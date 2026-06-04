Tập đoàn MCST (ALV): Mục tiêu doanh thu 2026 tăng trưởng 55%, dồn lực tăng vốn đầu tư chiến lược vào Nhà máy Xi măng Liên Khê

Doanh thu 2025 vượt 120% kế hoạch, đặt mục tiêu tăng trưởng 55% cho năm 2026

Năm 2025, MCST ghi nhận kết quả kinh doanh bứt phá với doanh thu thuần đạt 321,6 tỷ đồng (+17,4% so với năm 2024), hoàn thành 120% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 15,4 tỷ đồng (+25% so với cùng kỳ), xuất sắc cán đích 138% chỉ tiêu. Động lực tăng trưởng chính đến từ mảng xây lắp, đặc biệt là các gói thầu tại Dự án Nhà máy Xi măng Liên Khê và sự mở rộng của hoạt động thương mại vật liệu xây dựng.

Bước sang năm 2026, MCST đặt mục tiêu thách thức với doanh thu đạt 500 tỷ đồng (tăng 55%) và lợi nhuận sau thuế đạt 20 tỷ đồng (tăng 30% so với kết quả năm 2025).

Chào bán cho cổ đông hiện hữu và phát hành riêng lẻ mua 18% cổ phần Xi măng Bạch Đằng

Để phục vụ cho chiến lược mở rộng quy mô, Đại hội đã thông qua phương án tăng gần gấp 3 lần vốn điều lệ từ mức từ mức gần 96,2 tỷ hiện tại lên hơn 282 tỷ đồng.

Đầu tiên là kế hoạch trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%, dự kiến phát hành tối đa khoảng 961.835 cổ phiếu. Tiếp đó, MCST sẽ chào bán quyền mua cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 với mức giá bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, ước tính huy động khoảng 96,2 tỷ đồng.

Cuối cùng, doanh nghiệp sẽ triển khai phương án chào bán riêng lẻ 8 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chuyên nghiệp cũng với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến thu về 80 tỷ đồng và lượng cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm.

Toàn bộ số tiền thu được từ các đợt chào bán (khoảng 176,18 tỷ đồng) cùng 3,82 tỷ đồng vốn tự có sẽ được MCST dùng để chi 180 tỷ đồng mua 18 triệu cổ phần (tương đương sở hữu 18%) tại CTCP Xi măng Bạch Đằng. Đây là chủ đầu tư Dự án Nhà máy Xi măng Liên Khê tại Hải Phòng (tổng vốn đầu tư 3.419 tỷ đồng, công suất 1,2 triệu tấn/năm, dự kiến vận hành vào quý III/2026).

Việc chuyển mình từ nhà thầu chính sang cổ đông chiến lược giúp MCST hoàn thiện mô hình tích hợp "Sản xuất – Thương mại – Thi công", chủ động nguồn cung và tối ưu biên lợi nhuận.

"Nam tiến" và lộ trình chuyển sàn HOSE

Tầm nhìn dài hạn, MCST chính thức thông qua phương án mở rộng địa bàn, thành lập chi nhánh tại Vũng Tàu và Đồng Nai nhằm gia tăng năng lực tiếp cận thị trường phía Nam. Song song đó, doanh nghiệp đang tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện lộ trình chuyển niêm yết cổ phiếu ALV lên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), mở rộng cơ sở nhà đầu tư và nâng cao năng lực tài chính.