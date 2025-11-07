Chuyển khoản nhầm 16K cho shipper giao hàng, người phụ nữ bị lừa mất sạch 400 triệu trong tài khoản

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, thủ đoạn của nhóm lừa đảo này được thực hiện tinh vi qua nhiều giai đoạn, khiến nạn nhân bị sập bẫy đến 3 lần liên tiếp.

Vào tháng 4/2025, chị T. (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) nhận được cuộc gọi từ số lạ, thông báo chị có một đơn hàng "0 đồng" và chỉ cần thanh toán 16.000 đồng tiền phí ship. Vốn quen mua hàng online, chị T. không nghi ngờ và đã chuyển khoản theo số tài khoản được cung cấp.

Chỉ 30 phút sau, "shipper" tiếp tục gọi lại với giọng hoảng hốt, thông báo chị T. đã chuyển nhầm vào tài khoản "thành viên" của công ty giao hàng. Kẻ lừa đảo dọa dẫm rằng từ tháng sau, tài khoản của chị sẽ bị trừ tự động 4,5 triệu đồng mỗi tháng.

Quá lo sợ, chị T. lập tức làm theo hướng dẫn là kết bạn Facebook với tài khoản "GHTK hỗ trợ" để làm thủ tục hủy đăng ký. Qua Messenger, đối tượng gửi cho chị một đường link giả mạo giao diện GHTK, yêu cầu chị cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu và mã xác thực. Tin tưởng làm theo, chỉ trong ít phút, chị T. phát hiện tài khoản của mình đã bị trừ 49 triệu đồng.

Khi chị T. hoảng loạn liên lạc lại, các đối tượng tiếp tục "hướng dẫn" chị khiếu nại để lấy lại tiền. Chúng đưa chị vào một nhóm chat có tên "Thu hồi tiền GHTK".

Trong nhóm này, nhiều thành viên "chim mồi" liên tục chia sẻ hình ảnh, "thành tích" đã nhận lại được tiền thành công, khiến chị T. càng thêm tin tưởng. Nhóm lừa đảo bắt đầu yêu cầu chị chuyển các khoản tiền "phí khiếu nại", "phí xác minh"... ban đầu là 4 triệu, 10 triệu, rồi 20 triệu đồng. Phải đến khi tổng số tiền chị T. chuyển thêm lên đến hơn 200 triệu đồng, chị mới bàng hoàng nhận ra mình đã bị lừa.

Tưởng chừng mọi việc đã kết thúc, nhóm lừa đảo tiếp tục giăng bẫy cuối cùng. Một tài khoản khác đã gọi video call qua Messenger, xưng danh là cán bộ Cục Cảnh sát Hình sự.

Đối tượng này tuyên bố: "Chúng tôi đang điều tra một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia. Chị là nạn nhân. Nhưng để không ảnh hưởng đến quá trình điều tra, chị phải tuyệt đối giữ bí mật, không được tiết lộ với ai, kể cả người thân!"

Nghe vậy, chị T. như người chết đuối vớ được cọc, đã kể lại toàn bộ sự việc. Tên giả danh công an yêu cầu chị cung cấp toàn bộ thông tin cá nhân, sao kê tài khoản ngân hàng và thậm chí yêu cầu chị xác thực danh tính bằng cách đọc mã OTP gửi về điện thoại.

Tin rằng mình đang phối hợp với cơ quan chức năng, chị T. đã lần lượt đọc hết tất cả mã xác nhận. Ngay sau đó, toàn bộ số tiền còn lại trong tài khoản của chị cũng "không cánh mà bay".

Tổng thiệt hại mà chị T. phải gánh chịu sau vụ lừa đảo mạng tinh vi này lên tới hơn 400 triệu đồng – là toàn bộ số tiền tiết kiệm của gia đình chị trong nhiều năm.

Chị T. trình báo vụ việc với cơ quan Công an. (Ảnh: Cổng TTĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh)

Đại úy Phan Cường, Điều tra viên phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh, cho biết thủ đoạn này không mới và đã được cảnh báo liên tục. Tuy nhiên, mỗi ngày cơ quan công an vẫn tiếp nhận rất nhiều đơn trình báo tương tự, không ít người bị lừa mất số tiền rất lớn, có trường hợp lên tới hàng tỷ đồng.

Khuyến cáo của Công an:

- Tuyệt đối không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ai qua điện thoại, tin nhắn, hay mạng xã hội.

- Không truy cập các đường link lạ, đặc biệt những link yêu cầu đăng nhập tài khoản ngân hàng, chuyển tiền, hay cập nhật thông tin cá nhân.

- Cảnh giác với các cuộc gọi tự xưng nhân viên giao hàng, ngân hàng, cơ quan chức năng. Khi nghi ngờ, hãy trực tiếp liên hệ tổng đài chính thức hoặc đến cơ quan công an gần nhất để xác minh.

- Không tin tưởng vào các nhóm chat, hội nhóm "giúp thu hồi tiền" – đây là chiêu trò tinh vi nhằm tiếp tục lừa đảo thêm lần nữa.

- Bình tĩnh, tỉnh táo trước mọi thông tin nhận được, đặc biệt khi thông tin đó gây tâm lý hoảng sợ, vội vàng.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh