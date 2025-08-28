Chứng khoán rung lắc trước kỳ nghỉ lễ

Vượt qua những nhịp rung lắc, VN-Index tiếp tục có phiên tăng điểm. Chỉ số được hỗ trợ mạnh từ nhóm ngân hàng và chứng khoán, trong khi nhóm vốn hóa lớn lại phân hóa rõ rệt.

Ở chiều tích cực, các mã VPB, TCB, SSI, MWG, LPB, SHB, HPG, CTG… đóng góp lớn cho đà tăng của chỉ số. Riêng VPB và TCB ghi nhận mức tăng hơn 1 điểm cho VN-Index. Thanh khoản nổi bật có SHB khớp hơn 152 triệu đơn vị, HPG hơn 63 triệu và SSI gần 55 triệu cổ phiếu.

Ngược lại, VIC trở thành lực cản mạnh nhất khi lấy đi gần 2 điểm của chỉ số. Bên cạnh đó, các cổ phiếu vốn hóa lớn như BID, STB, MBB, VCB, FPT cũng giảm điểm, gây áp lực lên thị trường.

Chứng khoán trong nước tiếp tục trạng thái rung lắc.

Dù VN-Index duy trì sắc xanh, thanh khoản lại giảm mạnh so với những phiên trước, cho thấy dòng tiền có phần thận trọng. Toàn sàn chỉ có 5 cổ phiếu giao dịch trên mức nghìn tỷ, thuộc nhóm ngân hàng, chứng khoán và đại diện duy nhất ngành thép là HPG. SHB dẫn đầu thanh khoản hôm nay với mức 2.767 tỷ đồng, theo sau với SSI, VIX hơn 2.000 tỷ đồng.

Cổ phiếu chứng khoán vẫn hút dòng tiền, TVB, ORS, APG, TCI… tăng trần. VIX tăng cả về thị giá và thanh khoản sau thông tin công ty chứng khoán này góp 15% vốn thành lập công ty sàn giao dịch tài sản mã hóa vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng.

ORS của Chứng khoán Tiên Phong vừa được HoSE đưa ra khỏi diện cảnh báo từ hôm nay (28/2). Lý do, báo cáo tài chính bán niên 2025 đã được soát xét của doanh nghiệp có ý kiến chấp nhận toàn phần của đơn vị kiểm toán.

Trước đó, ORS bị đưa vào diện cảnh báo do tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 nêu ý kiến ngoại trừ đề cập đến khoản phí dịch vụ phải thu có số dư hơn 28 tỷ đồng tại ngày 31/12/2024.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 8,08 điểm (0,48%) lên 1.680,8 điểm. HNX-Index tăng 0,25 điểm (0,09%) lên 276,63 điểm. UPCoM-Index tăng 0,68 điểm (0,62%) lên 110,6 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường sụt giảm, giá trị giao dịch HoSE ở mức hơn 34.422 tỷ đồng. Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 2.681 tỷ đồng, tập trung vào HPG, MSB, MBB, STB, SSI…