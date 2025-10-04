Sáng 4/10: Giá vàng trong nước tiếp tục tăng, sát mốc 139 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, tại PNJ và Công ty SJC, giá vàng miếng được điều chỉnh lên mức 136,6 – 138,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 800.000 đồng so với chốt phiên hôm qua. Cùng đà tăng, tại Mi Hồng, giá vàng miếng tăng lên mức 137,6 – 138,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tại Mi Hồng cũng được nâng lên 133,5 – 135 triệu đồng/lượng, cao hơn 300.000 đồng so với trước.

Công ty SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 132,3 – 135 triệu đồng/lượng, trong khi PNJ đưa ra mức giá 132,5 – 135,5 triệu đồng/lượng, tăng trung bình 500.000 đồng/lượng.

Một số thương hiệu vàng khác như Bảo Tín Minh Châu, DOJI hiện chưa có sự điều chỉnh giá so với chốt phiên giao dịch trước.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay được ghi nhận ở mức 3.885 USD/ounce, tăng gần 30 USD so với phiên trước. Vàng giữ vững gần mức cao kỷ lục mọi thời đại và hướng tới tuần tăng thứ bảy liên tiếp, được hỗ trợ bởi lo ngại về tác động kinh tế từ việc chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài và kỳ vọng giảm lãi suất. Đây đã là lần đóng cửa thứ 15 của chính phủ Mỹ kể từ năm 1981, ảnh hưởng tới nhiều hoạt động như nghiên cứu khoa học, công bố dữ liệu kinh tế và quản lý tài chính.

Theo ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích cấp cao tại Kitco Metals: “Tôi nghĩ rằng việc chính phủ đóng cửa càng kéo dài thì nó càng trở thành yếu tố tăng giá ổn định cho thị trường vàng.”

Thực tế, báo cáo việc làm phi nông nghiệp quan trọng của Mỹ, dự kiến công bố ngày thứ Sáu, đã bị hoãn lại, buộc nhà đầu tư phải dựa vào các chỉ số khác cho thấy thị trường lao động đang hạ nhiệt. Điều này càng củng cố kỳ vọng Fed sẽ sớm hạ lãi suất. Công cụ FedWatch của CME Group cho thấy, nhà đầu tư hiện dự báo 98% khả năng Fed hạ lãi suất 25 điểm cơ bản trong tháng 10 và 90% khả năng sẽ tiếp tục hạ vào tháng 12.

Các ngân hàng lớn trên thế giới đồng loạt dự báo vàng sẽ sớm vượt mốc 4.000 USD/ounce. UBS ước tính giá vàng có thể chạm 4.200 USD/ounce trong những tháng tới, nhấn mạnh rằng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng giảm nhờ lãi suất thực giảm, trong khi đồng USD nhiều khả năng suy yếu.

Tương tự, HSBC dự báo vàng có thể vượt mốc 4.000 USD/ounce trong ngắn hạn, nhờ rủi ro địa chính trị, bất ổn tài chính và lo ngại về tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Ngân hàng này cho rằng đà tăng có thể tiếp tục sang năm 2026, được hỗ trợ bởi hoạt động mua vàng từ ngân hàng trung ương và nhu cầu đa dạng hóa tài sản từ các tổ chức. Tuy nhiên, HSBC cũng cảnh báo nếu Fed cắt giảm lãi suất ít hơn dự kiến, xu hướng tăng giá có thể chậm lại.

Trong khi đó, ông Naeem Aslam, Giám đốc Đầu tư tại Zaye Capital Markets, khuyến nghị: “Với đợt tăng giá gần đây, nhà đầu tư nên chốt lời một phần. Tuy vậy, xu hướng chính vẫn nghiêng về phía đi lên.”

Ông Michael Brown, chuyên gia cao cấp tại Pepperstone, cũng cho rằng việc nhà đầu tư tạm nghỉ chốt lời là điều dễ hiểu sau cú bứt phá từ tháng 8. Song ông khẳng định: “Đợt tăng này chưa kết thúc – các nhịp giảm sẽ tiếp tục được mua vào. Mốc 4.000 USD vẫn là mục tiêu hợp lý trong trung hạn, có thể nhờ bất ổn địa chính trị hoặc nhu cầu vàng vật chất bền vững.”