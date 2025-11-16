Chương Dương Corp dự kiến chào bán gần 53 triệu cổ phiếu để tăng gấp đôi vốn điều lệ

CTCP Chương Dương (Chương Dương Corp, MCK: CDC, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết về việc thông qua phương án phát hành chi tiết, phương án sử dụng vốn và thông qua việc niêm yết bổ sung cổ phiếu của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, Chương Dương Corp dự kiến chào bán gần 52,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền mua là 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới. Cổ phiếu được tự do chuyển nhượng.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, ước tính Chương Dương Corp sẽ thu về hơn 527,7 tỷ đồng, dự kiến được sử dụng vào các mục đích như sau:

Nguồn: Chương Dương Corp

Thời gian thực hiện đợt chào bán cổ phiếu trong quý I/2026 - quý II/2026, ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định.

Nếu đợt chào bán cổ phiếu nêu trên diễn ra thành công, vốn điều lệ của Chương Dương Corp sẽ tăng từ hơn 527,7 tỷ đồng lên gần 1.055,5 tỷ đồng.

Trong một diễn biến khác, mới đây, bà Đậu Hoàng Linh đã có văn bản báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chương Dương (Chương Dương Corp, MCK: CDC, sàn HoSE).

Theo đó, trong phiên giao dịch ngày 11/11/2025, bà Hoàng Linh đã mua vào thành công 300.000 cổ phiếu CDC. Qua đó, tăng sở hữu cổ phiếu CDC từ hơn 2,5 triệu cổ phiếu lên hơn 2,8 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 4,8016% lên 5,37% và trở thành cổ đông lớn tại Chương Dương Corp.

Tạm tính giá cổ phiếu CDC theo phiên giao dịch đóng cửa ngày 11/11/2025 là 26.550 đồng/cổ phiếu, ước tính bà Hoàng Linh đã chi khoảng gần 8 tỷ đồng để mua vào số lượng cổ phiếu nêu trên.

Ở chiều ngược lại, trước đó, một cổ đông khác của Chương Dương Corp là bà Đỗ Ngọc Mai đã bán ra 100.800 cổ phiếu CDC trong phiên giao dịch ngày 5/11/2025.

Sau giao dịch, bà Ngọc Mai đã giảm tỷ lệ sở hữu từ 5,1714% (hơn 2,7 triệu cổ phiếu) xuống còn 4,9804% (hơn 2,6 triệu cổ phiếu) và rời ghế cổ đông lớn tại Chương Dương Corp.