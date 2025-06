Trao đổi trong Talk show Phố Tài Chính (The Finance Street Talk Show) trên VTV8, chuyên gia đánh giá, hệ thống công nghệ mới KRX đã đi vào vận hành thông suốt, cùng triển vọng nâng hạng đang đến gần. Xu hướng của nền kinh tế và thị trường chứng khoán hiện nay là tích cực trong trung và dài hạn.

BTV Khánh Ly: Nền kinh tế đến thời điểm hiện tại đã đi qua gần nửa năm 2025. Ông đánh giá như thế nào về nền kinh tế trong nửa đầu năm 2025 này?

Ông Phan Dũng Khánh, Giám đốc Tư vấn Đầu tư Maybank Investment Bank: Nền kinh tế Việt Nam hiện nay đã đi được gần nửa năm 2025, nhìn tổng thể các số liệu của nền kinh tế đều có sự tăng trưởng nhất định và quan trọng đó là lạm phát được kiềm chế. GDP quý 1/2025 tăng trưởng ấn tượng 6,93%, cao nhất trong 5 năm so với quý I các năm trong giai đoạn 2020-2025. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý 1/2025 tăng 9,9% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trong quý I/2025 đạt 202,52 tỷ USD, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong khi đó, thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng vẫn đang được kiểm soát tốt. Bên cạnh đó, những chính sách hiện nay đều đang tập trung phát triển kinh tế hướng đến mục tiêu tăng trưởng là 8% trong năm 2025 và tăng trưởng hai con số từ năm 2026. Đây là một trong những năm bản lề để có thể đưa nền kinh tế Việt Nam tiến vào kỷ nguyên vươn mình.

Như vậy, có thể thấy về mặt vĩ mô đang có nhiều thông tin tích cực, vậy tại sao thị trường chứng khoán vẫn chưa có sức bật hẳn lên trong thời gian qua mà vẫn quanh vùng 1.300 điểm, theo ông?

Ông Phan Dũng Khánh: Nếu tính từ thời điểm Tổng thống Mỹ công bố áp thuế quan đã làm thị trường tài chính thế giới và thị trường chứng khoán Việt Nam sụt giảm thì tính đến nay thị trường chứng khoán Việt Nam đã phục hồi khá tốt, từ mức 1.070 đến 1.080 cho đến mức hơn 1.300 điểm như hiện tại. Và so với đầu năm thì thị trường tăng được vài %.

Mức tăng của thị trường cho thấy những thông tin tốt, tích cực vẫn nhiều hơn là những thông tin không tích cực. Đặc biệt trong thời gian gần đây, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài đã được cải thiện đáng kể so với giai đoạn trước đó khi họ đã có nhiều phiên mua ròng trong thời gian gần đây, trong khi họ đã bán ròng liên tiếp trong 2 năm qua.

Bên cạnh đó, nếu chúng ta nhìn vào dòng tiền và thanh khoản của thị trường sẽ thấy thanh khoản liên tục cải thiện dần trong giai đoạn vừa qua. Dòng tiền khá đều và liên tục tăng trưởng, có lực cầu bắt đáy luôn chực chờ sẵn ở lúc thị trường điều chỉnh, làm bệ đỡ, hỗ trợ của thị trường rất mạnh. Những điều đó cho thấy thị trường chứng khoán đang tăng một cách ổn định và bền vững hơn, cải thiện yếu tố tâm lý cho nhà đầu tư.

Trong khi đó, đối với thị trường chứng khoán, đã có nhiều giải pháp tích cực được đưa ra nhằm hỗ trợ cho thị trường như việc triển khai hệ thống KRX, thúc đẩy hoàn thiện các tiêu chí để được nâng hạng trong năm 2025. Tại sao thị trường chưa phản ứng quá tích cực với những thông tin này, thưa ông?

Ông Phan Dũng Khánh:  Các yếu tố như KRX đi vào hoạt động hay việc thị trường được kỳ vọng nâng hạng thì đã được nhà đầu tư mong đợi trong nhiều năm qua. Nghĩa là những điều này cũng đã phản ánh vào giá khá nhiều lần, sự nhiệt tình hay kỳ vọng của các nhà đầu tư cũng đã bị giảm đi phần phần nào.

Yếu tố mạnh mẽ đột phá hơn phải là những thông tin mang tính nền tảng như là kỳ vọng nền kinh tế tăng trưởng mạnh hơn vào thời gian tới, cũng như là chờ cho đến tháng 9 khi thông tin nâng hạng chính thức được công bố (nếu được).

Ở trên thị trường chứng khoán, lực bắt đáy hiện nay luôn chực chờ sẵn và thanh khoản tăng rất tốt, có nghĩa là nhà đầu tư đang kỳ vọng về trung và dài hạn nhiều hơn là những yếu tố ảnh hưởng trong ngắn hạn.

Như vậy, theo ông, với những thông tin tích cực trong nước nhưng lại nhiều thách thức từ các yếu tố bên ngoài như đã phân tích ở trên, thì nền kinh tế trong thời gian tới sẽ ra sao?

Ông Phan Dũng Khánh:  Với GDP Quý 1/2025 đạt mức tăng cao nhất so với quý I các năm trong giai đoạn 2020-2025 bất chấp nhiều rủi ro bên ngoài như thuế quan của Mỹ cho thấy nền kinh tế Việt Nam có sự chống chịu tốt và có thể thích nghi với mọi hoàn cảnh.

Với mục tiêu kinh tế tăng trưởng 8% còn được sự hỗ trợ bởi chính sách cùng với việc thu hút các nguồn lực tập trung để phát triển kinh tế. Chẳng hạn chính sách thúc đẩy khoa học công nghệ, AI, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế… Do đó kỳ vọng các Quý sau có thể tiếp tục được cải thiện và kỳ vọng mục tiêu 8% của năm 2025 có thể đạt được.

Còn thị trường chứng khoán sẽ cần một “cú hích” như thế nào, theo ông?

Ông Phan Dũng Khánh: Tôi rất kỳ vọng vào mức đỉnh của thị trường chứng khoán đã lập được khoảng ba năm trước là mức 1.500 điểm có thể sẽ lại đạt được trong năm nay trong kịch bản tích cực. Còn trong trường hợp mà có sự chậm trễ nhất định cũng sẽ sớm xảy ra vào năm sau.

Chúng ta thấy nghị quyết 68 và những chính sách gần đây đã xác định kinh tế tư nhân sẽ là một trong những trụ cột chính của nền kinh tế Việt Nam. Chính sách đã có, giờ cần phải thực hiện làm sao cho tốt, đây sẽ là cú hích quan trọng nhất.

Bên cạnh những chính sách tập trung mọi nguồn lực để phát triển kinh tế với mức tăng kỳ vọng mức 8% và hai con số từ năm sau, cộng với việc được nâng hạng trong giai đoạn cuối năm nay, nếu được như vậy, “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, chúng ta có thể kỳ vọng thị trường quay lại mức đỉnh lịch sử, khoảng 1.500 đã lập được vào những năm trước.

Và các nhà đầu tư thì nên có chiến lược như thế nào vào thời điểm này?

Ông Phan Dũng Khánh: Hiện nay, chúng ta phải lưu ý nếu trong trường hợp thị trường chứng khoán vẫn tiếp tục duy trì đà tăng chung với nền kinh tế thì việc tập trung vào những cổ phiếu bluechip và những cổ phiếu đầu ngành, những cổ phiếu có nền tảng tốt sẽ mang lại lợi ích và lợi nhuận tốt cho các nhà đầu tư trong giai đoạn tới.

Nhưng cần lưu ý một điều đó là cơ hội hiện thực hóa lợi nhuận sẽ là trung và dài hạn. Hoặc nhà đầu tư có thể chia danh mục của mình ra, sẽ có những khoản đầu tư vào những cổ phiếu có nền tảng tốt, những cổ phiếu hàng đầu và những cổ phiếu có kết quả kinh doanh tích cực, định giá đang ở mức thấp so với thị trường chung để trong danh mục trung và dài hạn.

Và một phần còn lại có thể để lướt sóng, tỷ lệ này theo tôi nên vừa phải thôi và không chiếm quá 50%. Nếu chúng ta lướt sóng nhiều quá sẽ làm lợi nhuận và tỷ suất sinh lời giảm xuống. Xu hướng của nền kinh tế và thị trường chứng khoán hiện nay là tích cực trong trung và dài hạn, vì vậy chúng ta nên nắm giữ lâu hơn một chút để có thể tối ưu hóa lợi nhuận.

Hiện tại mức PE và PE dự phóng 2025 tùy vào các tổ chức đưa ra dự báo nhưng nhìn chung nằm ở mức trên 10 và dưới 15 lần. Nếu so sánh với khu vực Đông Nam Á và Châu Á, mức định giá của TTCK khá hấp dẫn và thấp hơn nhiều thị trường khu vực và Châu Á.

Về nhóm ngành, cần lưu ý khi thị trường tăng trưởng các nhóm ngành có tỷ trọng lớn trong chỉ số, nhóm dẫn dắt thị trường sẽ được hưởng lợi như tài chính ngân hàng, đầu tư công, năng lượng, công nghệ, vận tải… và đặc biệt cần lưu ý những nhóm ngành yên ắng thời gian khá dài nhưng khi thị trường tăng trưởng thì nhóm này có thể có động lực bật dậy mạnh mẽ hơn thị trường chung như nhóm BĐS.