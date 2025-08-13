Chuyện gì đây: FPT lập 2 kỷ lục trong một ngày

Cổ phiếu FPT vừa trải qua một phiên giao dịch đầy sôi động với khối lượng khớp lệnh cao kỷ lục hơn 21,8 triệu đơn vị, tương ứng giá trị hơn 2.300 tỷ đồng. Bên bán áp đảo khiến FPT đóng cửa giảm 2,2% qua đó lùi về mức 105.100 đồng/cp. Từ đỉnh hồi trung tuần tháng 1, cổ phiếu này đã mất 21% thị giá.

Áp lực chủ yếu đến từ khối ngoại. Chỉ riêng trong phiên 13/8 vừa qua, khối ngoại đã bán ròng hơn 10 triệu cổ phiếu FPT, tương ứng giá trị hơn 1.000 tỷ đồng, mức kỷ lục đối với cổ phiếu này. Đây là phiên thứ 16 liên tiếp FPT bị khối ngoại bán ròng, tổng giá trị lên đến 4.700 tỷ đồng. Xu hướng này khiến FPT hở room hơn 160 triệu đơn vị (khoảng 11%), lớn nhất trong nhiều năm.

Khối ngoại đột ngột gia tăng lực bán sau khi FPT điều chỉnh kịch bản tăng trưởng tại cuộc gặp gỡ nhà đầu tư ngày 12/8. Theo cập nhật của CTCK Vietcap, ban lãnh đạo FPT đưa ra kế hoạch theo kịch bản cơ sở mới với tăng trưởng doanh thu là 15% so với cùng kỳ và tăng trưởng lợi nhuận là 18-19% so với cùng kỳ, thấp hơn so với mục tiêu tại ĐHĐCĐ là tăng trưởng doanh thu 20% và tăng trưởng lợi nhuận trước thuế (LNTT) 21%.

Trong quý 2/2025, doanh thu mảng công nghệ thông tin (CNTT) nước ngoài giảm tốc do thuế quan khiến khách hàng trì hoãn chi tiêu, quy mô hợp đồng nhỏ hơn và nhu cầu tận dụng AI. Khu vực APAC, đặc biệt Singapore và Hàn Quốc, sụt giảm mạnh nhất.

Hiệu suất sử dụng nhà máy AI tại Việt Nam và Nhật Bản hiện dưới 10%, nhu cầu yếu hơn dự kiến. Ban lãnh đạo đánh giá khó đạt mục tiêu 30-40 triệu USD doanh thu mảng này trong năm 2025 và không có kế hoạch đầu tư thêm. Nhu cầu yếu hơn dự kiến do những bất ổn trong kinh tế vĩ mô trong khi các cuộc thương lượng có xu hướng kéo dài hơn do quá trình thẩm định kỹ lưỡng của khách hàng.

Do đó, ban lãnh đạo nhận thấy rủi ro không đạt được mục tiêu tổng doanh thu năm 2025 là 30-40 triệu USD cho mảng kinh doanh nhà máy AI ở Nhật Bản và Việt Nam, nhưng kỳ vọng nhu cầu sẽ cải thiện vào năm 2026. FPT không có kế hoạch đầu tư nhà máy AI mới cho năm 2025 do kết quả hoạt động hiện tại chưa đạt kỳ vọng.

Về việc chuyển nhượng cổ phần tại FPT Telecom cho Bộ Công an, FPT cho rằng xác suất sáp nhập với các đơn vị khác là không cao và kỳ vọng duy trì tỷ lệ sở hữu của Công ty tại FPT Telecom, mặc dù vẫn chưa rõ liệu có còn được phép hợp nhất kết quả kinh doanh hay không. Sau khi chuyển nhượng, FPT Telecom có thể tham gia một số dự án của Chính phủ, nhưng thông tin chi tiết chưa được công bố.