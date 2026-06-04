Chứng khoán Rồng Việt tổ chức Hội thảo: “Đón sóng nâng hạng – Vững bước chu kỳ mới”

Sự kiện sẽ mang đến cho nhà đầu tư bức tranh toàn cảnh về thị trường và cơ hội cho nửa cuối năm khi câu chuyện nâng hạng, triển vọng tăng trưởng kinh tế cùng những biến số vĩ mô toàn cầu khó đoán định đan xen.

Giải mã bức tranh vĩ mô – Nhận diện cơ hội trong chu kỳ nâng hạng

Thị trường chứng khoán Việt Nam sắp tiến đến cột mốc lịch sử khi FTSE chính thức công bố lộ trình nâng hạng từ tháng 9 năm nay, mang theo kỳ vọng thu hút hàng tỷ USD dòng vốn ngoại và mở ra một chu kỳ tăng trưởng mới. Trong nước, mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao đi kèm bài toán cân bằng về lãi suất, lạm phát và tỷ giá, cũng như sức khoẻ doanh nghiệp Việt Nam đều tác động đến thị trường chứng khoán. Trên toàn cầu, bối cảnh vĩ mô và tình hình địa chính trị lại ẩn chứa nhiều biến số bất ngờ.

Trong bối cảnh nhiều biến số, câu hỏi lớn của nhà đầu tư là: nên hành động như thế nào trước thềm nâng hạng. Với chủ đề "Đón sóng nâng hạng – Vững bước chu kỳ mới", Hội thảo đầu tư 2026 của Rồng Việt quy tụ dàn khách mời và chuyên gia giàu kinh nghiệm, sẽ tập trung thảo luận 2 nội dung chính gồm triển vọng thị trường chứng khoán trong bối cảnh vĩ mô hiện tại và vị thế của Việt Nam trong câu chuyện đầu tư toàn cầu.

Cụ thể, ở Phiên 1 về thị trường chứng khoán, các chuyên gia phân tích từ Chứng khoán Rồng Việt sẽ cập nhật bức tranh vĩ mô thế giới và trong nước, qua đó định vị giai đoạn của chu kỳ kinh tế và những biến số đang dẫn dắt thị trường. Trên cơ sở đó, Hội thảo sẽ giúp nhà đầu tư định hình triển vọng của thị trường trong nửa cuối năm và gợi ý các nhóm ngành, cơ hội đầu tư tiềm năng.

Phiên 2 của Hội thảo với sự góp mặt của Tiến sĩ Hồ Quốc Tuấn – Giảng viên cao cấp Đai học Bristol (Anh Quốc) cùng các chuyên gia quản lý quỹ và đại diện các doanh nghiệp niêm yết đầu ngành sẽ mang lại góc nhìn cho Nhà đầu tư về vị thế, cơ hội và thách thức của Việt Nam trong bức tranh chung của thị trường tài chính toàn cầu. Đặt giữa bước chuyển mình của đất nước và những rủi ro bất định trên toàn cầu, câu chuyện về sự thích ứng linh hoạt của các doanh nghiệp Việt sẽ được chia sẻ qua lăng kính đa chiều, khách quan từ các diễn giả và khách mời.

Thông qua 2 phiên chính của Hội thảo, nhà đầu tư không chỉ có góc nhìn toàn cảnh về tình hình vĩ mô, bối cảnh nền kinh tế, mà còn có thể sớm định hình chiến lược và lựa chọn các cơ hội đầu tư tiềm năng trước thềm nâng hạng của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Phiên toạ đàm cùng Đại diện doanh nghiệp niêm yết tại Hội thảo đầu tư 2025

Kiến tạo lợi thế cho Nhà đầu tư trong chu kỳ mới với hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ ưu việt

Hội thảo đầu tư 2026 của Rồng Việt là sự kiện tiếp nối dấu ấn thành công của Hội thảo đầu tư 2025 "Chiến lược đầu tư trong bối cảnh mới", từng thu hút gần 500 nhà đầu tư cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tham dự. Sự kiện lớn nhất trong năm của Rồng Việt với mục tiêu mang đến thông tin giá trị và thiết thực cho nhà đầu tư trong những bối cảnh khác nhau của thị trường một lần nữa khẳng định cam kết của Công ty với tôn chỉ "Lấy khách hàng làm trung tâm" và sứ mệnh kiến tạo thành công hệ sinh thái về tài chính và đầu tư cho cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư Việt Nam.

Không chỉ là điểm hẹn chiến lược, sự kiện còn mang đến không gian trải nghiệm và tương tác trực tiếp với hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ hỗ trợ đầu tư do Rồng Việt phát triển dựa trên nền tảng công nghệ như: iDragon – Hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến ưu việt, smartDragon – Nền tảng hỗ trợ đầu tư chứng khoán tối ưu, hiDragon – Trợ lý ảo hỗ trợ đầu tư thông minh, eduDragon – Hệ thống đào tạo chứng khoán toàn diện. Đặc biệt, sản phẩm chứng chỉ quỹ mở RVPIF – Quỹ Đầu tư Thịnh Vượng Rồng Việt với chiến lược đầu tư tăng trưởng và giá trị – cũng sẽ được giới thiệu như một giải pháp phân bổ tài sản phù hợp cho mục tiêu tích luỹ dài hạn.

Khu trải nghiệm sản phẩm dịch vụ Rồng Việt tại Hội thảo đầu tư 2025 "Chiến lược đầu tư trong bối cảnh mới"

Đồng hành cùng nhà đầu tư vững bước trong chu kỳ mới, Rồng Việt còn mang đến nhiều đặc quyền hấp dẫn cho khách tham dự sự kiện như quà tặng 100.000 VNĐ chứng chỉ quỹ mở RVPIF, ưu đãi miễn phí giao dịch và margin hấp dẫn chỉ 6.88%/năm, cùng nhiều quà tặng trải nghiệm giá trị khác.

Hội thảo sẽ diễn ra vào 8 giờ sáng thứ Bảy, ngày 20/06/2026 tại Trung tâm Hội nghị White Palace Hoàng Văn Thụ, TP.HCM và hoàn toàn miễn phí tham dự. Nhà đầu tư có thể đăng ký ngay tại địa chỉ event.vdsc.com.vn.

Thông tin chương trình và đăng ký tham dự miễn phí tại: event.vdsc.com.vn

Thời gian: 08:00 - 11:30 | Thứ Bảy, ngày 20/06/2026

Địa điểm: White Palace, 194 Hoàng Văn Thụ, Phường Đức Nhuận, TP.HCM