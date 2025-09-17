Chuyên gia: "Nhà đầu tư nên phân bổ danh mục đầu tư 20% cho vàng"

Theo Business Insider, giá vàng đang ghi nhận chuỗi tăng mạnh nhất kể từ năm 1979, liên tục phá đỉnh và trở thành tâm điểm của thị trường hàng hóa. Lợi suất trái phiếu giảm, đồng USD suy yếu và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục chu kỳ cắt giảm lãi suất đang tạo nền tảng vững chắc cho đà tăng này.

Không chỉ nhà đầu tư cá nhân, các ngân hàng trung ương cũng tăng tốc mua ròng vàng với tốc độ cao nhất trong nhiều năm. Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) ghi nhận, năm 2024 và nửa đầu 2025, lượng mua ròng vàng từ các NHTW đã vượt mốc kỷ lục 1.000 tấn. Đây là minh chứng rõ ràng cho thấy vàng không còn đơn thuần là tài sản trú ẩn, mà đang trở thành "chuẩn dự trữ mới" của hệ thống tài chính toàn cầu.

Trong báo cáo mới nhất, Reuters dẫn lời Lisa Shalett, Giám đốc đầu tư của Morgan Stanley Wealth Management cho rằng nhà đầu tư nên cân nhắc chiến lược phân bổ danh mục 60% cổ phiếu, 20% trái phiếu, 20% vàng.

Bà nhấn mạnh, rủi ro lạm phát chưa thể biến mất, trong khi xung đột địa chính trị và nợ công của nhiều nền kinh tế phát triển tạo áp lực dài hạn lên thị trường tài chính. Việc nâng tỷ trọng vàng không chỉ giúp phòng hộ lạm phát, mà còn cân bằng rủi ro cho danh mục. "Chúng tôi coi vàng là phần tử thiết yếu trong cấu trúc danh mục bền vững, không còn là lựa chọn phụ trợ," bà Shalett nói.

Trên Investopedia, Ray Dalio, nhà sáng lập quỹ Bridgewater Associates đưa ra nhận định thẳng thắn: vàng nên được ưu tiên hơn trái phiếu chính phủ Mỹ trong giai đoạn này.

Theo Dalio, mức nợ công của Mỹ đang leo thang lên trên 34 nghìn tỷ USD, làm xói mòn niềm tin vào trái phiếu chính phủ vốn từng được coi là "chuẩn mực an toàn". Trong khi đó, vàng sở hữu ưu điểm kép: không chịu rủi ro tín dụng và có tính khan hiếm. Ông khẳng định: "Trong một thế giới đầy bất định, vàng mang lại sự cân bằng và bền vững mà trái phiếu khó sánh kịp."

Sự trỗi dậy của vàng phản ánh những chuyển dịch căn bản trong bức tranh tài chính quốc tế. Khi các nền kinh tế lớn vật lộn với bài toán lạm phát và nợ công, nhà đầu tư có xu hướng tìm kiếm những tài sản phi lợi suất nhưng ổn định. Vàng, vốn bị xem là "kênh phòng thủ" nay được định vị như một cấu phần chiến lược trong mọi danh mục.

Ngoài ra, sự bùng nổ của các quỹ ETF vàng cũng góp phần củng cố xu thế này. Chỉ tính riêng 8 tháng đầu năm 2025, dòng vốn vào ETF vàng toàn cầu đã tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Các chuyên gia nhận định, khi cả tổ chức lẫn cá nhân đồng loạt quay lại với vàng, sức bền của xu hướng tăng giá sẽ kéo dài hơn so với những "cơn sốt" ngắn hạn trước đây.

Từ phố Wall đến các ngân hàng trung ương, vàng đang được tái định vị trong chiến lược quản trị tài sản toàn cầu. Sự đồng thuận từ Morgan Stanley, Ray Dalio đến số liệu mua ròng kỷ lục của các NHTW cho thấy: vàng đã bước ra khỏi vai trò dự trữ truyền thống để trở thành tài sản trung tâm trong danh mục đầu tư hiện đại.

Tổng hợp từ: Reuters, Investopedia, Business Insider