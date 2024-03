Chuyên gia tiết lộ nguyên nhân khiến giá chung cư Hà Nội "sốt nóng" và thời điểm "quay đầu" giảm giá

Tại Hội thảo "Nhận diện điểm sáng kinh doanh và đầu tư năm 2024" diễn ra sáng 26/3 do CafeF tổ chức, bà Dương Thuỳ Dung, Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam đã có những chia sẻ về thị trường căn hộ tại Hà Nội và TP.HCM.

Bà Dung cho biết, Hà Nội ghi nhận lượng mở bán mới căn hộ khả quan vào cuối quý 1/2024. Cụ thể, nguồn cung chung cư quý 1/2024 tăng 11% so với cùng kỳ. Còn tại TP.HCM, nguồn cung chung cư quý 1/2024 giảm 54% so với cùng kỳ.



Tỷ lệ hấp thụ tại thị trường Hà Nội tương đối thấp trong quý 1/2024 do Tết và thời điểm ra hàng của phần lớn nguồn cung mới tập trung vào cuối quý. Số căn mở bán ở quý 1/2024 là 1.827 căn, giảm 46% so với quý 4/2023 và giảm 10% so với quý 1/2023.



Tại TP.HCM, số căn bán được tại TP.HCM trong quý 1/2024 thấp kỷ lục do nguồn cung thấp. Trong quý 1/2024 bán được 435 căn hộ, giảm 81% so với quý 4/2023 và giảm 55% so với quý 1/2023.

"Giá bán sơ cấp tại Hà Nội đang dần đuổi kịp mức giá bán tại TP.HCM. Cụ thể, tại Hà Nội, giá bán sơ cấp ghi nhận 56 triệu đồng, tăng 5% theo quý và tăng 19% theo năm. Còn tại TP.HCM, giá bán sơ cấp ghi nhận ở mức 62 triệu đồng/m2, tăng 0,1% theo năm và giảm 3% theo quý", bà Dung cho biết.

Bà Dung dự báo, giá căn hộ trên thị trường mua đi bán lại tại Hà Nội vẫn sẽ tiếp diễn tăng giá, mức tăng từ 16 - 20%.

Đánh giá về triển vọng cho phân khúc căn hộ, đại diện CBRE cho biết, nguồn cung tại Hà Nội dự kiến phục hồi trong năm 2024 và ghi nhận các hoạt động mở bán sôi động. Tỷ lệ hấp thụ duy trì ở mức tốt. Giá bán sơ cấp tại Hà Nội và TP.HCM tiếp tục tăng, do thị trường dự kiến đón nhận thêm nhiều nguồn cung mới ở phân khúc cao cấp.

Với thị trường thứ cấp, trong quý 1/2024, giá bán căn hộ Hà Nội tiếp tục đà tăng mạnh trong khi mặt bằng giá tại TP.HCM tăng nhẹ. Tại Hà Nội, giá bán căn hộ thứ cấp tăng 1% theo quý và giảm 3% theo năm. Tại TP.HCM, giá bán căn hộ thứ cấp tăng 6% theo quý và tăng 16% theo năm.

Khi được hỏi vì sao giá chung cư ở Hà Nội tăng mạnh trong những tháng đầu năm nay, bà Dung lý giải, trong một thời gian dài, thị trường Việt Nam nói chung và thị trường Hà Nội nói riêng bị thiếu nguồn cung, đặc biệt nguồn cung dành cho nhu cầu ở thực (bình dân, trung cấp, tiệm cận giữa trung cấp và cao cấp).

Đại diện CBRE cho biết, tốc độ tăng trưởng dân số, đô thị hoá cao khi lượng người về Hà Nội học và làm việc gia tăng. Trong khi đó, nguồn cung và thị trường đang rất là thấp. Riêng năm 2023, tổng nguồn cung chào bán mới tại thị trường Hà Nội khoảng 10.000 căn, bằng 1/4 so với thời điểm bình thường.

"Sở dĩ đầu năm nay, giá chung cư Hà Nội "sốt nóng" bởi lãi suất tiết kiệm "xuống đáy", dòng tiền chuyển sang bất động sản, đặc biệt phân khúc chung cư", bà Dung cho hay.

Bà Dung cho rằng, năm nay, giá chung cư còn tăng và sẽ quay đầu giảm khi giá vượt ngưỡng chịu đựng của người dân.