Cổ đông lo lắng khi chủ tịch Phát Đạt đăng ký bán đến 88 triệu cổ phiếu

30-08-2025 - 14:51 PM | Thị trường chứng khoán

Chủ tịch Phát Đạt đăng ký bán 88 triệu cổ phiếu PDR ngay sau lễ, khiến nhà đầu tư lo lắng.

Ngày 29-8, ngay trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 4 ngày, Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Phát Đạt- PDR) bất ngờ công bố thông tin về việc ông ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch HĐQT công ty, đăng ký bán 88 triệu cổ phiếu PDR theo phương thức thoả thuận. Thời gian giao dịch dự kiến từ 5-9 đến 3-10.

Nếu giao dịch hoàn tất, tỉ lệ sở hữu PDR của ông Đạt giảm từ hơn 359 triệu cổ phiếu, chiếm 36,72% vốn điều lệ, còn 271 triệu cổ phiếu, tương đương 27,7%. Thông tin này ngay lập tức khiến các cổ đông và nhà đầu tư lo lắng bởi lượng cổ phiếu ông Đạt đăng ký bán ra quá lớn, tính theo thị giá tới hơn 2.000 tỉ đồng.

Trước đó, vào đầu tháng 6 vừa qua, con trai ông Đạt là Nguyễn Tấn Danh đã đăng ký bán sạch 3,4 triệu cổ phiếu đang nắm giữ. Giai đoạn đó PDR có giá 17.000-18.000 đồng/ cổ phiếu.

Hay đầu năm nay, ông Bùi Quang Anh Vũ, Tổng Giám đốc Phát Đạt, cũng thông báo bán sạch, không còn nắm cổ phiếu nào.

Cổ đông lo lắng khi chủ tịch Phát Đạt đăng ký bán đến 88 triệu cổ phiếu- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch HĐQT Phát Đạt

Tuy nhiên, trên website của doanh nghiệp, ông Đạt giải thích việc ông bán cổ phiếu là "có thể hy sinh lợi ích ngắn hạn, nhưng đổi lại, Phát Đạt và cổ đông sẽ có được lợi ích dài hạn, bền vững hơn". Bởi, bản chất của thương vụ này là một lựa chọn chủ động.

Tuy nhiên việc lãnh đạo cấp cao bán ra cổ phiếu dù là phương án gì cũng có thể làm cho nhà đầu tư PDR lo lắng, nhất là nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu này.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu PDR đã tăng rất mạnh tính từ đầu năm đến nay.Đóng cửa phiên giao dịch ngày 29-8, cổ phiếu PDR có giá 24.550 đồng/cổ phiếu, tăng nhẹ 0,61%. Tính theo mức giá này, ông Đạt sẽ thu về khoảng 2.100 tỉ đồng sau khi bán 88 triệu cổ phiếu

Theo Sơn Nhung

Người Lao Động

