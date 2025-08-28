Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chứng khoán rung lắc trước kỳ nghỉ lễ

28-08-2025 - 18:13 PM | Thị trường chứng khoán

Phiên giao dịch hôm nay (28/8), chứng khoán trong nước tiếp tục trạng thái rung lắc. Nhà đầu tư có dấu hiệu thận trọng, tiền vào thị trường đột ngột sụt giảm, dù VN-Index tăng điểm.

Vượt qua những nhịp rung lắc, VN-Index tiếp tục có phiên tăng điểm. Chỉ số được hỗ trợ mạnh từ nhóm ngân hàng và chứng khoán, trong khi nhóm vốn hóa lớn lại phân hóa rõ rệt.

Ở chiều tích cực, các mã VPB, TCB, SSI, MWG, LPB, SHB, HPG, CTG… đóng góp lớn cho đà tăng của chỉ số. Riêng VPB và TCB ghi nhận mức tăng hơn 1 điểm cho VN-Index. Thanh khoản nổi bật có SHB khớp hơn 152 triệu đơn vị, HPG hơn 63 triệu và SSI gần 55 triệu cổ phiếu.

Ngược lại, VIC trở thành lực cản mạnh nhất khi lấy đi gần 2 điểm của chỉ số. Bên cạnh đó, các cổ phiếu vốn hóa lớn như BID, STB, MBB, VCB, FPT cũng giảm điểm, gây áp lực lên thị trường.

Chứng khoán rung lắc trước kỳ nghỉ lễ- Ảnh 1.

Chứng khoán trong nước tiếp tục trạng thái rung lắc.

Dù VN-Index duy trì sắc xanh, thanh khoản lại giảm mạnh so với những phiên trước, cho thấy dòng tiền có phần thận trọng. Toàn sàn chỉ có 5 cổ phiếu giao dịch trên mức nghìn tỷ, thuộc nhóm ngân hàng, chứng khoán và đại diện duy nhất ngành thép là HPG. SHB dẫn đầu thanh khoản hôm nay với mức 2.767 tỷ đồng, theo sau với SSI, VIX hơn 2.000 tỷ đồng.

Cổ phiếu chứng khoán vẫn hút dòng tiền, TVB, ORS, APG, TCI… tăng trần. VIX tăng cả về thị giá và thanh khoản sau thông tin công ty chứng khoán này góp 15% vốn thành lập công ty sàn giao dịch tài sản mã hóa vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng.

ORS của Chứng khoán Tiên Phong vừa được HoSE đưa ra khỏi diện cảnh báo từ hôm nay (28/2). Lý do, báo cáo tài chính bán niên 2025 đã được soát xét của doanh nghiệp có ý kiến chấp nhận toàn phần của đơn vị kiểm toán.

Trước đó, ORS bị đưa vào diện cảnh báo do tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 nêu ý kiến ngoại trừ đề cập đến khoản phí dịch vụ phải thu có số dư hơn 28 tỷ đồng tại ngày 31/12/2024.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 8,08 điểm (0,48%) lên 1.680,8 điểm. HNX-Index tăng 0,25 điểm (0,09%) lên 276,63 điểm. UPCoM-Index tăng 0,68 điểm (0,62%) lên 110,6 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường sụt giảm, giá trị giao dịch HoSE ở mức hơn 34.422 tỷ đồng. Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 2.681 tỷ đồng, tập trung vào HPG, MSB, MBB, STB, SSI…

Theo Việt Linh

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nhiều tổ chức đầu tư chứng khoán Việt Nam hiện đang nắm giữ hàng trăm tỷ USD Bitcoin, Ethereum

Nhiều tổ chức đầu tư chứng khoán Việt Nam hiện đang nắm giữ hàng trăm tỷ USD Bitcoin, Ethereum Nổi bật

Một cổ phiếu vốn hóa 170.000 tỷ đồng có thể được 2 quỹ ETF ngoại lâu đời nhất TTCK Việt Nam "săn lùng" trong đợt cơ cấu tháng 9

Một cổ phiếu vốn hóa 170.000 tỷ đồng có thể được 2 quỹ ETF ngoại lâu đời nhất TTCK Việt Nam "săn lùng" trong đợt cơ cấu tháng 9 Nổi bật

Một mã bán lẻ bất ngờ bị tự doanh CTCK bán ròng mạnh trong phiên 28/8

Một mã bán lẻ bất ngờ bị tự doanh CTCK bán ròng mạnh trong phiên 28/8

17:22 , 28/08/2025
Công ty blockchain của Shark Hưng 'flex' có hạ tầng AI phi tập trung đầu tiên trên thế giới, đang chuẩn bị cho thương vụ IPO 10 tỷ USD trên Nasdaq

Công ty blockchain của Shark Hưng 'flex' có hạ tầng AI phi tập trung đầu tiên trên thế giới, đang chuẩn bị cho thương vụ IPO 10 tỷ USD trên Nasdaq

17:19 , 28/08/2025
Cận cảnh 440 vết đạn trên siêu xe VinFast Lạc Hồng 900 LX

Cận cảnh 440 vết đạn trên siêu xe VinFast Lạc Hồng 900 LX

16:10 , 28/08/2025
Khối ngoại bán ròng gần 2.700 tỷ trong ngày VN-Index vượt mốc 1.680 điểm, cổ phiếu nào là tâm điểm "xả hàng"?

Khối ngoại bán ròng gần 2.700 tỷ trong ngày VN-Index vượt mốc 1.680 điểm, cổ phiếu nào là tâm điểm "xả hàng"?

15:45 , 28/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên