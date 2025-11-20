Chứng khoán EVS trình phương án thu hồi công nợ quá hạn, miễn nhiệm 2 thành viên HĐQT

Công ty cổ phần Chứng khoán EVS (mã: EVS, sàn HNX) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 sẽ diễn ra chiều ngày 11/12/2025 bằng hình thức trực tuyến.



Đại hội sẽ thông qua một số nội dung quan trọng về sửa đổi Điều lệ Công ty; sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty; miễn nhiệm thành viên HĐQT;

Đáng chú ý, đại hội sẽ thông qua việc xử lý tài sản bảo đảm của các khoản nợ phải thu đã gia hạn nhiều lần; tiếp tục thực hiện các nội dung liên quan đến mua, bán hoặc đầu tư tải sản và chấp thuận các giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ nêu tại Tờ trình số 10/2025/TT-HĐQT ngày 01/04/2025 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua.

Cụ thể, HĐQT EVS trình đại hội thông qua việc thu hồi và bán tài sản bảo đảm của 2 khoản công nợ đã gia hạn nhiều lần. Đó là khoản nợ của Công ty cổ phần thương mại dịch vụ giải trí Vietmedia (Vietmedia) trị giá 328,55 tỷ đồng (nợ gốc 306,68 tỷ đồng và lãi tính đến 30/09/2025 là 21,87 tỷ đồng, số tiền lãi sẽ quyết toán tại thời điểm tất toán khoản phải thu) có tài sản bảo đảm là 35,3 triệu cổ phiếu NVB của Ngân hàng TMCP Quốc Dân.

Khoản nợ thứ 2 cần xử lý trị giá 189,16 tỷ đồng của Công ty cổ phần đầu tư thương mại Toàn Xuân Thịnh (nợ gốc 169,55 tỷ đồng và lãi tính đến 30/09/2025 là 19,61 tỷ đồng, số tiền lãi sẽ quyết toán tại thời điểm tất toán khoản phải thu) có tài sản bảo đảm là 19,49 triệu cổ phiếu NVB.

Theo đó, EVS sẽ thực hiện thu hồi và bán tài sản bảo đảm là cổ phiếu NVB trên tài khoản chứng khoán của bên bảo đảm theo hình thức khớp lệnh/thoả thuận hoặc chuyển quyền sở hữu ngoài hệ thống giao dịch chứng khoán về tài khoản tự doanh của EVS phù hợp với quy định của pháp luật. Giá thu hồi cổ phiếu NVB là giá thoả thuận theo giá thị trường và phù hợp với các quy định của pháp luật.

Đối với khoản nợ của Công ty TNHH DV tư vấn Tiến Thành (Tiến Thành), EVS sẽ yêu cầu Tiến Thành bổ sung thêm tài sản bảo đảm. EVS sẽ thực hiện bán/thu hồi tài sản bảo đảm và hoặc các tài sản khác hoặc thực hiện các nội dung khác liên quan đến tài sản bảo đảm theo thỏa thuận của các bên để đối trừ với nghĩa vụ thanh toán của Tiến Thành nhằm đảm bảo thu hồi toàn bộ khoản phải thu.

Được biết, khoản công nợ tại Tiến Thành trị giá 737,5 tỷ đồng trái phiếu. Theo kế hoạch, Tiến Thành phải thanh toán số tiền trên cho EVS vào ngày 22/120/2025 nhưng đã được gia hạn đến 22/1/2026.

Ngoài ra, đại hội sẽ thông qua việc miễn nhiệm 2 thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân. Đó là ông Nguyễn Đình Tuấn (SN 1980) xin từ nhiệm từ ngày 17/11/2025 và ông Ngô Thanh Tùng (SN 1982) xin từ nhiệm từ ngày 19/11/2025.

Về hoạt động kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2025, EVS ghi nhận doanh thu hoạt động 209 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ. Kết quả, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 11 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ.

Tại ngày 30/9/2025, tổng tài sản của EVS ở mức 2.323 tỷ đồng, giảm 5,8% so với cùng kỳ.

Trong đó, danh mục tài sản tài chính FVTPL có giá gốc hơn 723 tỷ đồng gồm 433 tỷ đồng là cổ phiếu niêm yết, 251 tỷ đồng cổ phiếu chưa niêm yết. Dư nợ các khoản cho vay hơn 140 tỷ đồng.

Đáng chú ý, các khoản phải thu chiếm một nửa tài sản ghi nhận 1.255 tỷ đồng. Các khoản phải thu này nhiều khả năng bao gồm các khoản nợ trái phiếu mà EVS chưa thể thu hồi đã nêu ở trên.

Đó là 328,5 tỷ đồng dư nợ tại Việt media; 737,5 tỷ đồng trái phiếu của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tiến Thành và 189 tỷ đồng tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại Toàn Xuân Thịnh.



