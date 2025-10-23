"Cỗ máy thần kì" giúp Tập đoàn Sơn Hải thi công thần tốc đoạn tuyến cao tốc 11.808 tỷ đồng ở Việt Nam

Dự án thành phần đoạn cao tốc Vân Phong - Nha Trang thuốc cao tốc Bắc - Nam phía Đông có tổng chiều dài 83,35 km; điểm đầu (Km285+000) kết nối đường dẫn cửa phía Nam hầm Cổ Mã, thuộc địa phận huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa; điểm cuối (Km368+350) kết nối với điểm đầu Dự án thành phần đoạn Nha Trang - Cam Lâm.

Dự án có tổng mức đầu tư 11.808,02 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bao gồm 2 gói thầu xây lắp. Trong đó, ở gói thầu XL02, Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải thi công đoạn Km345+620 – Km368+350 và 8 cầu trên tuyến, với tổng chiều dài 22,73 km, giá trị thực hiện là 2.278 tỷ đồng.

Cao tốc Vân Phong - Nha Trang. Ảnh: Báo Tin tức & Dân tộc

Thực tế, Dự án thành phần đoạn Vân Phong - Nha Trang đã hoàn thành và đưa vào khai thác 70/83,35 km từ ngày 19/4/2025. Hiện nay, Ban Quản lý Dự án 7 đang thực hiện các thủ tục về mặt pháp lý, dự kiến sẽ tổ chức thông xe 13km còn lại trong tháng 10-2025.

Trong đó, Gói thầu XL02 đã hoàn thành, bàn giao cho đơn vị quản lý tiếp nhận khai thác từ ngày 18/4/2025, rút ngắn tiến độ khoảng 190 ngày so với hợp đồng, là công trình tiêu biểu cho khả năng thi công vượt trội của nhà thầu nội.

Để đạt được thành tựu đó, công trường của Sơn Hải đã hoạt động ngừng nghỉ. Ông Nguyễn Văn Huy, Phó Giám đốc Tập đoàn Sơn Hải cho biết trên VGP rằng: Đơn vị đã tổ chức thi công tại hiện trường "3 ca, 4 kíp" liên tục với các mũi thi công, làm xuyên Tết với khoảng hơn 700 công nhân làm việc 24/7 với những công nghệ mới nhất từ thế giới.

Cỗ máy đúc dải phân cách kiểu 'mỳ ăn liền' trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang . Ảnh: VGP/Phan Trang

Một trong những công nghệ Sơn Hải áp dụng đó là thi công dải phân cách bằng máy ép khuôn tự động cho ra dải phân cách bê tông ngay tại chỗ bằng máy đúc Power Curber 5700-D do Mỹ sản xuất - loại máy bán chạy nhất thế giới.

Máy chuyên dùng để đúc bó vỉa, làm dải phân cách cứng với chiều cao lên tới 1,5m trên đường cao tốc, quốc lộ, tỉnh lộ, đường đô thị, khu công nghiệp. Cỗ máy này cũng có thể trải đường bê tông xi măng (rộng đến 2m rải bên cạnh hoặc đến 3 m rải ở giữa), làm rãnh, kênh thoát nước và nhiều công dụng khác.

Power Curber 5700-D được mô tả là sự kết hợp tuyệt vời giữa công suất và tốc độ. Máy có kích thước nhỏ gọn, dễ dàng khi bảo dưỡng, vận hành an toàn hơn.

Hình ảnh Power Curber 5700-D do nhà sản xuất cung cấp. Ảnh: Vicoma

Cỗ máy dưới sự điều khiển của con người đi "lừ lừ" giữa đường và "nhả" ra dải phân cách bê tông liền mạch không những đạt chất lượng đồng đều với tính thẩm mỹ cao mà còn giúp tiết kiệm thời gian thi công, nâng cao năng suất. Với cỗ máy này, việc thi công dải phân cách đường cao tốc trở nên đơn giản hơn bao giờ hết.

Từ công trường cao tốc Vân Phong - Nha Trang, kỹ sư Nguyễn Thanh Đông cho Báo điện tử Chính phủ biết: Đơn vị thi công áp dụng công nghệ mới thi công dải phân cách tự động nên tiết kiệm hơn, an toàn hơn với máy móc nhập khẩu hoàn toàn.

Cỗ máy "nhả" ra dải phân cách bê tông liền mạch không những đạt chất lượng đồng đều với tính thẩm mỹ cao. Ảnh: VGP/Phan Trang

Nhờ việc áp dụng công nghệ mới vào thi công, Tập đoàn Sơn Hải đã xuất sắc đưa gói thầu XL02 về đích sớm 190 ngày so với hợp đồng. Điều này không chỉ thể hiện tốc độ, mà quan trọng hơn là “năng lực tổ chức tổng lực” – từ mặt bằng, vật liệu, công nghệ đến con người của Sơn Hải.

Đây là minh chứng rõ ràng rằng nhà thầu nội đã tiến gần chuẩn quốc tế về việc đảm nhận dự án hạ tầng quy mô lớn, đủ năng lực cạnh tranh với nhà thầu ngoại ở các dự án chiến lược quốc gia trong giai đoạn tới.