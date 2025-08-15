Chuyển đổi số CRM: Doanh nghiệp Việt đang hướng về No-code/AI

Trong hơn hai thập kỷ qua, CRM (Customer Relationship Management) đã "phổ cập" tới nhiều doanh nghiệp, hỗ trợ số hóa dữ liệu khách hàng và quản lý quy trình bán hàng. Tuy nhiên, việc "có phần mềm" và "vận hành hiệu quả" vẫn khiến nhiều nhà quản trị trăn trở, đặc biệt tại Việt Nam – nơi phần lớn doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) mới ở giai đoạn đầu của chuyển đổi số.

Khoảng cách giữa triển khai CRM và hiệu quả thực tế

Theo khảo sát của VCCI và Bizweb (2023), 75% SMEs tại Việt Nam vẫn quản lý khách hàng và quy trình bán hàng thủ công bằng Excel hoặc Google Sheet. Việc phụ thuộc vào bảng tính khiến dữ liệu bị phân tán, khó chia sẻ nội bộ, giảm khả năng đồng bộ giữa các phòng ban và tiềm ẩn rủi ro thất thoát khi nhân sự thay đổi.

Ngay cả với những doanh nghiệp đã áp dụng CRM, hiệu quả vẫn chưa đạt kỳ vọng. Forrester (2023) ghi nhận 55% doanh nghiệp cho rằng hệ thống CRM hiện tại chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Một nguyên nhân phổ biến là các giải pháp "đóng gói" có khả năng tùy chỉnh hạn chế, buộc doanh nghiệp phải thay đổi quy trình để phù hợp với phần mềm. Ở cấp quản trị, không ít trường hợp vẫn phải xuất dữ liệu ra Excel để phân tích, dẫn tới chậm trễ trong ra quyết định.

Yếu tố con người cũng là một rào cản lớn. Báo cáo của CRM Buyer cho thấy gần 70% nhân viên không nhập đầy đủ dữ liệu vì hệ thống phức tạp, giao diện khó dùng hoặc tốn nhiều thời gian thao tác. Khi dữ liệu đầu vào không đầy đủ và kịp thời, giá trị toàn bộ hệ thống cũng bị ảnh hưởng.

Xu hướng CRM thế hệ mới: Linh hoạt – Tích hợp – Tự động hóa

Để giải quyết bài toán này, các nền tảng CRM thế hệ mới vận hành dựa trên ba trụ cột: tùy chỉnh sâu theo quy trình đặc thù của từng doanh nghiệp mà không cần IT; liên thông dữ liệu toàn diện giữa hệ thống nội bộ và nền tảng bên ngoài, tạo môi trường vận hành hợp nhất; và ứng dụng AI để phân tích dữ liệu, gợi ý hành động, dự báo doanh số và tự động hóa chuỗi bán hàng – chăm sóc khách hàng.

Dự báo của Gartner cho thấy, đến năm 2025, 70% ứng dụng doanh nghiệp mới sẽ được phát triển trên nền tảng Low-code/No-code, tăng mạnh so với dưới 25% năm 2020. Theo McKinsey, ứng dụng AI và tự động hóa có thể giúp tăng 10–15% doanh thu và giảm 20–30% thời gian xử lý dữ liệu khách hàng.

Tại phân khúc tập đoàn, các nền tảng như Salesforce, Microsoft Dynamics 365 hay SAP CRM đáp ứng tốt yêu cầu quản trị nhưng đòi hỏi ngân sách lớn, thời gian triển khai dài và đội ngũ vận hành chuyên biệt. Đây là rào cản khiến nhiều doanh nghiệp Việt, đặc biệt là SMEs khó tiếp cận.

Khoảng trống này mở ra cơ hội cho các giải pháp CRM bản địa - vừa đáp ứng tiêu chuẩn quản trị ở cấp cao, vừa tối ưu chi phí và trải nghiệm triển khai.

Cogover CRM – Đại diện cho làn sóng No-code & AI tại Việt Nam

Tại Việt Nam, Cogover CRM là một trong những nền tảng tiên phong theo hướng No-code & AI. Dựa trên công nghệ No-code/Low-code, doanh nghiệp có thể tự thiết kế giao diện, dữ liệu và quy trình chỉ bằng thao tác kéo thả, rút ngắn thời gian triển khai xuống 1–3 tuần thay vì 3-6 tháng như các giải pháp CRM cồng kềnh/cũ kỹ khác.

Theo Tiến sĩ Lê Đặng Trung, đồng sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Cogover LLC: "CRM không chỉ là phần mềm, mà là hạ tầng vận hành số cho doanh nghiệp. Khi kết hợp No-code/Low-code và AI, doanh nghiệp có thể làm chủ dữ liệu, quy trình và trải nghiệm khách hàng mà không phụ thuộc hoàn toàn vào IT hay nhà cung cấp."

Giao diện Cogover CRM No-code/AI

Cogover CRM được phát triển với ba mục tiêu cốt lõi dành cho nhà quản trị. Trước hết là khả năng số hóa và tập trung toàn bộ dữ liệu trong chu trình bán hàng, bao gồm mọi hoạt động từ marketing, quản lý khách hàng tiềm năng, liên hệ, tài khoản, cơ hội, bảng giá – báo giá, quản lý kho cho tới chăm sóc khách hàng sau bán.

Tiếp đến là năng lực tự động hóa quy trình bán hàng và chăm sóc khách hàng, giúp loại bỏ những thao tác thủ công lặp lại, tiết kiệm thời gian và giảm thiểu sai sót. Và thứ ba, nền tảng mang đến sự tùy chỉnh linh hoạt, cho phép doanh nghiệp dễ dàng thích ứng với mọi thay đổi chiến lược mà không cần can thiệp lập trình.

Một điểm nổi bật khác của Cogover CRM đó là tích hợp công nghệ AI tiên tiến như Predictive AI (AI dự đoán), Generative AI (AI tạo sinh) và Conversational AI (AI đàm thoại), giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu suất bán hàng, cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng và tự động hóa quy trình. AI trong Cogover hỗ trợ từ chuyển đổi và phân tích ghi âm, làm giàu dữ liệu khách hàng, gợi ý hành động tiếp theo, phát hiện cơ hội tiềm năng đến dự báo doanh số để đưa ra đề xuất phù hợp và hành động kịp thời.

Không chỉ là CRM, Cogover nằm trong hệ sinh thái Cogover Platform – nền tảng quản trị hợp nhất với các ứng dụng sẵn có như Sales (CRM), Service (Contact Center), Inventory (WMS), Process (BPM), Site (CMS),... Điều này giúp doanh nghiệp mở rộng quản trị toàn diện khi cần mà không phải thay đổi hạ tầng.

Lựa chọn CRM – Quyết định chiến lược

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, những doanh nghiệp linh hoạt áp dụng CRM No-code/AI sớm sẽ có lợi thế rõ rệt về tốc độ, khả năng phục vụ khách hàng và năng lực ra quyết định.