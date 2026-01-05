Chuyện gì đây: DN dầu khí 186.000 tỷ không đủ điều kiện là công ty đại chúng, cổ phiếu vẫn tăng bốc đầu

Chứng khoán Việt Nam phiên giao dịch đầu năm mới ghi nhận nhịp bứt phá từ nhóm dầu khí. Loạt cổ phiếu như PVS, OIL, BSR, PLX, PVD,... đồng thuận tăng từ 4% lên tới hơn 5%.

Đáng chú ý, dòng tiền đổ dồn vào cổ phiếu Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS, mã: GAS). Lực mua áp đảo đẩy thị giá nhuộm “sắc tím” và ghi nhận tình trạng trắng bên bán. Nhờ đó, cổ phiếu dầu khí này tăng vọt lên mốc 77.400 đồng/cp cùng lượng dư mua giá trần đạt hàng triệu đơn vị. Vốn hóa thị trường đạt gần 186.000 tỷ đồng.

Cổ phiếu dầu khí đua nhau xanh, tím phiên sáng 5/1 (thời điểm 10h38p).

Thực tế, cổ phiếu GAS chứng kiến nhịp tăng mạnh kể từ nửa sau tháng 12/2025. Tính trong vòng 2 tuần, GAS bật tăng hơn 20%, qua đó leo lên mốc đỉnh hơn 2 năm (kể từ tháng 10/2023).

Trong thông báo mới nhất cuối năm 2025, PV GAS cho biết công ty hiện chưa đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15.

Cụ thể, Tổng công ty không đảm bảo có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ.

Căn cứ theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán gần nhất lập tại 29/8/2025, PV GAS có 1 cổ đông lớn là Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) nắm giữ 95,76% vốn.

Trong khi đó, 17.494 cổ đông còn lại nắm giữ 4,24% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Công ty cũng thông báo rằng đang nỗ lực làm việc với cổ đông lớn là PVN, đồng thời báo cáo, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền liên quan để có phương án xử lý phù hợp với quy định hiện hành.

Về tình hình kinh doanh năm 2025, PV GAS công bố doanh thu hợp nhất ước đạt 134.000 tỷ đồng, bằng 181% kế hoạch, tăng trưởng 27% so với năm 2024. Lợi nhuận trước thuế đạt 14.500 tỷ đồng, bằng 218% kế hoạch, tăng trưởng 10%. Đóng góp ngân sách Nhà nước đạt hơn 7.800 tỷ đồng, bằng 222% kế hoạch, tăng trưởng 11% so với năm trước.

﻿Chu kỳ đầu tư mới của ngành dầu khí

Trích dẫn số liệu từ PVN, Chứng khoán ASEAN cho biết, sản lượng khai thác dầu thô trong nước đã giảm trung bình khoảng 10% mỗi năm, do các mỏ chủ lực như Bạch Hổ, Rạng Đông, Sư Tử Đen... đã bước vào giai đoạn suy kiệt sau hơn 4 thập kỷ khai thác liên tục.

Diễn biến tương tự cũng xảy ra với mỏ khí, khi sản lượng khai thác giảm với tốc độ tăng trưởng âm (CAGR) khoảng 5%/năm.

Nếu năm 2010 Việt Nam còn khai thác được 17,3 triệu tấn dầu thô, thì đến năm 2024 con số này chỉ còn khoảng 8,5 triệu tấn, tương đương mức giảm gần 50% trong vòng 14 năm.

CTCK này cho rằng, triển vọng ngành thượng nguồn đang dần cải thiện khi Việt Nam chủ động tái khởi động các dự án dầu khí quy mô lớn nhằm bù đắp nguồn cung nội địa đã suy giảm kéo dài.

Ước tính, tổng vốn đầu tư của các dự án đã và đang được tái khởi động đầu tư từ 2025 đến 2030 khoảng 25,7 tỷ USD — tương đương với mức đầu tư khoảng 8,5 tỷ USD/năm cao hơn 5,2 lần so với mức đầu tư của năm 2024. Phần lớn các dự án đang được tích cực tháo gỡ các vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Cụ thể, dự án lớn nhất hiện nay là Lô B – Ô Môn đã hoàn thành 2/3 gói thầu EPCIC#1 và triển khai 1 phần hạng mục của gói thầu EPCIC#2. Dự án Kình Ngư Trắng hoàn thành vượt tiến độ và đã có dòng khí đầu tiên trong Q2/2025. Các dự án tiềm năng khác gồm Sư Tử Trắng và Lạc Đà Vàng cũng đang được đẩy nhanh tiến độ.

Riêng trong năm 2025, một loạt các chính sách mới đã được ban hành để tạo động lực cho ngành dầu khí.

Nghị quyết 70-NQ/TW (tháng 8/2025) nhấn mạnh tầm quan trọng của an ninh năng lượng quốc gia, xác định ngành dầu khí là một trụ cột chiến lược. Đặt mục tiêu sản lượng khí ở mức 30–35 tỷ m³/năm.

Với Nghị quyết 66.6/2025/NQ-CP (tháng 10/2025), Chính phủ đã giao cho PVN một số nhiệm vụ và quyền hạn mà trước đây thuộc Bộ Công Thương.

Thứ nhất, phát triển mỏ dầu khí. PVN phê duyệt quy hoạch tổng thể cho hầu hết các dự án phát triển mỏ dầu khí (trừ các dự án trên đất liền hoặc các dự án có cơ sở hạ tầng tích hợp đất liền–biển), cùng với các điều chỉnh cho các kế hoạch đã được phê duyệt.

Thứ hai, các mỏ khai thác sớm. PVN phê duyệt điều chỉnh khi (a) tổng mức đầu tư giảm hoặc (b) vốn đầu tư tăng không quá 10% (trừ trường hợp xây thêm giàn). Theo CTCK Vietcap, đây là thay đổi có tác động lớn nhất.

Thứ ba, kế hoạch thu dọn Mỏ. PVN phê duyệt các điều chỉnh khi dự báo chi phí chênh lệch < 20% so với mức đã được Bộ Công Thương phê duyệt.

Thứ tư, các phát hiện nhỏ. PVN có thể phê duyệt báo cáo tài nguyên/trữ lượng cho các mỏ nhỏ (trữ lượng dầu <30 triệu m³; trữ lượng khí <30 tỷ m3), trừ khi PVN là đơn vị điều hành.

Một cách ngắn gọn, các nghị quyết này đã tạo ra nền tảng pháp lý quan trọng, trao thêm quyền hạn cho PVN và ưu tiên phát triển các mỏ khí để đảm bảo an ninh năng lượng.

Trong khi đó, tại Nghị định 146/2025 và 40/2025, Bộ Công Thương được trao quyền cấp phép trong lĩnh vực dầu khí thay vì phải trình Thủ tướng và liên bộ, qua đó loại bỏ quy trình phê duyệt nhiều cấp, rút ngắn thời gian ra quyết định đầu tư (FID) và và tăng tính chủ động trong triển khai dự án, đặc biệt là các dự án ngoài khơi có yêu cầu tiến độ cao.

Nghị định 40 tinh gọn bộ máy quản lý từ 28 xuống còn 22 đơn vị, đồng thời tái cơ cấu Vụ Dầu khí nhằm tăng cường năng lực điều phối và giám sát. Bên cạnh đó, Nghị định 132/2024 đơn giản hóa thủ tục cấp phép đầu tư ra nước ngoài, đặc biệt trong hoạt động khai thác dầu khí và liên doanh quốc tế.

Năm 2026, Chính phủ dự kiến sẽ sửa đổi Luật Dầu khí 2022, tập trung vào việc cải cách các cơ chế ủy quyền và các vấn đề khác.﻿

Tương tự, Chứng khoán PSI và Vietcap dự báo rằng, ngành dầu khí Việt Nam đang bước vào một chu kỳ đầu tư mới với tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) cho hoạt động thăm dò và khai thác (E&P) dự kiến tăng gấp đôi trong giai đoạn tới. Cụ thể, chi tiêu cho E&P trong nước dự báo tăng 60% so với cùng kỳ trong năm 2026, chủ yếu nhờ giải ngân cho siêu dự án Lô B.

“PVN dự kiến đầu tư khoảng 2 tỷ USD, trong đó 52% dành cho hoạt động thượng nguồn. Do các dự án dầu khí có chu kỳ dài, PVN nhiều khả năng sẽ tiếp tục đẩy mạnh chi tiêu vốn trong các năm tới, qua đó thúc đẩy hoạt động E&P trong nước sôi động hơn từ năm 2025 ” – CTCK PSI đánh giá.