Circle K đưa “tướng” kỳ cựu 35 năm kinh nghiệm vào Việt Nam, đặt mục tiêu bứt tốc lên 1.000 cửa hàng

Trong vai trò mới, ông TC Cheng sẽ dẫn dắt toàn bộ chiến lược và hoạt động của Circle K Việt Nam, tập trung vào ba trụ cột: đổi mới mô hình cửa hàng, nâng cao trải nghiệm khách hàng và thúc đẩy chuyển đổi số. Đây được xem là những yếu tố then chốt trong cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt trên thị trường bán lẻ tiện lợi.

Lãnh đạo mới, tham vọng mới

Với 35 năm kinh nghiệm điều hành bán lẻ tại Đài Loan (Trung Quốc), Trung Quốc và Malaysia, ông TC Cheng từng quản lý nhiều mô hình từ cửa hàng tiện lợi, nhà thuốc đến đại siêu thị và thương mại điện tử. Sự đa dạng này được kỳ vọng sẽ giúp Circle K Việt Nam củng cố nền tảng vận hành, tối ưu chuỗi cung ứng và nâng chất lượng dịch vụ - những yếu tố ngày càng quan trọng khi người dùng đặt tiêu chí tốc độ và tiện lợi lên hàng đầu.

Với 35 năm kinh nghiệm bán lẻ quốc tế, ông TC Cheng được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới cho Circle K Việt Nam

Phát biểu khi nhận nhiệm vụ, ông TC Cheng cho biết: “Mốc hơn 500 cửa hàng hiện nay là nền tảng để chúng tôi hướng tới mục tiêu 1.000 cửa hàng trong giai đoạn sắp tới. Tôi kỳ vọng có thể cùng đội ngũ Circle K tối ưu vận hành và mang đến trải nghiệm tiện lợi hơn cho khách hàng.”

Theo giới quan sát, mục tiêu tăng gấp đôi quy mô mạng lưới cho thấy Circle K muốn giữ vị thế đáng kể trên thị trường, trong bối cảnh các chuỗi cửa hàng tiện lợi đang mở rộng mạnh tại các đô thị lớn và khu dân cư mới.

Hệ thống hiện tại làm bệ phóng

Circle K hiện vận hành hơn 520 cửa hàng trên cả ba miền, trở thành một trong những chuỗi cửa hàng tiện lợi có độ phủ tốt nhất Việt Nam. Lượng khách ổn định tại các điểm bán được xem là tín hiệu tích cực để thương hiệu tiếp tục mở rộng diện tích mặt bằng và tối ưu mô hình hoạt động.

Lượng khách hàng tấp nập tại Circle K cho thấy sự phát triển vững chắc của mạng lưới hơn 500 cửa hàng

Việc bổ nhiệm ông TC Cheng cũng cho thấy Circle K đặt trọng tâm vào đổi mới mô hình cửa hàng và chuyển đổi số để phù hợp hành vi tiêu dùng thay đổi nhanh. Những cải tiến về dịch vụ 24/7, danh mục sản phẩm tiện lợi và mô hình cửa hàng trải nghiệm được dự đoán sẽ tiếp tục được đẩy mạnh thời gian tới.

Sau 17 năm xuất hiện tại Việt Nam, Circle K là thương hiệu quốc tế đầu tiên dẫn dắt thị trường cửa hàng tiện lợi. Đây cũng là phân khúc được đánh giá còn nhiều cơ hội tăng trưởng nhờ tốc độ đô thị hóa, thói quen tiêu dùng nhanh và nhu cầu mua sắm tại các điểm gần nhà.

Tuy vậy, cuộc cạnh tranh giữa các chuỗi nội và ngoại đang ngày càng quyết liệt, đòi hỏi các thương hiệu phải đầu tư mạnh vào vận hành, nhân sự, công nghệ và trải nghiệm khách hàng. Việc Circle K làm mới đội ngũ lãnh đạo trong thời điểm này được xem là bước đi nhằm gia tăng lợi thế cạnh tranh và chuẩn bị cho một chu kỳ mở rộng lớn.