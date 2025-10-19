Chuyên gia Kafi chỉ dẫn: Nên dành bao nhiêu % tài sản để mua vàng?

Theo các chuyên gia, dù kinh tế toàn cầu còn bất định, thị trường Việt Nam vẫn đang hội tụ các yếu tố nền tảng cho một chu kỳ tăng trưởng mới. Tuy nhiên, sau một giai đoạn tăng trưởng mạnh, việc lựa chọn chiến lược và phân bổ tài sản một cách linh hoạt, phù hợp với từng giai đoạn cuộc đời trở thành yếu tố then chốt.

Điểm tựa tăng trưởng và lựa chọn cổ phiếu

Lý giải về đà tăng của thị trường, ông Trịnh Duy Viết, Giám đốc Chiến lược Chứng khoán Kafi, cho rằng động lực đến từ nền kinh tế tăng trưởng cao, chính trị ổn định, cải cách thể chế và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. GDP Việt Nam năm 2025 được dự kiến tăng trên 8%, giải ngân đầu tư công tăng hơn 20%, cùng với đà khởi sắc của bán lẻ và FDI. Ông nhấn mạnh, nợ công thấp và dự trữ ngoại hối lớn tạo dư địa cho Chính phủ mở rộng chính sách hỗ trợ tăng trưởng.

Hiện tại, hệ số P/E của thị trường ở mức 15-16 lần . "Mặt bằng chung cổ phiếu đang được định giá cao hơn trước. Nhưng nhiều nhà đầu tư vẫn mua vào vì tin còn nhiều dư địa tăng trưởng," ông Viết nhận định. Các ngành được cho là tiềm năng bao gồm vật liệu xây dựng, bất động sản gắn với đầu tư công và bán lẻ.

Bổ sung góc nhìn, ông Lương Duy Phước, Giám đốc Phân tích của Kafi, lưu ý rằng việc thị trường được nâng hạng sẽ không có nghĩa mọi cổ phiếu đều tăng đồng pha. Do đó, việc lựa chọn cổ phiếu trở nên quan trọng.

Theo ông Nguyễn Minh Đức từ S&I Rating, nhà đầu tư nên chú ý đến tính minh bạch của báo cáo tài chính, xếp hạng tín nhiệm và năng lực quản trị của doanh nghiệp.

Để tối ưu hóa lợi nhuận và phòng vệ rủi ro, ông Trần Kim Đăng, Giám đốc Chứng khoán phái sinh Kafi, cho rằng nhà đầu tư nên tìm hiểu thêm các sản phẩm phái sinh và chứng quyền bên cạnh kênh cổ phiếu.

Đầu tư theo từng giai đoạn cuộc đời

"Nhiều người Việt kỳ vọng lợi nhuận cao nhưng thiếu chiến lược và kênh đầu tư phù hợp," ông Hồ Quốc Thảo, Giám đốc Nguồn vốn & Kinh doanh tài chính Kafi, chia sẻ. Theo các chuyên gia, mỗi độ tuổi cần một cấu trúc danh mục riêng.

Giai đoạn 20-40 tuổi được xem là thời điểm tích lũy, có thể tận dụng đòn bẩy cho bất động sản và dành 10-20% vốn cho các kênh như cổ phiếu, chứng quyền. Bước sang "thời kỳ vàng" 40-60 tuổi, nhà đầu tư nên tập trung tăng tốc tài sản nhưng cần đa dạng hóa và ưu tiên các sản phẩm ít biến động.

Giai đoạn trên 60 tuổi sẽ hướng tới bảo toàn và chuyển giao tài sản qua các kênh an toàn như trái phiếu, chứng chỉ quỹ để duy trì thu nhập ổn định. Bà Ngô Vũ Minh Châu, Giám đốc Quản lý đối tác khách hàng ưu tiên VIB, bổ sung rằng khẩu vị rủi ro sẽ thay đổi theo từng giai đoạn cuộc đời của mỗi cá nhân.

Vàng hay cổ phiếu: Quan điểm đa chiều về phân bổ tài sản

Chủ đề phân bổ tài sản cũng thu hút nhiều ý kiến khi một nhà đầu tư nêu vấn đề về kênh đầu tư vàng, vốn có mức tăng trưởng tốt trong năm qua nhưng không được đề cập nhiều. Trả lời câu hỏi này, ông Hồ Quốc Thảo cho rằng nhà đầu tư có thể linh hoạt dành một tỷ trọng nhỏ, khoảng 20% trong danh mục, cho các tài sản có khẩu vị rủi ro khác như vàng hay crypto, tùy thuộc vào khẩu vị và nhận định thị trường ở từng thời điểm.

Tuy nhiên, một chuyên gia khác lại đưa ra quan điểm đối lập, cho rằng trong một thế giới biến động, "sự tập trung" lại cần thiết hơn. Vị này cũng lưu ý các rủi ro của thị trường vàng trong nước như chênh lệch lớn so với giá thế giới và chênh lệch giá mua - bán cao, có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận thực tế của nhà đầu tư.

Vấn đề dòng vốn ngoại và bài toán nâng hạng

Trong phiên thảo luận, một nhà đầu tư đặt câu hỏi về xu hướng rút ròng của khối ngoại. Lý giải điều này, ông Viết cho rằng nguyên nhân đến từ việc các quỹ ưu tiên rút vốn về thị trường an toàn trong giai đoạn bất ổn toàn cầu và do Việt Nam trước đây vẫn nằm trong nhóm thị trường cận biên. "Câu chuyện sẽ khác đi khi chúng ta đã được nâng hạng. Tương lai gần, dòng vốn ngoại sẽ có cơ sở để quay trở lại một cách bền vững hơn," ông Viết phân tích.

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong giai đoạn "định hình lại"

Hội thảo cũng phân tích về thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Theo ông Nguyễn Minh Đức, thị trường này đang trong giai đoạn "định hình lại sau biến động". Dù tổng giá trị phát hành trong 9 tháng đầu năm 2025 là 425 nghìn tỷ đồng, áp lực từ lượng trái phiếu đáo hạn và được mua lại trước hạn là rất lớn, khiến giá trị phát hành ròng thực tế không cao. Điều này cho thấy kênh huy động vốn qua trái phiếu cần thêm thời gian để phục hồi.

Nhìn chung, hội thảo đã đưa ra một góc nhìn đa chiều, trình bày các nhận định về tiềm năng tăng trưởng, đồng thời phân tích các rủi ro và các vấn đề mà thị trường đang đối mặt, qua đó cung cấp thêm thông tin cho cộng đồng nhà đầu tư.