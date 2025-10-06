Cơ chế mới tháo vướng mắc về chung cư cũ

Mới đây, thành phố tiếp tục ban hành cơ chế ưu đãi, kỳ vọng sẽ tháo gỡ các khó khăn để thu hút nhiều nhà đầu tư tham gia.

Chậm di dời, sống bất an

Là 1 trong 474 chung cư được xây dựng trước năm 1975, chung cư Phạm Thế Hiển, phường Chánh Hưng nhiều năm nay đã xuống cấp trầm trọng, không còn đảm bảo an toàn.

Theo ghi nhận của PV Báo SGGP, nhiều hạng mục đã hư hỏng nặng, đặc biệt ở cầu thang chỗ bung sắt, chỗ rạn nứt, những cột đỡ có những nơi chỉ còn trơ khung sắt, các mảng tường bị bong tróc.

Bà Nguyễn Kim Lan, sống ở lô C, chung cư Phạm Thế Hiển, chia sẻ: “Đã nhiều năm nay, người dân nơi đây luôn phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ bê tông rơi trúng đầu. Hiện đang trong mùa mưa, chúng tôi càng khổ hơn, phần sợ gió mạnh làm đổ sụp, phần nước mưa thấm trần, nước tràn ra hành lang, chảy vào căn hộ. Dù khổ nhưng chúng tôi không thể đi nơi khác bởi hiện nay chính quyền địa phương chưa có phương án bồi thường cụ thể”.

Liên quan đến tình trạng xuống cấp tại chung cư Phạm Thế Hiển, ông Phạm Quang Tú, Chủ tịch UBND phường Chánh Hưng, cho biết chung cư này gồm 3 lô với 448 căn hộ, đã hết niên hạn sử dụng. UBND phường đã thông báo đến người dân tình trạng xuống cấp của chung cư, đồng thời phường cũng đã sửa chữa một số vị trí hư hỏng.

“Việc di dời 448 căn hộ tại chung cư Phạm Thế Hiển thuộc một phần của dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam Kênh Đôi, sẽ được triển khai vào giai đoạn 2027-2032. UBND phường Chánh Hưng đang phối hợp các đơn vị liên quan lập kế hoạch thực hiện dự án. Sau khi dự án được phê duyệt, UBND phường sẽ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan để ưu tiên thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư để di dời 448 căn hộ này. Công tác tổ chức chi trả, di dời các hộ dân sẽ được hoàn tất trong tháng 11-2026”, ông Phạm Quang Tú thông tin.

Chung cư Vĩnh Hội, phường Khánh Hội cũng được xây trước năm 1975, có quy mô 4 tầng với 244 căn hộ và có kết quả kiểm định cấp D từ năm 2017. Từ cuối năm 2019, quận 4 trước đây đã có kế hoạch di dời người dân ra khỏi chung cư nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện xong.

Hiện chung cư đã xuống cấp trầm trọng, một số nơi bê tông bong tróc từng mảng, rơi xuống mái tôn tầng trệt thành đống. Những khu vực kết cấu yếu đã được treo bảng cảnh báo. Ông N.V.H., sống ở tầng trệt lô C, than thở: “Ở đây, những mảng tường, bê tông rơi rớt xuống đường, mái tôn liên tục, khiến nhiều người dân mất ăn, mất ngủ và lo sợ sập nhà”.

Theo đại diện UBND phường Khánh Hội, phường đang thực hiện công tác di dời người dân đến nơi tạm cư mới để đảm bảo an toàn và mời gọi nhà đầu tư thực hiện dự án cải tạo, xây mới chung cư Vĩnh Hội. Tuy nhiên, một số người dân chưa chấp nhận phương án tạm cư.

Ông Vũ Anh Dũng, Phó trưởng Phòng Phát triển đô thị, Sở Xây dựng TPHCM, cho biết, Nghị quyết số 17/2025/NQ-HĐND quy định cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đối với chủ đầu tư khi tham gia dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn. Theo đó, đối với các dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận nhà đầu tư sau ngày 4-8-2025 thì chủ đầu tư sẽ được hưởng chính sách ưu đãi này. “Nghị quyết 17/2025 là chính sách hỗ trợ thêm với mong muốn kêu gọi được nhiều nhà đầu tư tham gia cải tạo chung cư cũ. Ngoài ra, với sự chỉ đạo của UBND TPHCM, hiện nay hầu như các dự án cải tạo chung cư cũ đã được tháo gỡ vướng mắc về pháp lý để các chủ đầu tư thực hiện dự án”, ông Vũ Anh Dũng chia sẻ.

Thêm nhiều ưu đãi cho chủ đầu tư

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM, thông tin, Luật Nhà ở năm 2023 đã có những giải pháp tháo gỡ cơ bản cho việc cải tạo chung cư cũ. Cơ chế tạm cư trong cải tạo chung cư cũ cũng được đồng bộ trong cả Luật Đất đai và Luật Nhà ở, tạo thuận lợi cho việc phá dỡ, xây dựng lại các tòa nhà.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn những vướng mắc về quy định, thủ tục hành chính. Trong khi các khoản chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng, xây dựng dự án rất lớn thì thủ tục kéo dài khiến nhà đầu tư “nản lòng” khi tham gia các dự án cải tạo chung cư cũ.

Để tháo gỡ những vấn mắc trên, ông Lê Hoàng Châu mong muốn TPHCM xem xét điều chỉnh quy hoạch đối với các dự án cải tạo, xây dựng chung cư. Cụ thể như tăng hệ số sử dụng đất, nâng chiều cao tối đa, tăng quy mô dân số, đồng thời quyết định lại mật độ xây dựng hợp lý. Ngoài ra, việc tăng số lượng căn hộ của dự án cũng là giải pháp để thu hút nhiều nhà đầu tư tham gia dự án.

“TPHCM đang triển khai Nghị quyết 17/2025 về cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đối với chủ đầu tư tham gia cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ. Cơ chế mới sẽ tháo gỡ một trong những nút thắt lớn nhất là vốn đầu tư, hy vọng thu hút nhà đầu tư sẽ cao hơn”, ông Lê Hoàng Châu kỳ vọng.

Mới đây, tại cuộc họp về tình hình triển khai thực hiện cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát các quy định pháp luật về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ; tham mưu điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thực hiện đề án.

Đồng thời yêu cầu Sở Xây dựng lập danh mục các chung cư cần kiểm định, trình UBND TPHCM xem xét, quyết định; khẩn trương có văn bản gửi UBND các phường, xã, đặc khu hướng dẫn thống nhất việc lập dự toán kinh phí kiểm định chung cư; chủ trì, phối hợp các sở ngành liên quan và UBND phường, xã, đặc khu rà soát, ưu tiên thực hiện sửa chữa các chung cư; đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.