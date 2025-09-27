Nộp thêm tiền sử dụng đất, hàng trăm căn hộ ở TPHCM sẽ được cấp sổ hồng

Xác định lại nghĩa vụ tài chính

Chiều 26/9, Tổ Công tác giải quyết các nội dung liên quan đến cấp sổ hồng cho các dự án nhà ở thương mại vừa được UBND TPHCM kiện toàn theo quyết định 1645 (Tổ Công tác 1645) làm việc buổi đầu tiên.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM Nguyễn Toàn Thắng kiêm Tổ trưởng Tổ 1645 cùng các thành viên đã xem xét gỡ vướng, để tiến hành cấp giấy chứng nhận cho một số dự án.

Chủ đầu tư tòa nhà Golden King phải làm rõ việc phát sinh nghĩa vụ tài chính sau khi chuyển công năng 342 căn hộ có chức năng lưu trú ngắn hạn trước khi được cấp sổ hồng.

Đối với dự án tòa nhà Golden King (số 15 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Mỹ, TPHCM) do Công ty CP Đầu tư Phát triển Bất động sản Đông Dương làm chủ đầu tư, trước đây đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình. Ngày 19/6/2009, Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM đã cập nhật trên giấy chứng nhận về việc Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Bất động sản Đông Dương nhận chuyển nhượng quyền sử dụng khu đất. Đến ngày 15/1/2018, cập nhật đăng ký đổi tên thành Công ty CP Đầu tư Phát triển Bất động sản Đông Dương.

Sau khi nghe ý kiến các thành viên, Giám đốc Nguyễn Toàn Thắng yêu cầu, chủ đầu tư phải phối hợp với phòng Kinh tế đất làm rõ việc phát sinh nghĩa vụ tài chính sau khi chuyển công năng 342 căn hộ có chức năng lưu trú ngắn hạn, cũng như một số nội dung lãnh đạo địa phương phản ánh trước khi tiến hành cấp giấy chứng nhận.

Chung cư Sky 9 (phường Long Trường, TPHCM) do Công ty CP Phát triển Nhà quốc gia Khang Việt làm chủ đầu tư, có 3 block với 1.257 căn hộ, 104 căn thương mại dịch vụ cho thuê. Trong đó, block 1 gồm 510 căn hộ (466 căn đã được xác nhận đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận, 44 căn chưa đủ điều kiện cấp giấy). Block 2 có 374 căn hộ (329 căn đã được xác nhận đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận, 45 căn đủ điều kiện). Block 3 gồm 373 căn hộ và 104 căn thương mại dịch vụ chưa đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, ngày 1/3/2004, UBND TPHCM ban hành quyết định giao đất cho Công ty Xây dựng và Phát triển Nhà quận 3 (sau này là Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc III) để xây dựng khu nhà ở tại phường Phú Hữu, quận 9.

Sau đó, Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc III chuyển nhượng một phần dự án cho Công ty CP Đầu tư Địa ốc Khang Việt làm khu chung cư và được Sở Tài nguyên Môi trường cấp đổi thành giấy chứng nhận. Tiếp theo, Công ty CP Đầu tư Địa ốc Khang Việt lại chuyển nhượng lần nữa cho Công ty TNHH Phát triển Nhà quốc gia Khang Việt.

Hiện nay, dự án đã cấp giấy chứng nhận cho 653/795 căn hộ đủ điều kiện tại block 1, block 2. Tuy nhiên vẫn còn 373 căn hộ, 104 căn thương mại dịch vụ của block 3 và 89 căn hộ thuộc block 1, block 2 chưa đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận cho người mua. Nguyên nhân là dự án phải xác định lại nghĩa vụ tài chính bổ sung, do trước đây dự án chỉ xác định tiền sử dụng đất theo khối đế.

Liên quan đến nội dung thu tiền sử dụng đất bổ sung, Sở Tài nguyên Môi trường TPHCM đã có công văn 8540/STNMT-QLĐ ngày 10/10/2022 xác định, diện tích đất sử dụng chung của chung cư là 18.333 m2. Do đó, Công ty Khang Việt phải nộp tiền sử dụng đất bổ sung cho phần diện tích 10.833 m2.

Ngày 9/4/2025, Chi cục Thuế khu vực II thông báo nộp tiền sử dụng đất bổ sung đối với Công ty Khang Việt là 23,1 tỷ đồng cho diện tích 10.833 m2 còn thiếu chưa tính tiền sử dụng đất. Hiện nay, chủ đầu tư cũng chưa xác định hình thức thực hiện 20% nhà ở xã hội của dự án. Sở Xây dựng TPHCM đề nghị chủ đầu tư có văn bản lựa chọn phương thức thực hiện nghĩa vụ 20% nhà ở xã hội.

Chung cư Sky 9 sẽ được cấp sổ hồng cho các căn hộ còn lại.

Kết luận tháo gỡ vướng mắc dự án, ông Nguyễn Toàn Thắng yêu cầu chủ đầu tư phải làm việc với phòng Kinh tế đất cam kết mục đích sử dụng phần diện tích thương mại đúng mục đích để không phát sinh nghĩa vụ tài chính. Sau khi có các văn bản nói trên Văn phòng Đăng ký Đất đai TPHCM sẽ tiến hành cấp giấy.

Chờ kết luận của công an

Dự án tiếp theo được xem xét tháo gỡ là khu đô thị An Phú - An Khánh có 3 chung cư với 176 căn hộ, hiện còn 38 căn hộ chưa được cấp giấy chứng nhận. Vào ngày 22/1/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM có công văn cho biết, đang điều tra vụ án và xác minh các tố giác liên quan đến Công ty CP Phát triển và Kinh doanh Nhà (HDTC).

Trong đó xác định có các vi phạm liên quan đến 176 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc khu đô thị An Phú - An Khánh được cấp từ năm 2014 - 2016 khi không đủ điều kiện, có thể xâm phạm đến quyền lợi của các cá nhân đang quản lý đất chưa được bồi thường. Có 77 nền đất đã bị người đại diện pháp luật của HDTC chuyển nhượng với giá trị thấp hơn giá thực tế, có thể gây hại cho Công ty HDTC, trong đó có phần vốn góp của công ty có vốn nhà nước). Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Sau khi nghe ý kiến các thành viên tổ công tác, ông Nguyễn Toàn Thắng, thống nhất chờ kết luận chính thức của Công an TPHCM trước khi xem xét cấp giấy chứng nhận đối với 38 căn hộ còn lại.