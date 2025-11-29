Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Có một suối "cá thần" khác ở Thanh Hóa mà nhiều người chưa biết

29-11-2025 - 16:06 PM | Sống

Ngoài suối "cá thần" Cẩm Lương nổi tiếng, ở Thanh Hóa còn có 1 suối "cá thần" khác có hàng ngàn con sinh sống, gắn liền với nhiều câu chuyện huyền bí

Suối "cá thần" Văn Nho được phát hiện từ rất lâu tại một con suối nhỏ chảy ra từ hang đá ở bản Chiềng, xã Văn Nho, huyện Bá Thước cũ (nay là xã Văn Nho, tỉnh Thanh Hóa).

Có một suối "cá thần" khác ở Thanh Hóa mà nhiều người chưa biết- Ảnh 1.

Suối "cá thần" Văn Nho (xã Văn Nho, tỉnh Thanh Hóa) - nơi cũng có hàng ngàn con "cá thần" sinh sống

Cũng giống như suối "cá thần" Cẩm Lương ở xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa, đàn cá thần ở Văn Nho cũng sống quần tụ hàng ngàn con tại một con suối nhỏ, nước quanh năm trong xanh. Bên trên con suối là vách núi đá dựng đứng, nước ngầm từ trong chảy ra quanh năm không cạn.

Hang "cá thần" ít người biết tới này cách trung tâm tỉnh Thanh Hóa khoảng 120 km.

Dù không nổi tiếng như suối "cá thần" Cẩm Lương, thế nhưng suối cá ở Văn Nho cũng có nhiều câu chuyện huyền bí, gắn với nhiều tên tuổi trong lịch sử.

Có một suối "cá thần" khác ở Thanh Hóa mà nhiều người chưa biết- Ảnh 2.

Giống cá này giống hệt giống cá ở suối "cá thần" Cẩm Lương (ở xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy cũ, nay là xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa)

Ông Hà Văn Thân (72 tuổi; ngụ bản Chiềng), người trông coi suối "cá thần" cho biết, chẳng biết từ bao giờ đàn cá đã xuất hiện, sinh sống đông đúc tại đây. Kể từ lúc mới lớn cho tới bây giờ, ông thấy đàn cá vẫn sinh sống tập trung, không bỏ đi đâu cả dù có những năm mưa lũ, nước lớn.

"Trong bản vẫn truyền tai nhau về câu chuyện xưa có một thanh niên vì đói quá mà lén bắt cá về nướng ăn. Sau đó, người này phát điên, chảy khắp bản, gia đình đi khắp nơi tìm thầy cứu chữa nhưng không được. Từ đó, không ai dám bắt cá hay ăn thịt cá nữa"- ông Thân chia sẻ.

Có một suối "cá thần" khác ở Thanh Hóa mà nhiều người chưa biết- Ảnh 3.

Đàn cá được người dân nơi đây bảo vệ, trông coi như những người bạn

Theo sử sách, khu vực hang cá này gắn liền với nhiều nhân vật lịch sử, trong đó có 2 thủ lĩnh phong trào Cần Vương là Hà Công Bộ và Hà Văn Nho, từng bị thực dân Pháp chém đầu gần hang cá. Nhà yêu nước Tống Duy Tân cũng từng lẩn trốn trong các hang động phía trên suối cá. Hiện, tại hang có đền thờ các anh hùng và thần cá.

Dù có cảnh đẹp hoang sơ, bình yên giữa đại ngàn, thế nhưng hang "cá thần" ở Văn Nho vẫn chưa được quan tâm đầu tư đường sá để du khách có thể tới tham quan, ngắm đàn "cá thần".

Hình ảnh suối "cá thần" Văn Nho ở Thanh Hóa:

Có một suối "cá thần" khác ở Thanh Hóa mà nhiều người chưa biết- Ảnh 4.

Đàn cá này cũng rất gần gũi, có khách tới là chúng thường vây quanh để được cho ăn

Có một suối "cá thần" khác ở Thanh Hóa mà nhiều người chưa biết- Ảnh 5.

Tại đây, có những con cá có trọng lượng khoảng 7-10 kg

Có một suối "cá thần" khác ở Thanh Hóa mà nhiều người chưa biết- Ảnh 6.

Du khách thích thú khi tới đây tham quan, khám phá đàn "cá thần"

Có một suối "cá thần" khác ở Thanh Hóa mà nhiều người chưa biết- Ảnh 7.

Hàng ngàn con cá sinh sống ngay trên miệng hang đá, nơi có nguồn nước trong xanh, mát lạnh chảy ra

Có một suối "cá thần" khác ở Thanh Hóa mà nhiều người chưa biết- Ảnh 8.

Ông Hà Văn Thân, người trông coi đàn cá suối nhiều năm qua

Có một suối "cá thần" khác ở Thanh Hóa mà nhiều người chưa biết- Ảnh 9.

Phía trên suối cá có một hang động nhỏ, là nơi thờ các nhà yêu nước và thần cá

Có một suối "cá thần" khác ở Thanh Hóa mà nhiều người chưa biết- Ảnh 10.

Cảnh đẹp hoang sơ, bình yên ở suối "cá thần" Văn Nho, một điểm đến chưa được nhiều người biết tới

Suối "cá thần" Văn Nho - Thanh Hóa.

Theo Tuấn Minh

Người lao động

