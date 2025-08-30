Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chuyện thật như đùa "nải chuối bằng vàng" của 2 phụ nữ ở Đà Nẵng

30-08-2025 - 21:35 PM | Xã hội

Dựng ra câu chuyện mua được nải chuối bằng vàng, 2 người phụ nữ ở TP Đà Nẵng lừa một phụ nữ và người khác, chiếm đoạt 870 triệu đồng.

Ngày 30-8, Công an TP Đà Nẵng cho biết Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trương Thị Thủy (SN 1958, trú phường Quảng Phú) và Nguyễn Thị Bích Liên (SN 1985, trú xã Chiên Đàn, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, từ tháng 2-2024 đến tháng 1-2025, Thủy và Liên đã cấu kết, tạo ra hàng loạt tình huống giả tạo nhằm chiếm đoạt tài sản của bà Nguyễn Thị Trí (SN 1968, trú phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng).

Thủy bịa đặt câu chuyện vào năm 2013, bà từng mua một nải chuối bằng vàng nhưng bị Công an tỉnh Quảng Nam (cũ) thu giữ.

Sau nhiều lần thua kiện, Thủy "dựng kịch bản" nhờ lãnh đạo cấp cao can thiệp để thắng kiện và sắp được bồi thường số tiền lớn. Để làm cho câu chuyện có vẻ thật, Thủy nói cần tiền "nộp thuế và phí bảo quản" trước khi giải ngân.

Liên được Thủy giao đóng vai "người đi nộp tiền tại ngân hàng". Mỗi lần gọi điện thoại trao đổi giả vờ, Thủy cố tình để bà Trí nghe, khiến bà tin tưởng và liên tục chuyển tiền hoặc đưa trực tiếp.

Tổng cộng, Thủy và Liên đã chiếm đoạt 870 triệu đồng. Trong đó, Thủy giữ lại 800 triệu đồng tiêu xài cá nhân, đưa cho Liên 70 triệu đồng để "ăn uống, đi lại". Đến nay, các đối tượng mới khắc phục được 250 triệu đồng.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thông báo ai là bị hại của 2 đối tượng trên thì liên hệ điều tra viên Đặng Tuấn Nam, số điện thoại: 0982151079, địa chỉ: Tổ điều tra KV5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng, số 26 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.

Theo Trần Thường

Người lao động

