Cô gái sinh năm 2006 làm được một điều khiến giới mộ điệu thời trang bất ngờ

Mới đây, nhà thiết kế thuộc thế hệ Gen Z Thy Dung cùng mẹ là NTK Ngọc Lan giới thiệu bộ sưu tập “Tơ Xưa” dành cho mùa Thu – Đông 2025, gây ấn tượng mạnh với giới mộ điệu. Bộ sưu tập là sự kết hợp tinh tế giữa chất liệu nhung lụa sang trọng và form dáng hiện đại, được điểm xuyết bằng những chi tiết thêu tay, hoạ tiết dân gian Việt Nam, tạo nên bản hòa ca giữa quá khứ và hiện tại.

Nhà thiết kế trẻ Thy Dung

Thy Dung đang theo học tại London College for Design & Fashion – Hanoi (LCDF), nơi ươm mầm những tài năng thời trang trẻ của Việt Nam. Thy Dung sinh năm 2006, cô được biết đến như một gương mặt mới đầy triển vọng khi mang niềm đam mê thiết kế và tình yêu đặc biệt dành cho văn hoá dân tộc.

Là con gái của nhà thiết kế nổi tiếng, Thy Dung sớm được thừa hưởng năng khiếu hội họa và cảm quan thẩm mỹ tinh tế từ mẹ. Từ những năm tháng tuổi thơ, cô đã say mê tìm hiểu hoạ tiết dân gian, chất liệu truyền thống, và luôn trăn trở cách đưa nét đẹp ấy vào ngôn ngữ thiết kế hiện đại.

Với “Tơ Xưa”, Thy Dung không chỉ thể hiện sự trưởng thành trong tư duy thiết kế mà còn khẳng định cá tính riêng – một thế hệ nhà thiết kế trẻ biết trân trọng giá trị truyền thống và làm mới chúng bằng hơi thở đương đại.

Sự kết hợp giữa hai thế hệ nhà thiết kế tài năng trong “Tơ Xưa” chính là minh chứng sống động cho hành trình truyền nối di sản trong thời trang Việt, nơi tình yêu nghề và bản sắc văn hoá được dệt nên bằng từng sợi tơ, từng đường kim tinh tế.