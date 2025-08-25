Chuyên gia thời tiết Huy Nguyễn đưa ra cảnh báo mới nhất về bão số 5 khi vào đất liền: Sức gió kinh hoàng, gần chạm mức bão Yagi

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy dẫn thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 07h ngày 25/8, tâm bão ở 18,4°N - 107,2°E, cách Hà Tĩnh 145km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17. Bão di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20km/h.

Theo ghi nhận từ ảnh vệ tinh Himawari 9, vào thời điểm 7:30AM tâm bão cách Ba Đồn 100km về phía Đông Bắc, cách bờ biển Hà Tĩnh 135km về phía Đông, cách Cửa Lò 165km về phía Đông Nam. Một số đĩa mây trước bão bị tách khỏi tâm bão và gây mưa lớn từng cơn ngắt quãng trên đất liền khu vực Bắc Trung Bộ.

Ảnh dự báo đường đi của bão số 5 - Ảnh FB Huy Nguyễn

Ông Nguyễn Ngọc Huy đưa ra dự báo: "Bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, Tây - Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Với vận tốc di chuyển này thì khoảng đầu giờ chiều nay tâm bão sẽ ở ven bờ vùng biển từ Hà Tĩnh tới Nghệ An. Gió lúc này được dự báo ở khoảng cấp 13 - 14, giật cấp 16.

Cuối giờ chiều hoặc đầu giờ tối nay, khi đi vào đất liền khu vực từ Hà Tĩnh tới Thanh Hóa, do ma sát với bề mặt bão có thể giảm xuống cấp 11, giật cấp 14", ông Huy cho hay.

Trước đó, vào khoảng 3h30 sáng cùng ngày, ông Huy cũng đưa ra lời cảnh báo tới người dân về đường đi và sức ảnh hưởng của bão Kajiki.

Ông Huy cho biết, một số đĩa mây trước bão có xu hướng tách khỏi tâm và tạo ra các đợt mưa lớn trước bão.

"Bão có xu hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ rất nhanh 20km/h. Chỉ mong nó đi nhanh thì không kịp tích lũy thêm hơi ẩm từ bề mặt biển và các đĩa mây có thể mỏng, giảm bớt năng lượng và khiến lượng mưa trong đất liền cũng giảm. Yếu tố này có xác suất nhỏ nhưng đã từng xảy ra với một số cơn bão lớn. Dù xác suất nhỏ nhưng vẫn mong như vậy", chuyên gia thời tiết cho hay.

Cũng theo tiến sĩ Huy, bão số 5 sẽ mạnh lên cấp Cuồng phong CAT3 mạnh hơn bão Doksuri (số 10) và bão Damrey (số 12) cùng năm 2017.

"Bão Doksuri (bão số 10) đổ bộ vào khu vực Quảng Bình và Hà Tĩnh vào khoảng giữa đầu tháng 9/2017 với cấp bão CAT1. Bão Damrey đổ bộ Khánh Hòa đầu tháng 11/2017 có cấp bão CAT2 khi tiếp cận gần bờ. Bão số 5 này sẽ mạnh lên CAT3 trong thang 5 cấp bão cuồng phong quốc tế. Nó gần chạm mức Yagi ở cuối CAT3 đầu CAT4). Hy vọng khi vào bờ bão số 5 giảm còn CAT1 - CAT2 thôi đã là may lắm", ông Huy nhấn mạnh.

Quân đội huy động gần 120.000 người, cấp tập di dân chống bão

Theo thông tin từ VTC News, trước diễn biến phức tạp của bão Kajiki đang áp sát miền Trung, Bộ tư lệnh Quân khu 4 chỉ đạo các đơn vị huy động gần 120.000 cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực, dân quân tự vệ; hơn 1.200 phương tiện các loại, sẵn sàng ứng phó với bão số 5.

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương thông báo, kêu gọi, hướng dẫn hơn 23.300 phương tiện hoạt động trên biển với hơn 77.100 lao động vào bờ neo đậu, tránh trú.

Bộ Tư lệnh Quân khu tổ chức 3 đoàn kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị ứng phó cơn bão số 5 và mưa lớn, ngập lụt, lũ quét trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và TP Huế. Quân khu 4 phối hợp với chính quyền các địa phương triển khai công tác ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng điều động lực lượng, phương tiện sơ tán nhân dân ở các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Tại Thanh Hoá, toàn tỉnh sẵn sàng huy động hơn 186.500 người tham gia ứng phó khi có sự cố. Trong đó, lực lượng cấp tỉnh có phương án huy động lực lượng với 20.387 người tham gia (lực lượng Quân sự tỉnh 3.329 người, Công an tỉnh 17.058 người).

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy - Chuyên gia nghiên cứu biến đổi khí hậu và thiên tai

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hoá kết hiệp đồng với đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 đóng chân trên địa bàn với số lượng 1.950 đồng chí. Ngoài ra, tỉnh cũng chuẩn bị sẵn sàng nguồn vật tư, phương tiện dự trữ, gồm: gần 45.000m3 đá hộc, hơn 9.300m3 cát, hơn 1 triệu bao tải, 197.000m2 bạt, hàng trăm nghìn cọc tre, rọ thép... phục vụ gia cố đê kè, công trình xung yếu.

98 xe cứu hộ, cứu thương, gần 700 tàu, xuồng, ca nô, hơn 4.400 ôtô chở người, 2.200 xe tải, 730 máy ủi, máy xúc, cùng hơn 25.000 áo phao, 15.000 phao tròn cứu sinh được huy động sẵn sàng tham gia công tác phòng, chống bão...

Là địa phương ven biển, phường Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hoá) phương án di dời 2.000 hộ dân với khoảng 5.000 nhân khẩu sinh sống trong phạm vi cách mép nước biển dưới 500m đến nơi an toàn khi có yêu cầu.