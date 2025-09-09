Chứng khoán VPS muốn phát hành 710 triệu cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ

CTCP Chứng khoán VPS (VPS) vừa công tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025 sẽ diễn ra ngày 29/9 tại trụ sở chính số 65 phố Cảm Hội, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.



Theo đó, đại hội sẽ xem xét phương án phát hành 710 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1,245, tức cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ nhận được thêm 1,2 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu căn cứ trên báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2025 bao gồm: 85,4 tỷ đồng quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, 103 quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ và 6.911 tỷ đồng từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Mục đích phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động và năng lực tài chính, phục vụ hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán.

Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV/2025 hoặc năm 2026. Nếu hoàn tất đợt phát hành, VPS sẽ tăng vốn điều lệ từ 5.700 tỷ đồng lên 12.800 tỷ đồng.

Về vấn đề nhân sự, đại hội sẽ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Indronil Sengupta và thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Vân Huyền. Cả hai đã có đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Ông Indronil Sengupta là đồng sáng lập, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Invesify, phụ trách định hướng hoạt động của doanh nghiệp trong các lĩnh vực tư vấn đầu tư và EPC, tư vấn chiến lược thâm nhập thị trường và tư vấn M&A. Invesify thành lập năm 2018 và hiện hoạt động tại thị trường Đông Nam Á.

Ông Indronil Sengupta gia nhập VPS từ năm 2016, ngay sau khi VPBank thoái toàn bộ vốn.

Còn bà Nguyễn Thị Vân Huyền có trình độ Cử nhân Kinh tế, được bổ nhiệm vào BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 từ ngày 29/06/2022.

Ở chiều ngược lại, VPS sẽ bầu bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT và 01 thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030.

Về hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2025, VPS ghi nhận 3.192 tỷ đồng doanh thu hoạt động, giảm nhẹ so với cùng kỳ.

Trong đó, doanh thu môi giới đóng góp tới 1.327 tỷ đồng, giảm 28% so với cùng kỳ do quy mô thị phần môi giới có sự thu hẹp. Hoạt động cho vay đóng góp 1.033 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận 483 tỷ đồng, tăng 30%. Lãi từ các khoản đầu tư HTM tăng 148% lên mức 265 tỷ đồng.

Nhờ việc tối ưu chi phí hoạt động 26% về còn 1.026 tỷ đồng nên lợi nhuận trước thuế và sau thuế trong nửa đầu năm 2025 lần lượt đạt 1.285 tỷ đồng và 1.027 tỷ đồng, cùng tăng 40% so với cùng kỳ.

Tại thời điểm 30/6/2025, tổng tài sản của VPS ghi nhận 32.138 tỷ đồng, tăng 5,8% so với đầu năm.

Về biến động tài sản, tiền và tương đương tiền tăng vọt từ 1.732 tỷ đồng lên 5.154 tỷ đồng. Các khoản tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng ghi nhận 6.000 tỷ đồng, tăng thêm 1.200 tỷ đồng so với quý đầu năm.

Dư nợ cho vay tăng thêm hơn 4.900 tỷ đồng sau 6 tháng lên mức 17.436 tỷ đồng và chủ yếu là cho vay margin.

Đáng chú ý, giá gốc danh mục tài sản tài chính FVTPL giảm mạnh từ 8.092 tỷ đồng xuống còn 2.499 tỷ đồng. Sự sụt giảm này đến từ khoản đầu tư công cụ thị trường từ 6.953 tỷ đồng xuống còn 600 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, trái phiếu niêm yết vẫn duy trì tỷ trọng trên 1.500 tỷ đồng và phát sinh khoản đầu tư hơn 300 tỷ đồng trái phiếu chưa niêm yết.

VPS vay nợ hơn 13.500 tỷ đồng, gần như toàn bộ ở kỳ hạn ngắn, giảm đến 26% so với đầu năm. Ngược lại, nợ phải trả dài hạn tăng vọt đến từ lô trái phiếu trị giá 5.000 tỷ đồng kỳ hạn 24 tháng, phát hành ngày 3/3/2025.



