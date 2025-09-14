Cổ đông Sacombank không thông qua sửa Điều lệ về “người đại diện theo pháp luật”

Được biết, Ngày 25/8/2025, Sacombank đã lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Sacombank liên quan đến người đại diện pháp luật tại khoản 2 Điều 2 Điều lệ Sacombank.

Cụ thể, theo Điều lệ hiện hành, Sacombank có người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc. HĐQT đề xuất sửa nội dung này thành Sacombank có một (01) người đại diện theo pháp luật. Người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc; hoặc Chủ tịch HĐQT trong trường hợp khuyết chức danh Tổng Giám đốc (chưa hoàn tất thủ tục chính thức bổ nhiệm nhân sự đảm nhận chức danh Tổng Giám đốc).

Tại ngày chốt danh sách để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 18/8, Sacombank có 66.266 cổ đông, đại diện sở hữu cho 1,89 tỷ cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ 18.852 tỷ đồng. Ngân hàng đã phát đi 66.200 phiếu đến địa chỉ cổ đông, song số ý kiến gửi về chỉ 345, sở hữu và đại diện cho 489,9 triệu cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm 25,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó, số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là 338 phiếu, tương ứng 25,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu, tỷ lệ tán thành là 16,14%, tỷ lệ không có ý kiến là 9,67%. Như vậy, kết quả là cổ đông đã không thông qua nội dung tờ trình số 51/2025/TT-HĐQT ngày 25/8 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ nhà băng.

Theo đó, Điều lệ ngân hàng đã được ĐHĐCĐ tổ chức ngày 26/4/2024 vẫn còn nguyên giá trị thực hiện.

Sacombank có sự thay đổi về vị trí Tổng Giám đốc vào tháng 5 vừa qua. Ngày 27/5/2025, HĐQT Sacombank đã có Quyết định thôi nhiệm chức vụ Tổng giám đốc và chấm dứt Hợp đồng lao động với bà Nguyễn Đức Thạch Diễm. Đồng thời, Sacombank tuyển dụng và bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Nhung, giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc Sacombank kể từ ngày 27/5/2025. Ông Nguyễn Thanh Nhung, sinh năm 1968, tốt nghiệp Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng, Cử nhân Luật. Được biết, ông Nhung từng đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) giai đoạn 2014-2016.

Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm sinh năm 1973 tại Quảng Ngãi là một trong số ít nữ CEO ngành ngân hàng Việt Nam. Bà gia nhập Sacombank năm 2002, bắt đầu từ vị trí nhân viên kế toán. Trong hơn hai thập kỷ làm việc tại ngân hàng này, bà từng đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau như tín dụng, dịch vụ khách hàng, kiểm tra – kiểm soát nội bộ, xử lý nợ và quản lý điều hành khu vực. Bà Diễm được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Sacombank vào tháng 7/2017. Ngày 20/5/2025, bà Nguyễn Đức Thạch Diễm đã gửi thư chia tay toàn thể cán bộ nhân viên, thông báo hoàn tất nhiệm kỳ gần 8 năm điều hành ngân hàng.



