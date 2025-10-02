Citek cùng SAP giới thiệu nền tảng tích hợp 3 trong 1 SAP Business Suite

Sự kiện thu hút nhiều lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp từ nhiều lĩnh vực, mở ra góc nhìn mới về cách tiếp cận hệ thống quản trị tổng thể, dữ liệu hợp nhất và AI tích hợp.

"Bức tranh kinh doanh toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng do sự gián đoạn thị trường, biến động trong chuỗi cung ứng và kỳ vọng ngày càng cao của khách hàng, đặt ra yêu cầu cấp bách về một hệ thống quản trị đủ linh hoạt để thích ứng nhanh và đủ thông minh để tối ưu vận hành, duy trì lợi thế cạnh tranh." - Ông Hoàng Tùng – Business Consulting Director, Citek nhận định đây chính là thách thức lớn mà các doanh nghiệp phải đối diện hiện nay. Trong bối cảnh đó, SAP – nhà cung cấp giải pháp quản trị cho 98 trên 100 doanh nghiệp lớn nhất thế giới – là đơn vị tiên phong trong việc đổi mới công nghệ nhằm đáp ứng những đòi hỏi ngày càng khắt khe. Trên nền tảng hơn 50 năm kinh nghiệm và uy tín toàn cầu, SAP đã phát triển giải pháp tích hợp toàn diện mới nhất mang tên SAP Business Suite.

Một nền tảng quản trị hợp nhất, không chỉ là ERP

Không chỉ là một bản nâng cấp của ERP truyền thống, SAP Business Suite được xem như một hệ sinh thái quản trị thế hệ mới. Giải pháp này mang lại cho doanh nghiệp một nền tảng quản trị toàn diện và thông minh, giúp tối ưu hóa mọi khía cạnh vận hành - từ tài chính, nhân sự đến chuỗi cung ứng và trải nghiệm khách hàng – thông qua các ứng dụng (application) hợp nhất, dữ liệu (data) theo thời gian thực và trí tuệ nhân tạo (AI) tích hợp sẵn trong quy trình.

Khác biệt lớn nhất của SAP Business Suite nằm ở cách tiếp cận "Suite-First, AI-First": "Bằng cách hợp nhất ứng dụng, dữ liệu và AI trên cùng một nền tảng, chúng tôi hướng đến hỗ trợ doanh nghiệp vận hành hiệu quả với insight theo thời gian thực, quy trình tinh gọn, đồng thời khai thác tối đa tiềm năng của AI và tự động hóa" - Ông Nguyễn Hồng Việt – Managing Director, SAP Việt Nam cho biết.

Giải pháp SAP Business Suite được phát triển dựa trên ba tầng Ứng dụng – Dữ liệu – AI vận hành liền mạch, tạo thành động lực cho tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp. Ở tầng ứng dụng SAP Applications, hệ thống tích hợp toàn diện các chức năng cốt lõi như Tài chính, Chuỗi cung ứng, Nguồn nhân lực, Hành trình khách hàng… theo chuẩn Best Practice của hơn 25 ngành, giúp vận hành end-to-end trên một nền tảng thống nhất. Ngoài ra, nền tảng còn có thể tích hợp với các giải pháp bên ngoài như CRM, MES, POS,… Các dữ liệu được tự động trích xuất và phân loại theo chức năng thành các Data Product trên SAP Business Data Cloud, để từ đó đưa ra các báo cáo đa chiều và ngữ cảnh doanh nghiệp mà không cần làm sạch hay mô hình hóa. Trên nền tảng đó, tầng AI với Business AI và AI Agent – SAP Joule – được nhúng trực tiếp vào quy trình, không chỉ đóng vai trò hỗ trợ mà trở thành năng lực lõi, đưa ra khuyến nghị thông minh và tự động hóa hành động.

Ông Triết Trần - Architecture Advisor, SAP SEA thực hiện demo quy trình hoạt động của nền tảng SAP Business Suite

SAP nhấn mạnh nguyên lý "flywheel" (bánh đà) là trọng tâm của SAP Business Suite. Nguyên lý này mô tả một chu trình tuần hoàn liên tục, trong đó các hoạt động ở tầng ứng dụng tạo ra dữ liệu, dữ liệu này được sử dụng để vận hành AI. Năng lực AI được hình thành từ dữ liệu tiếp tục quay trở lại tối ưu hóa chính các ứng dụng, hướng đến một hệ thống vận hành ngày càng thông minh và hiệu quả. Chu trình này giúp doanh nghiệp tối ưu vận hành, tự động hóa thông minh, đồng thời là minh chứng cho cam kết của SAP trong việc mang đến những giải pháp tích hợp, dựa trên dữ liệu và có khả năng phát triển linh hoạt theo nhu cầu kinh doanh.

SAP Business Suite hội tụ ba giá trị cốt lõi làm nên sự khác biệt. Trước hết là tính linh hoạt trong triển khai, nhờ được xây dựng trên kiến trúc composable và nền tảng cloud-native. Điều này cho phép triển khai theo nhu cầu: doanh nghiệp nhỏ có thể bắt đầu với một vài mô-đun, trong khi các tập đoàn lớn có thể triển khai toàn diện, mở rộng sâu trên nền tảng SAP BTP và kết nối dễ dàng với các hệ thống khác nhờ API. Tiếp theo là sự thông minh trong vận hành, khi AI được tích hợp trực tiếp vào quy trình, giúp dữ liệu được xử lý sạch, cung cấp insight theo thời gian thực và thúc đẩy tự động hóa ở mức cao. Cuối cùng là yếu tố bền vững trong tăng trưởng. Nhờ chiến lược "clean core", doanh nghiệp vừa có thể giảm tổng chi phí sở hữu (Total Cost of Ownership - TCO), vừa đáp ứng yêu cầu tuân thủ ESG, đồng thời luôn sẵn sàng thích ứng với những thay đổi nhờ cơ chế cập nhật công nghệ định kỳ hai lần mỗi năm.

Bắt đầu hành trình SAP Business Suite từ Cloud ERP

SAP Business Suite là một nền tảng tích hợp toàn diện, được thiết kế để hỗ trợ mọi chức năng trong doanh nghiệp. Bộ giải pháp này bao gồm những phân hệ cốt lõi như ERP, Mua hàng, Quản trị nhân sự,… mỗi phân hệ vận hành như một mô-đun trong một hệ thống hợp nhất. Khi kết hợp lại, các ứng dụng tạo thành một bộ giải pháp thống nhất, giúp vận hành hiệu quả từ đầu đến cuối các quy trình trong doanh nghiệp.

"Hiện nay, SAP đang đồng hành cùng hơn 700 doanh nghiệp tại Việt Nam thuộc mọi quy mô và ngành nghề trong hành trình ứng dụng công nghệ và thúc đẩy chuyển đổi số." Ông Nguyễn Hồng Việt cho biết thêm.

Ông Hoàng Tùng chia sẻ phương thức tiếp cận SAP Business Suite

SAP Cloud ERP chính là điểm khởi đầu cho hành trình hướng đến Business Suite – nơi toàn bộ các ứng dụng quản trị được tích hợp liền mạch. Cloud ERP sẽ cung cấp dữ liệu theo thời gian thực, tạo nền tảng cho SAP Business Data Cloud và SAP Business AI hoạt động hiệu quả, từ đó giúp doanh nghiệp không chỉ quản trị hiện tại tốt hơn mà còn mở ra khả năng mở rộng, thích ứng nhanh với thay đổi thị trường và hướng tới phát triển bền vững.

Citek đã chứng minh năng lực tư vấn triển khai giải pháp SAP Cloud ERP đột phá, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất và những ngành phức tạp cho doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp FDI. Với dịch vụ tư vấn chuyên sâu vượt trội và khả năng tiếp cận những công nghệ SAP tiên tiến nhất, Citek sẽ tiến tới triển khai SAP Business Suite tại Việt Nam, giúp doanh nghiệp tối ưu hoá mọi chức năng kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng linh hoạt và bền vững, có khả năng mở rộng với tốc độ vượt trội và nâng cao lợi thế cạnh tranh.

Vừa qua, Citek chính thức trở thành SAP Platinum Partner, đồng thời là thành viên duy nhất tại Việt Nam gia nhập United VARs - liên minh đối tác SAP toàn cầu với hơn 70 thành viên là SAP Partner xuất sắc nhất tại hơn 100 quốc gia. Điều này khẳng định năng lực, cam kết và uy tín của Citek trên thị trường trong nước và quốc tế. "Việc gia nhập United VARs mở ra cơ hội để Citek mang những trải nghiệm chuyển đổi số quốc tế tốt nhất về với doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời đưa những thế mạnh và best practice của ngành tại Việt Nam tiếp cận khu vực và quốc tế". Ông Nguyễn Công Tẩn – CEO, Citek cho biết.

Citek là đơn vị tiên phong tư vấn và triển khai thành công SAP Cloud ERP tại Việt Nam, được SAP vinh danh Best GROW Partner (Best SAP Cloud ERP Partner) 2024, Best Midmarket Partner of the Year 2024.

Với giải pháp ERP chiến lược của hãng SAP trên nền tảng S/4HANA Public Cloud – SAP Cloud ERP, Citek là đơn vị tiên phong đầu tư nguồn lực riêng biệt, xây dựng đội ngũ chuyên gia tư vấn và triển khai chuyên sâu, đào tạo theo chuẩn SAP Global. Chiến lược bài bản này giúp Citek trở thành đơn vị tiên phong tại Việt Nam liên tiếp dẫn dắt các dự án SAP Cloud ERP thành công trong các lĩnh vực: Sản xuất, Nhựa - Bao bì, Dược phẩm, Hóa chất, Thực phẩm và Đồ uống, Tiêu dùng, Thương mại...