiếu đã giảm sâu như Chứng khoán, Ngân hàng, bất động sản,… và nhà đầu tư không nên bắt đáy trong kịch bản thị trường điều chỉnh.