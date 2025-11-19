Chứng khoán VPS có Tổng Giám đốc mới thay thế ông Nguyễn Lâm Dũng

Công ty cổ phần Chứng khoán VPS vừa công bố thông tin về việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc. Cụ thể, Ông Nguyễn Lâm Dũng không còn đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc VPS từ ngày 19/11/2025.

Thay thế vị trí này là ông Lê Minh Tài. Được biết, Ông Lê Minh Tài sinh năm 1976, trước đó từng đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn (Saigon Capital) trong khoảng thời gian từ tháng 9/2024 đến tháng 10/2025.

Đáng chú ý, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn (Saigon Capital) hiện đang nắm giữ hơn 591,4 triệu cổ phiếu VPS, tương ứng tỷ lệ sở hữu 39,9% vốn điều lệ. Số cổ phiếu trên được Saigon Capital nắm giữ từ trước đợt IPO. Với mức giá IPO của VPS là 60.000 đồng/cổ phiếu, lượng cổ phần mà Saigon Capital đang nắm giữ có giá trị thị trường ước tính lên tới 35.485 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,35 tỷ USD.

Trở lại với diễn biến về nhân sự tại VPS, ông Nguyễn Lâm Dũng thôi kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc và vẫn giữ chức Chủ tịch HĐQT công ty. Việc này nhằm tuân thủ quy định pháp luật rằng Chủ tịch HĐQT công ty đại chúng không được đồng thời giữ vị trí Tổng Giám đốc. Hiện VPS đang hoàn tất thủ tục niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE), dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2025.

Vừa qua, công ty đã công bố ﻿hoàn tất đợt IPO, phân phối thành công toàn bộ 202,3 triệu cổ phiếu chào bán cho 19.693 nhà đầu tư. Tổng số tiền thu ròng từ đợt chào bán đạt hơn 12.138 tỷ đồng, được hấp thụ chủ yếu từ dòng tiền nội (chiếm 99,93% lượng cổ phiếu).

Về tình hình kinh doanh, quý 3/2024 VPS ghi nhận lợi nhuận trước thuế 1.395 tỷ đồng, tăng 70%. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, công ty chứng khoán này ghi nhận doanh thu hoạt động 5.900 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước. Khấu trừ chi phí, lợi nhuận trước thuế 3.192 tỷ đồng, tăng 52%. So với kế hoạch, VPS đã hoàn thành gần 73% mục tiêu lãi cả năm 2025.