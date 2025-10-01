Chứng khoán Việt Nam “tạm nghỉ” sau 4 tháng liền leo dốc

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa khép lại tháng 9 nhiều biến động nhưng biên độ không quá lớn và xu hướng chưa rõ ràng. VN-Index kết tháng với mức giảm nhẹ khoảng 20 điểm (-1,2%) qua đó đứt chuỗi 4 tháng tăng liên tiếp.

Trong 4 tháng trước đó, VN-Index đã tăng hơn 450 điểm, tương đương khoảng 37%. Thị trường miệt mài đi lên mà không có giai đoạn điều chỉnh nào thực sự rõ ràng. Các nhịp nghỉ cũng diễn ra ngắn ngủi vài phiên. Vì thế, áp lực chốt lời quanh vùng đỉnh 1.700 điểm là điều không thể tránh khỏi.

Trong bối cảnh khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh tay, dòng tiền nội vẫn là động lực chủ yếu giúp thị trường đứng vững. Môi trường lãi suất thấp được duy trì là một trong những yếu tố hỗ trợ dòng tiền nội đổ vào thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, tâm lý nhà đầu tư nhìn chung vẫn thận trọng trước giai đoạn sắp có nhiều luồng thông tin quan trọng được công bố.

Tâm điểm sẽ đổ dồn vào tuần tới khi FTSE Russell công bố kết quả đánh giá phân loại thị trường chứng khoán bán niên tháng 9/2025 vào ngày 8/10 (sau khi thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa vào ngày 7/10). Theo giới phân tích, khả năng FTSE Russell nâng hạng Việt Nam từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi thứ cấp đang được đánh giá cao.

Trước đó, tại cuộc làm việc với Sở Giao dịch chứng khoán London (LSE) hồi giữa tháng 9, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, thời gian vừa qua, Chính phủ Việt Nam đã nỗ lực tập trung để triển khai các giải pháp nâng hạng.

“Chúng tôi đã có những cải cách và quyết sách mạnh mẽ như việc ban hành đồng bộ nhiều cơ chế, chính sách có hiệu lực ngay để ngay lập tức có thể tạo điều kiện thuận lợi cho dòng vốn đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam” , Bộ trưởng nhấn mạnh.

Chia sẻ tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 diễn ra mới đây, Chủ tịch SSI Nguyễn Duy Hưng cho biết thị trường có thể nhận kết quả nâng hạng vào đầu tháng 10, xác suất trên 90%. Tuy nhiên, ông Hưng cũng đánh giá nâng hạng không phải là phép màu, mà còn nhiều mục tiêu để phấn đấu, như đáp ứng tiêu chí của MSCI.

Đồng quan điểm, tại Talk show Phố Tài chính, ông Huang Bo, Tổng Giám đốc Chứng khoán Guotai Junan Việt Nam (IVS) cho rằng cơ hội để Việt Nam được nâng hạng lần này là lớn nhất từ trước đến nay. “Điều này sẽ giúp thu hút dòng vốn ngoại lên tới hàng tỷ USD, tạo động lực mạnh mẽ cho VN-Index trong trung và dài hạn”, ông Huang Bo nhận định.

Ngoài câu chuyện nâng hạng, thị trường chứng khoán còn sắp bước vào mùa báo cáo tài chính (BCTC) quý 3. Cao điểm công bố sẽ diễn ra vào cuối tháng 10 nhưng ngay ở thời điểm này những con số dự phóng từ các CTCK, ước tính từ doanh nghiệp đã bắt đầu được hé lộ. Đây là luồng thông tin quan trọng có thể tác động mạnh đến thị trường.

Với diễn biến thị trường thời gian qua, các CTCK được kỳ vọng sẽ có một mùa BCTC rực rỡ, đặc biệt với hoạt động tự doanh. Bên cạnh đó, các nhóm ngành quan trọng như ngân hàng, bất động sản, xây dựng, thép, bán lẻ,… cũng được nhiều CTCK đánh giá có khả năng tăng trưởng cao so với cùng kỳ.

Nhìn chung, các luồng thông tin sắp tới có xu hướng sẽ tác động tích cực đến thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, thông tin chính thức vẫn cần thêm thời gian để xác nhận. Nhà đầu tư lạc quan nhưng không nên chủ quan tránh để những biến động ngắn hạn làm tuột mất cơ hội hấp dẫn trong dài hạn.