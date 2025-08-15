Chứng khoán Việt Nam tăng mạnh nhất thế giới

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa nối dài chuỗi tăng điểm lên 9 phiên liên tiếp với động lực chính đến từ nhóm cổ phiếu ngân hàng. VN-Index tăng 29 điểm (+1,81%) lên trên 1.640 điểm, xác lập đỉnh mới. Con số này đưa Việt Nam trở thành thị trường chứng khoán tăng mạnh nhất Châu Á trong phiên 14/8 vừa qua.

Tính từ đáy thuế quan xác nhận ngày 9/4, VN-Index đã tăng gần 550 điểm. Trong giai đoạn này, chứng khoán Việt Nam có nhiều phiên bứt phá ngoạn mục, nằm trong top đầu khu vực và thế giới. Thậm chí, nếu tính trong 3 tháng trở lại đây, không có chỉ số chứng khoán nào trên thế giới tăng mạnh hơn VN-Index.

Mặt bằng lãi suất ở múc thấp, thúc đẩy tín dụng, đầu tư hạ tầng và đầu tư công, là yếu tố hỗ trợ cho các doanh nghiệp và dòng tiền trong nước. Minh chứng rõ ràng là liên tục những phiên bùng nổ thanh khoản với giá trị khớp lệnh trên 2 tỷ USD, thậm chí có phiên lên đến 3 tỷ USD. Bên cạnh đó, triển vọng nâng hạng ngày càng rõ ràng cũng là một yếu tố củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

Nâng hạng là một trong những mục tiêu quan trọng nhất đối với chứng khoán Việt Nam hiện nay. Thủ tướng mới đây đã yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương triển khai ngay các biện pháp cần thiết để nâng hạng thị trường chứng khoán từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy động vốn phát triển kinh tế đất nước.

Thực tế, sau nhiều nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí cả về quy định và hạ tầng kỹ thuật, chứng khoán Việt Nam được nhiều tổ chức trong và ngoài nước đánh giá có khả năng cao sẽ được FTSE nâng hạng ngay trong năm nay. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng cho thấy sự tự tin vào khả năng Việt Nam được FTSE nâng hạng lên thị trường mới nổi vào tháng 10.

Nhìn chung, sau đà tăng mạnh liên tục thời gian qua, áp lực chốt lời ngắn hạn là khó tránh khỏi. Tuy nhiên, với những động lực thúc đẩy tăng trưởng rõ ràng, một số công ty chứng khoán đã nâng dự phóng VN-Index lên rất cao. Thậm chí, báo cáo mới đây của Chứng khoán Maybank (MSVN) còn kỳ vọng VN-Index có thể chạm đến mốc 1.800 điểm trong kịch bản lạc quan.

Đội ngũ phân tích kỳ vọng lợi nhuận sẽ tăng trưởng chậm hơn nhưng chất lượng hơn trong nửa cuối 2025. Chính phủ đang quyết liệt hướng tới mục tiêu tăng trưởng GDP 8% thông qua các biện pháp tài khóa chủ động. Maybank Investment Bank dự báo lãi suất tiền gửi trong nước có thể tăng 0–50bps do nhu cầu huy động vốn tăng nhưng NHNN nhiều khả năng vẫn duy trì chính sách nới lỏng nếu Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất.

Đồng quan điểm, báo cáo mới đây của Dragon Capital cho rằng triển vọng chung vẫn tích cực. Dù đối mặt với các thách thức bên ngoài như thuế quan từ Hoa Kỳ, nền kinh tế Việt Nam vẫn bền vững nhờ tăng trưởng tín dụng ổn định, lạm phát được kiểm soát, đầu tư công mạnh mẽ và dòng vốn FDI tích cực.

“Tâm lý nhà đầu tư có thể duy trì lạc quan nếu các điều kiện vĩ mô và kết quả kinh doanh doanh nghiệp tiếp tục xu hướng hiện tại. Tuy nhiên, xét đến việc thị trường đã ghi nhận một trong những nhịp tăng mạnh nhất trong ba năm qua, mức độ nhạy cảm trước các yếu tố tiêu cực toàn cầu liên quan đến chiến tranh thương mại và triển vọng kinh tế có thể gia tăng”, Dragon Capital nhấn mạnh.