Chuyên gia dự báo: Đà tăng của giá vàng sẽ tạm dừng, nhưng chưa đến lúc điều chỉnh sâu

Sau khi khép lại tháng 9 với mức tăng mạnh nhất trong 14 năm, nhiều chuyên gia cho rằng vàng có thể sẽ bước vào giai đoạn tích lũy ngắn hạn khi thị trường chờ đợi một "chất xúc tác" mới. Tuy nhiên, trong bối cảnh bất ổn kinh tế và địa chính trị đang bao trùm các thị trường tài chính toàn cầu, khoảng thời gian chờ đợi đó có thể sẽ không kéo dài.

"Với đà tăng gần đây của giá vàng, tôi cho rằng nhà đầu tư nên chốt lời một phần," ông Naeem Aslam, Giám đốc đầu tư của Zaye Capital Markets, nhận định. "Tuy vậy, đợt tăng này chưa hề kết thúc, nghĩa là xu hướng chủ đạo của vàng vẫn đang hướng lên."

Mặc dù đà tăng của vàng có thể đã tạm "hạ nhiệt" trong ngắn hạn, kim loại quý này vẫn đang khép lại tuần tăng thứ bảy liên tiếp, chuỗi tăng dài nhất kể từ đầu năm. Giá vàng giao ngay hiện ở mức 3.880,40 USD/ounce, tăng hơn 3% so với cuối tuần trước.

Ông Michael Brown, chuyên gia phân tích cao cấp tại Pepperstone, cho rằng sau một giai đoạn bứt phá mạnh kể từ tháng 8, việc nhà đầu tư tạm nghỉ là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, ông vẫn tin rằng đà tăng chưa kết thúc và các nhịp điều chỉnh sẽ tiếp tục được giới đầu tư tận dụng để mua vào.

"Mốc 4.000 USD vẫn là mục tiêu hợp lý trong trung hạn. Điều này có thể đến từ một đợt căng thẳng địa chính trị mới khiến giá bật tăng, hoặc đơn giản là chờ đợi nhu cầu vật chất tiếp tục duy trì ổn định," ông nói.

Ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, cho biết giá vàng vẫn duy trì vững vàng ngay cả khi Trung Quốc đang trong kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng (Golden Week) từ ngày 1 - 8/10. Dù nhu cầu tạm chững lại, Trung Quốc vẫn là người chơi lớn trên thị trường.

"Nếu đây là mức điều chỉnh duy nhất khi một trong những quốc gia tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới đang nghỉ lễ, thì rõ ràng chúng ta đang hướng tới mức giá cao hơn," ông Hansen nói. "Tôi vẫn chờ một nhịp điều chỉnh, nhưng với diễn biến tuần này, tôi bắt đầu nghi ngờ điều đó."

Ông Hansen bổ sung thêm rằng rất khó để thấy một đợt điều chỉnh dài hạn khi vàng vẫn được hỗ trợ mạnh mẽ bởi chu kỳ cắt giảm lãi suất, nợ công kéo dài, và căng thẳng địa chính trị, không chỉ trong phạm vi chiến tranh mà còn do "sự rạn nứt của trật tự thế giới hậu Thế chiến II."

Các chuyên gia nhận định, trong bối cảnh Chính phủ Mỹ tạm ngừng hoạt động (shutdown) do Quốc hội chưa thông qua ngân sách mới, tâm lý nhà đầu tư sẽ là yếu tố chi phối thị trường vàng trong ngắn hạn.

"Mức giá 3.900 USD/ounce của vàng không phản ánh trực tiếp tác động từ việc chính phủ Mỹ đóng cửa, mà là biểu hiện của nỗi lo sâu xa hơn về khả năng điều hành chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang (Fed)," bà Eugenia Mykuliak, Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành B2PRIME Group, nhận định. "Trong khi tin tức về "shutdown" chiếm sóng truyền thông, câu chuyện kinh tế thực chất lại nằm ở sự bất ổn tiền tệ, áp lực tài khóa và khẩu vị rủi ro toàn cầu."

Trong cuộc phỏng vấn với Kitco News, ông Aakash Doshi cho rằng sẽ cần thời gian để nền kinh tế và thị trường cảm nhận rõ tác động từ việc đóng cửa chính phủ. "Nếu tình trạng này kéo dài quá một tháng, chúng ta sẽ bắt đầu thấy hệ quả tiêu cực với tăng trưởng, điều này lại có lợi cho giá vàng. Càng kéo dài, rủi ro bị hạ bậc tín nhiệm từ các tổ chức xếp hạng càng cao," ông nói.

Về mặt kỹ thuật, các chuyên gia cho biết, nhà đầu tư theo dõi các vùng hỗ trợ ngắn hạn ở 3.780 USD, 3.750 USD, và sâu hơn là 3.600 USD/ounce. Tuần tới, khi các dữ liệu kinh tế của Mỹ hạn chế do chính phủ đóng cửa, giới đầu tư sẽ tập trung hơn vào các số liệu tư nhân, bao gồm biên bản cuộc họp chính sách tháng 9 của Fed và báo cáo sơ bộ về niềm tin tiêu dùng Đại học Michigan.