CII tiếp tục chuyển nhượng 4,49 triệu cổ phiếu NBB cho công ty con

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (MCK: CII, sàn HoSE) vừa đăng ký bán 4,49 triệu cổ phiếu NBB của Công ty CP Đầu tư Năm Bảy Bảy từ ngày 19/11 đến 18/12/2025.



Đối tác nhận chuyển nhượng số cổ phiếu trên là Công ty TNHH MTV Thương mại Đầu tư CII (CII Invest - công ty con của CII). Giao dịch được thực hiện thỏa thuận trên sàn HoSE.

Nếu hoàn tất giao dịch, CII sẽ giảm sở hữu từ 26,5 triệu cổ phiếu NBB (tỷ lệ 26,43%) xuống 21,98 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 21,95%). Ngược lại, CII Invest sẽ nâng sở hữu từ 50,5 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 50,47%) lên mức 55,03 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 54,95%).

Ngoài 2 pháp nhân trên, một cá nhân có liên quan là bà Nguyễn Quỳnh Hương - Phó Tổng Giám đốc CII đồng thời là Thành viên HĐQT NBB, đang sở hữu 19.200 cổ phiếu NBB, tương ứng 0,02%.

Tổng cộng lượng cổ phiếu NBB mà nhóm CII đang nắm giữ là hơn 77 triệu cổ phiếu, tương ứng 76,92% vốn điều lệ Năm Bảy Bảy.

Trước đó, từ ngày 13-15/10/2025, CII Invest đã mua vào 2 triệu cổ phiếu NBB bằng phương thức mua thỏa thuận từ bà Nguyễn Thị Kim Thao trên hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Trong một diễn biến khác, ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2025 của NBB diễn ra ngày 7/10/2025 đã thông qua việc từ nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025- 2030 của bà Lê Thị Kiều Diễm và biểu quyết công khai, thống nhất bầu bổ sung ông Lê Thanh Hùng vào vị trí này.

NBB cũng thông qua việc phê duyệt đầu tư Dự án Khu căn hộ cao tầng NBB (xã Tân Nhựt, TP.HCM) với tổng mức đầu tư khoảng 4.678 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành ngày 30/9/2029; phê duyệt đầu tư Dự án Khu dân cư NBB Garden III (phường Phú Định, TP.HCM) tổng mức đầu tư khoảng 5.845 tỷ đồng.

Về phía CII, 9 tháng đầu năm 2025, doanh nghiệp này mang về doanh thu thuần hơn 2.141 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ. Trong đó, mảng trọng yếu là hoạt động thu phí giao thông gần như đi ngang, chiếm khoảng 88% doanh thu. Hoạt động kinh doanh bất động sản, xây dựng, duy tu công trình đều có doanh thu giảm lần lượt 67% và 21%.

Doanh thu tài chính cũng giảm 38%, còn hơn 583 tỷ đồng, do cùng kỳ ghi nhận khoản lãi hơn 430 tỷ đồng từ việc đánh giá lại giá trị hợp lý khoản đầu tư vào công ty liên kết CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy.

Bên cạnh đó, CII còn chịu khoản lỗ khác 84 tỷ đồng từ các khoản phạt do vi phạm hợp đồng tăng mạnh và phát sinh hơn 13 tỷ đồng chi phí từ giá trị các dự án ngừng triển khai.

Dù đã giảm các chi phí nhưng lãi nhuận sau thuế của CII vẫn giảm 55% chỉ còn 241 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ giảm 78% so với 9 tháng đầu năm 2024 chỉ còn gần 58 tỷ đồng.



