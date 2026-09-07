Chuyển động mới tại thị trường bất động sản khu Nam TP. Hồ Chí Minh: Dự án “hồ hởi” ra hàng

Doanh nghiệp tự tin ra hàng

Sau nhiều năm lép vế trước khu Đông, khu Nam TP. Hồ Chí Minh dự kiến chiếm hơn một nửa nguồn cung căn hộ mới nhờ loạt dự án đồng loạt mở bán cuối năm.

Theo dự báo của CBRE Việt Nam, cơ cấu nguồn cung căn hộ mới tại khu vực nội thành TP. Hồ Chí Minh sẽ có sự dịch chuyển đáng kể trong nửa cuối năm. Khu Nam dự kiến chiếm khoảng 50% nguồn hàng mới, trong khi khu Đông còn khoảng 30%. Nguồn cung chủ yếu từ các dự án mới triển khai và những dự án đã hoàn tất quá trình tháo gỡ pháp lý để tái khởi động.

Mới đây, Nam Long Group cùng hai đối tác Nhật Bản Hankyu Hanshin Properties và Nishi Nippon Railroad mở bán phân khu compound cao cấp Trellia Cove. Phân khu gồm các sản phẩm căn hộ cao cấp và nhà phố biệt lập, nằm trong đại đô thị tích hợp Mizuki Park 26ha. Với vị trí trung tâm khu Nam TP. Hồ Chí Minh, Trellia Cove kết nối thuận tiện đến Quận 1, Quận 5, Quận 7 (TP. Hồ Chí Minh cũ) và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long thông qua đại lộ Nguyễn Văn Linh, Quốc lộ 1A và cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Trung Lương.

Đáng nói, cư dân tại đây được thừa hưởng trọn vẹn hệ sinh thái đã hiện hữu của Mizuki Park sau gần 8 năm phát triển với hơn 4.000 gia đình an cư, hệ kênh đào đặc trưng, công viên, trường học, thương mại – dịch vụ và cộng đồng cư dân văn minh.

Tương tự, Liên doanh do TT Capital cùng các đối tác Nhật Bản và Singapore đang rục rịch dự án TT GENESIS ra thị trường cuối năm. Dự án toạ lạc tại khu dân cư Đào Sư Tích (Nhà Bè cũ), có quy mô khoảng 1,9 ha, tổng vốn đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng, dự kiến cung cấp 1.438 sản phẩm gồm căn hộ sân vườn và nhà phố.

Một nguồn cung mới xuất hiện tại khu Nam phải kể đến dự án Vlasta Premier Phú Thuận với 738 căn hộ thương mại, dịch vụ. Giá bán dự kiến của dự án này dao động khoảng dưới 100 triệu đồng/m2. Dự án hiện đang triển khai phần thân, thời gian bàn giao căn hộ dự kiến vào năm 2027.

Động thái bung hàng cho thấy, các doanh nghiệp đã sẵn sàng chủ động bước vào chu kỳ mới, đồng thời tin tưởng vào tiềm năng tăng trưởng của thị trường bất động sản khu Nam TP. Hồ Chí Minh (Ảnh minh hoạ)

Cũng “khuấy động” nguồn cung khu Nam TP. Hồ Chí Minh có dự án Sunshine Sky City của Tập đoàn Sunshine Group. Dự án có quy mô 9 tòa tháp cao 26 - 38 tầng, cung cấp cho thị trường gần 3.500 căn hộ cao cấp. Sau khi tháo gỡ pháp lý từ 2025, dự án này đã khởi công một số phân khu.

Ngoài ra, tại khu Nam TP. Hồ Chí Minh, Kiến Á cùng đối tác cũng chuẩn bị mở bán gần 900 căn tại dự án Arcadia at Lavila trên khu vực Nhà Bè cũ; Hưng Lộc Phát đang rục rịch khu nhà cao tầng The Peak Garden tại Phường Tân Mỹ, TP. Hồ Chí Minh...

Có thể thấy, sau nhiều năm nguồn cung mới bị hạn chế, khu Nam TP. Hồ Chí Minh đang đón nhận loạt dự án căn hộ rục rịch triển khai và mở bán. Thực tế này cho thấy các doanh nghiệp đã sẵn sàng chủ động bước vào chu kỳ mới, đồng thời minh chứng cho tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường bất động sản khu vực.

“Bệ đỡ” vững chắc từ hạ tầng

Chưa bao giờ, thị trường khu Nam TP. Hồ Chí Minh chứng kiến “làn sóng” dịch chuyển hạ tầng mạnh mẽ như hiện tại. Các tuyến metro quyết liệt triển khai, vành đai, cao tốc đều hẹn về đích. Những chuyển động tích cực từ hạ tầng giai đoạn 2025 – 2030 đang mở ra dư địa tăng trưởng cho thị trường bất động sản khu vực.

Đầu tiên phải kể đến hệ thống metro – “xương sống” tái cấu trúc và hình thành các siêu đô thị mới theo mô hình TOD (phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng) đang “mạnh tay” triển khai tại khu Nam TP. Hồ Chí Minh.

Cụ thể, việc triển khai metro số 4, 7, 10 và tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ cho thấy định hướng mở rộng không gian đô thị về phía Nam dựa trên giao thông công cộng, là đòn bẩy gia tăng giá trị bất động sản khu vực. Theo định hướng quy hoạch mạng lưới metro TP. Hồ Chí Minh, các tuyến số 4, số 7 và số 10 sẽ tạo thành cụm hạ tầng giao thông công cộng quy mô lớn, với tổng chiều dài ước khoảng 176-182km tùy phương án quy hoạch từng giai đoạn.

Cùng với metro, loạt dự án hạ tầng khác đang đầu tư, mở rộng tại khu Nam, từng bước hoàn thiện mạng lưới kết nối đa trục, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ khu vực đến lõi trung tâm, Thủ Thiêm và sân bay Long Thành.

Trong đó, phải kể đến cầu Phú Mỹ 2 – công trình đã được khởi công giữa tháng 1/2026. Dự án có chiều dài khoảng 6,3 km, bao gồm phần cầu và hệ thống đường dẫn, trong đó đoạn qua khu Nam TP. Hồ Chí Minh nổi lên như điểm giao thoa của nhiều trục hạ tầng chiến lược, giúp kết nối từ trục đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Nhà Bè (TP. Hồ Chí Minh) với đường Nguyễn Ái Quốc, xã Đại Phước (tỉnh Đồng Nai). Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 23.185 tỷ đồng, dự kiến sẽ thông xe vào năm 2029, hình thành trục giao thông mới cho khu Nam TP. Hồ Chí Minh; giảm tải cho cầu Phú Mỹ hiện hữu và trở thành hướng tiếp cận quan trọng kết nối tới sân bay Long Thành.

Bên cạnh đó, dự án Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh đoạn qua khu Nam - tuyến kết nối liên vùng quan trọng giữa TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông – Tây Nam Bộ cũng đang đẩy nhanh tiến độ thi công, tạo động lực rất lớn cho kinh tế - xã hội cũng như thị trường bất động sản.

Ngoài ra, việc khởi công cầu đường Nguyễn Khoái, cầu Thủ Thiêm 4, mở rộng quốc lộ 50, mở rộng trục Bắc – Nam, trục kênh đôi… được kỳ vọng giảm tải cho các trục giao thông hiện hữu, rút ngắn thời gian tiếp cận Quận 1, Thủ Thiêm và các khu vực trung tâm, đồng thời mở rộng bán kính an cư của người mua nhà.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam cho rằng, hạ tầng hiện nay không chỉ tạo “sóng” ngắn hạn mà đã trở thành động lực tăng trưởng dài hạn mang tính cấu trúc. Khi các tuyến vành đai, cao tốc, sân bay hay metro được triển khai đồng thời, tác động của hạ tầng không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý mà còn định hình lại bản đồ kinh tế – đô thị, từ phân bổ dân cư đến dòng vốn đầu tư.

Theo đó, về dài hạn, những khu vực có hạ tầng triển khai thực chất, đồng bộ với tiện ích và hệ sinh thái đô thị sẽ duy trì được sức hút và thanh khoản bền vững. Đồng thời "khẩu vị" của người mua nhà hiện nay đã thay đổi. Họ ưu tiên dự án có mật độ cư dân thấp, đầy đủ tiện ích cao cấp, giữa một cộng đồng có cùng hệ giá trị sống chất lượng.

Theo các chuyên gia, thị trường bất động sản năm 2026 đang chứng kiến một cuộc sàng lọc rõ nét, không chỉ ở sản phẩm mà cả trong tư duy đầu tư, khi giá trị thực bắt đầu chiếm lĩnh cuộc chơi. Đây là thời điểm dòng tiền quay lại thị trường theo hướng chọn lọc bền vững, ưu tiên giá trị sử dụng, khai thác dòng tiền tốt và khả năng thanh khoản cao theo hạ tầng trọng điểm thay cho những kỳ vọng đầu tư lướt sóng trong ngắn hạn.