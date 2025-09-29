Clip "cướp" phiếu đặt cọc căn hộ: Người phụ nữ áo vàng lên tiếng

Sau khi đoạn video ghi lại cảnh một phụ nữ nhảy lên bàn tranh giành phiếu mua căn hộ lan truyền trên mạng xã hội, nhân vật chính đã lên tiếng thừa nhận sự việc trên trang cá nhân. Người này là bà La Kim Mỹ Duyên – một môi giới bất động sản khá nổi tiếng trên mạng xã hội.

Trên trang cá nhân, trong bộ trang phục giống hệt đoạn clip, bà Duyên xác nhận chính mình là người xuất hiện trong clip và gọi đây là một "tai nạn nghề nghiệp".

Theo giải thích của bà Duyên, tình huống trên xuất phát từ việc nguồn cung căn hộ khan hiếm, trong khi nhu cầu mua lớn. Một số đại lý có nhiều khách nhưng lại ít suất bán hoặc ngược lại có nhiều suất nhưng thiếu khách. Chính vì sự mất cân đối này, nhân viên bán hàng rơi vào cuộc cạnh tranh gay gắt để giành suất cho khách của mình.

"Trong tâm trí, tôi chỉ nghĩ hỗ trợ anh em chưa chốt được giao dịch, ai bán được thì khách hàng có lợi. Tôi không ngờ lại bị quay lại và lan truyền như vậy" - bà nói và cho biết thêm sau sự việc đã được cấp trên yêu cầu giải trình.

Người phụ nữ nhận mình là người trong video clip có nick La Kim Mỹ Duyên giải thích trên TikTok

Trước đó, ngày 28-9, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh đám đông giành giật tờ giấy màu xanh, được cho là phiếu ưu tiên mua căn hộ, đã gây xôn xao dư luận. Trong clip, nhiều người tiếc nuối khi không giành được phiếu, trong khi một người phụ nữ áo vàng thậm chí đè cả người khác để giữ bằng được. Hành vi mất kiểm soát, kèm theo những lời lẽ không chuẩn mực, đã làm dấy lên tranh cãi.

Phóng viên Báo Người Lao Động đã xác minh sự việc diễn ra tại lễ công bố độc quyền phân khu của một dự án ở phường Bình Dương, TP HCM. Những người tranh giành trong video đều là nhân viên môi giới tham gia sự kiện, không phải khách hàng bên ngoài.

Theo đơn vị tổ chức, ngoài việc công bố hơn 500 căn hộ ra thị trường, sự kiện còn có phần bốc thăm với giải thưởng lớn như iPhone 17, iPad mini nhằm thu hút khách hàng đặt cọc. Tuy nhiên, tình huống tranh giành phiếu đã khiến hình ảnh buổi lễ trở nên hỗn loạn, để lại ấn tượng xấu về hoạt động bán hàng.