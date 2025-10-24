Chuyện gì đang diễn ra tại Thế giới Di động của đại gia Nguyễn Đức Tài?

CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG) - doanh nghiệp của ông Nguyễn Đức Tài vừa công bố BCTC quý 3/2025. Theo đó, công ty ghi nhận doanh thu đạt 39.853 tỷ đồng, tăng gần 17% so với cùng kỳ 2024. Đáng chú ý, đây là mức cao nhất kể từ khi thành lập công ty.

Sau khi trừ giá vốn, chi phí và ghi nhận lãi từ liên kết, lợi nhuận sau thuế quý 3 của MWG lập kỷ lục 1.784 tỷ đồng. Con số này tăng 121% so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn 8% so với quý liền trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, MWG ghi nhận doanh thu thuần 113.436 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 4.989 tỷ đồng, tăng lần lượt 14% và 73% so với cùng kỳ năm 2024.

Với kết quả này, tập đoàn bán lẻ đã hoàn thành 76% kế hoạch doanh thu và vượt 3% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm. Ước tính bình quân mỗi tháng công ty lãi khoảng 554 tỷ đồng. Điều này cho thấy đà phục hồi mạnh mẽ của công ty cũng như hiệu quả trong chiến lược tái cấu trúc hệ thống.

Có được kết quả này nhờ sự đóng góp chính từ hai chuỗi Thế giới Di động/Điện Máy Xanh và chuỗi Bách Hóa Xanh.

Tính đến cuối tháng 9, Thegioididong.com có 1.013 cửa hàng, Điện Máy Xanh vận hành 2.018 cửa hàng. Ngành hàng điện thoại và điện máy của MWG đạt doanh thu 76.500 tỷ đồng, tăng gần 15% so với cùng kỳ trong bối cảnh sức mua hồi phục chậm và số lượng cửa hàng ít hơn cùng kỳ.

Trong khi đó, chuỗi Bách Hóa Xanh và cũng đem lại 34.400 tỷ đồng doanh thu trong 9 tháng vừa qua nhờ công ty có thêm 520 cửa hàng mới và tăng trưởng của ngành hàng thực phẩm tươi sống, tiêu dùng nhanh.

Phần còn lại đến từ hoạt động của EraBlue, chuỗi nhà thuốc An Khang và AvaKid. EraBlue ghi nhận tăng trưởng doanh thu hơn 70% sau 9 tháng, vận hành 144 cửa hàng. Chuỗi nhà thuốc An Khang ghi nhận doanh thu trung bình 540 triệu đồng/cửa hàng/tháng trong 9 tháng đầu năm. Còn chuỗi AvaKids đạt doanh thu trung bình 1,8 tỷ đồng/cửa hàng/tháng.

Tại thời điểm 30/9, công ty ghi nhận gần 39.000 tỷ đồng tiền mặt, tương đương tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn - mức cao nhất trong lịch sử hoạt động. Trong đó, doanh nghiệp dành hơn 25.300 tỷ đồng để gửi ngân hàng và hơn 13.100 tỷ đồng đầu tư trái phiếu.

Tính đến hết tháng 9, Thế giới Di động có tổng tài sản gần 80.300 tỷ đồng, tăng khoảng 10.000 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Công ty còn hơn 16.000 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối.

Ở một diễn biến đáng chú ý, MWG vừa thông qua nghị quyết HĐQT về kế hoạch mua lại cổ phiếu quỹ theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thường niên 2025 phê duyệt. Theo đó, doanh nghiệp dự kiến mua tối đa 10 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 0,7% tổng số cổ phiếu đang lưu hành, với mục đích giảm vốn điều lệ và gia tăng giá trị cho cổ đông.

Nguồn vốn thực hiện đến từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024) với số dư 12.582 tỷ đồng. Mức giá mua lại được xác định dao động từ 10.000 – 200.000 đồng/cổ phiếu, tùy theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch, với tổng giá trị dự kiến tối đa khoảng 2.000 tỷ đồng.

Hoạt động mua lại sẽ được thực hiện theo phương thức khớp lệnh trên sàn, trong thời gian tối đa 2 tháng kể từ khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ hợp lệ, và không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu giao dịch.