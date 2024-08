Có một ngân hàng số sinh ra với sứ mệnh các bạn trẻ vươn tầm

Digimi sinh ra từ mong muốn làm sao để khách hàng dễ dàng sử dụng



Ngược dòng thời gian tìm về 2021 - thời điểm BVBank ra mắt ngân hàng số Digimi cũng là nhu cầu sử dụng dịch vụ trực tuyến để giảm tiếp xúc trực tiếp tăng cao. Việc chuyển đổi từ những giao dịch tiền mặt truyền thống sang các giao dịch không dùng tiền mặt trở nên phổ biến.

Digimi của BVBank ra đời đúng thời điểm, và vì ngay lúc đó, việc mở tài khoản bằng định danh eKYC đã được ngân hàng đón đầu thử nghiệm trước đó nên khi Digimi ra mắt, khách hàng rất dễ dàng trải nghiệm tiện ích và giao dịch trên nền tảng số. Nhờ tiện ích dễ sử dụng, Digimi mở rộng, gia tăng tệp khách hàng rất nhanh chóng. Nhưng, điều khiến Digimi dành trọn tình cảm thân thiết của khách hàng đó là sự thấu hiểu nhu cầu đa dạng và nỗ lực cải tiến sản phẩm dịch vụ không ngừng nghỉ để phụng sự các nhu cầu tưởng chừng không thể của khách hàng.

Trong 3 năm phát triển, bám sát chiến lược 3E - Easy to use (dễ sử dụng), Easy to connect (dễ kết nối), Easy to receive value (dễ nhận giá trị) - các tiện ích được Digimi gần như tiên phong cho ra đời như mở thẻ ảo, chuyển khoản bằng nickname/số điện thoại, tài khoản shopname, tài khoản số đẹp, liên kết nhiều loại ví, trả phí bảo hiểm, mở tài khoản chứng khoán tại Vietcap,... hay chăm sóc khách hàng bằng video call. Người dùng đặc biệt là cách bạn trẻ ngày càng tin dùng. Họ dùng không chỉ bởi vì đó là những tiện ích rất cần thiết trong cuộc sống mà còn bởi các bước thực hiện rất nhanh chóng và dễ sử dụng. Chính vì điều đó, số lượng khách hàng mỗi năm đều tăng trưởng rất tốt, trung bình 34%/năm, tính đến 30/6/2024, BVBank đã có 2 triệu khách hàng, trong đó đóng góp rất lớn từ Digimi.

Đến tâm niệm đóng góp gì cho thế hệ tương lai

Trong 2 triệu khách hàng của BVBank, số lượng khách hàng trẻ với tuổi đời từ 18-25 chiếm rất lớn, gần 40%. Với một "gia tài" khách hàng quý giá như vậy, BVBank nói chung và Digimi nói riêng luôn tâm niệm, mình cần đóng góp gì đó để phát triển cùng thế hệ tương lai.

Chọn đồng hành cùng các bạn cấp 3, sinh viên và bộ môn bóng rổ, Digimi đặt ra sứ mệnh "Vì một thế hệ vươn tầm" với mục tiêu nâng cao tầm vóc thể chất và cuộc sống của thế hệ trẻ. Bóng rổ là bộ môn thể thao đang được các bạn trẻ yêu thích những năm gần đây bởi không chỉ sự linh hoạt, tính đồng đội, mà còn giúp cải thiện tầm vóc và thể chất rất nhiều. Các hoạt động, giải đấu dành cho sinh viên ngày càng nhiều, và thu hút các bạn trẻ tham gia. Chính vì vậy 2 mùa liên tiếp của giải Bóng rổ Sinh viên Toàn quốc 2022, 2023 – NUC và Giải Thể Thao Sinh Viên Toàn quốc VUG, Digimi luôn sát cánh. Gần 10.000 sinh viên tại các trường đại học đã cho Digimi cơ hội được gặp gỡ, làm quen và trở thành BẠN.

2024, tiếp tục sứ mệnh vươn tầm cùng thế hệ trẻ, Digimi lại một lần nữa đồng hành cùng sinh viên các trường đại học trong mùa giải 2024. Không chỉ vậy, những bạn sinh viên có niềm đam mê bóng rổ sẽ được tham gia những khóa trải nghiệm đặc biệt mà Digimi cùng tổ chức. Việc nuôi dưỡng từ đam mê, đến việc được trải nghiệm và tham gia thi đấu ở trong nước cũng như quốc tế là điều mà Digimi mong muốn được vun đắp cùng các bạn trẻ.