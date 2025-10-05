Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cô gái sinh năm 2006 làm được một điều khiến giới mộ điệu thời trang bất ngờ

05-10-2025 - 19:31 PM | Lifestyle

NTK sinh năm 2006 Thy Dung gây chú ý với bộ sưu tập kết hợp giữa chất liệu truyền thống và thiết kế hiện đại.

Mới đây, nhà thiết kế thuộc thế hệ Gen Z Thy Dung cùng mẹ là NTK Ngọc Lan  giới thiệu bộ sưu tập “Tơ Xưa” dành cho mùa Thu – Đông 2025, gây ấn tượng mạnh với giới mộ điệu. Bộ sưu tập là sự kết hợp tinh tế giữa chất liệu nhung lụa sang trọng và form dáng hiện đại, được điểm xuyết bằng những chi tiết thêu tay, hoạ tiết dân gian Việt Nam, tạo nên bản hòa ca giữa quá khứ và hiện tại.

Cô gái sinh năm 2006 làm được một điều khiến giới mộ điệu thời trang bất ngờ- Ảnh 1.

Cô gái sinh năm 2006 làm được một điều khiến giới mộ điệu thời trang bất ngờ- Ảnh 2.

Nhà thiết kế trẻ Thy Dung

Thy Dung đang theo học tại London College for Design & Fashion – Hanoi (LCDF), nơi ươm mầm những tài năng thời trang trẻ của Việt Nam. Thy Dung sinh năm 2006, cô được biết đến như một gương mặt mới đầy triển vọng khi mang niềm đam mê thiết kế và tình yêu đặc biệt dành cho văn hoá dân tộc.

Là con gái của nhà thiết kế nổi tiếng, Thy Dung sớm được thừa hưởng năng khiếu hội họa và cảm quan thẩm mỹ tinh tế từ mẹ. Từ những năm tháng tuổi thơ, cô đã say mê tìm hiểu hoạ tiết dân gian, chất liệu truyền thống, và luôn trăn trở cách đưa nét đẹp ấy vào ngôn ngữ thiết kế hiện đại.

Cô gái sinh năm 2006 làm được một điều khiến giới mộ điệu thời trang bất ngờ- Ảnh 3.

Cô gái sinh năm 2006 làm được một điều khiến giới mộ điệu thời trang bất ngờ- Ảnh 4.

Cô gái sinh năm 2006 làm được một điều khiến giới mộ điệu thời trang bất ngờ- Ảnh 5.

Với “Tơ Xưa”, Thy Dung không chỉ thể hiện sự trưởng thành trong tư duy thiết kế mà còn khẳng định cá tính riêng – một thế hệ nhà thiết kế trẻ biết trân trọng giá trị truyền thống và làm mới chúng bằng hơi thở đương đại.

Sự kết hợp giữa hai thế hệ nhà thiết kế tài năng trong “Tơ Xưa” chính là minh chứng sống động cho hành trình truyền nối di sản trong thời trang Việt, nơi tình yêu nghề và bản sắc văn hoá được dệt nên bằng từng sợi tơ, từng đường kim tinh tế.

Kim Linh

Đời sống Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Dân tình giành giật iPhone 17 Pro Max, còn iPhone Air thì bị "bơ" đẹp dù được Tim Cook khen hết lời!

Dân tình giành giật iPhone 17 Pro Max, còn iPhone Air thì bị "bơ" đẹp dù được Tim Cook khen hết lời! Nổi bật

Cuộc sống thở thôi cũng thấy giàu của phú bà U60: Dinh thự 1600 tỷ, cũng trồng cây nuôi gà nhưng gà 1,5 triệu/ con, chanh 25 triệu/ cây

Cuộc sống thở thôi cũng thấy giàu của phú bà U60: Dinh thự 1600 tỷ, cũng trồng cây nuôi gà nhưng gà 1,5 triệu/ con, chanh 25 triệu/ cây Nổi bật

Từ số vốn hơn 3,7 tỷ đồng, chàng trai 26 tuổi sở hữu gần 1.300 BĐS cho thuê sau 7 năm: Bí quyết xoay tiền mua nhà khiến ai cũng phải nể

Từ số vốn hơn 3,7 tỷ đồng, chàng trai 26 tuổi sở hữu gần 1.300 BĐS cho thuê sau 7 năm: Bí quyết xoay tiền mua nhà khiến ai cũng phải nể

19:06 , 05/10/2025
Trấn Thành "lạnh nhạt" với Anh Trai Say Hi?

Trấn Thành "lạnh nhạt" với Anh Trai Say Hi?

18:32 , 05/10/2025
Vì sao người giàu giải thích chia sẻ về các vấn đề đầu tư?

Vì sao người giàu giải thích chia sẻ về các vấn đề đầu tư?

16:27 , 05/10/2025
Quang Vinh, Mỹ Linh trích quà cưới ủng hộ đồng bào vùng bão lũ

Quang Vinh, Mỹ Linh trích quà cưới ủng hộ đồng bào vùng bão lũ

16:10 , 05/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên