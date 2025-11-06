Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Có gì trong căn biệt thự "ở tạm" của vợ chồng Đoàn Di Băng?

06-11-2025 - 22:04 PM | Bất động sản

Căn biệt thự "ở tạm" này mang lại cảm giác ấm áp, tiện lợi nhưng không kém phần xa hoa.

Có gì trong căn biệt thự "ở tạm" của vợ chồng Đoàn Di Băng?- Ảnh 1.

Vợ chồng ca sĩ Đoàn Di Băng - Nguyễn Quốc Vũ được biết đến là một "tay chơi" có tiếng tại Việt Nam. Trong các bức hình mà cặp vợ chồng này đăng tải, đa phần là khoe cuộc sống sang chảnh với những chuyến du lịch đắt đỏ, nhiều xe ô tô đắt giá, biệt thự nguy nga, lộng lẫy.

Đặc biệt, cặp vợ chồng này còn gây chú ý khi tuyên bố xây biệt thự 400 tỷ đồng. Và để phục vụ cho việc xây dựng biệt thự trên, cô ca sĩ này đã cùng gia đình chuyển đến biệt thự khác ở Quận 7 để sinh sống. Đoàn Di Băng tuyên bố, căn biệt thự mà cô và gia đình đang ở chỉ là nơi "ở tạm".

Dù chỉ là nơi "ở tạm" trong lúc chờ hoàn thiện siêu biệt thự mới, căn nhà vẫn toát lên sự tiện nghi và đẳng cấp, với các khu chức năng bố trí khoa học, sân vườn rộng rãi và khoảng không mở cho sinh hoạt gia đình. Tổng thể mang lại cảm giác ấm áp, tiện lợi nhưng không kém phần xa hoa.﻿

Có gì trong căn biệt thự "ở tạm" của vợ chồng Đoàn Di Băng?- Ảnh 2.

Gia đình Đoàn Di Băng hiện sống trong một căn biệt thự 3 tầng ở quận 7, có diện tích đất lên đến 450m2, diện tích sàn khoảng 300 m2.

Có gì trong căn biệt thự "ở tạm" của vợ chồng Đoàn Di Băng?- Ảnh 3.

Biệt thự được thiết kế theo phong cách Indochine kết hợp Art Deco. Căn biệt thự ở tạm của gia đình Đoàn Di Băng gây chú ý bởi không gian rộng rãi, phong cách hiện đại pha nét tân cổ điển sang trọng. Vợ chồng Đoàn Di Băng thường gọi đây là "nhà ở tạm" trong khi chờ đợi căn biệt thự khác hoàn thành.

Có gì trong căn biệt thự "ở tạm" của vợ chồng Đoàn Di Băng?- Ảnh 4.

Khuôn viên được thiết kế thông thoáng với nhiều mảng xanh, tạo cảm giác nghỉ dưỡng giữa lòng thành phố.

Có gì trong căn biệt thự "ở tạm" của vợ chồng Đoàn Di Băng?- Ảnh 5.

Nội thất bên trong nổi bật với tông màu sáng – trắng chủ đạo, đường nét tinh giản nhưng tinh tế. Bên trong nhà trang hoàng lộng lẫy như một cung điện. Trong nhà có lắp thang máy cạnh cầu thang bộ.

Có gì trong căn biệt thự "ở tạm" của vợ chồng Đoàn Di Băng?- Ảnh 6.

Mỗi góc trong căn nhà đều toát lên vẻ xa hoa, lộng lẫy.

Có gì trong căn biệt thự "ở tạm" của vợ chồng Đoàn Di Băng?- Ảnh 7.

Có gì trong căn biệt thự "ở tạm" của vợ chồng Đoàn Di Băng?- Ảnh 8.

3 con gái của vợ chồng Đoàn Di Băng có 3 phòng ngủ riêng với màu sắc dễ thương và rất nhiều khu chức năng.

Có gì trong căn biệt thự "ở tạm" của vợ chồng Đoàn Di Băng?- Ảnh 9.

Phòng tắm như ở khách sạn hạng sang.

Có gì trong căn biệt thự "ở tạm" của vợ chồng Đoàn Di Băng?- Ảnh 10.

Những dịp lễ Tết, Giáng sinh, vợ chồng Đoàn Di Băng thường chi cả trăm triệu đồng để trang trí, làm đẹp cho không gian trong nhà.

Thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, chồng nữ ca sĩ Đoàn Di Băng là Nguyễn Quốc Vũ, cùng hai người khác là ông Đinh Văn Liên (44 tuổi) và bà Nguyễn Thị Tuyến (43 tuổi) về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả.

Động thái này diễn ra sau nhiều tháng cơ quan chức năng điều tra về hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai, đóng tại Khu công nghiệp Giang Điền.

Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai do ông Liên làm Phó Tổng giám đốc (nhưng thực tế là chủ sở hữu) có hợp tác sản xuất sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body với Công ty TNHH thương mại dịch vụ VB Group do ông Vũ là Tổng giám đốc kiêm chủ sở hữu.

Theo Pha Lê

Nhịp sống thị trường

