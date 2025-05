Có những người vượt hàng trăm cây số đến Quảng Ninh chỉ để ăn 3 món đặc sản này: Nhiều nơi khác cũng có nhưng không đâu ngon bằng!

Vùng than Quảng Ninh có đặc trưng địa hình cả biển và núi nên đặc sản nơi đây vô cùng đa dạng, thơm ngon nức tiếng, mang đậm phong vị địa phương, trở thành nét độc đáo gây thương nhớ níu chân du khách.

Đặc sản trứ danh chỉ ăn ở Quảng Ninh là ngon nhất, du khách vượt trăm cây số về thưởng thức

1. Cù kỳ

Cù kỳ (còn có tên gọi khác là cua sấm, cùm cùm hay cua đá), cùng họ với cua, sống trong các khe đá, mảnh gỗ dọc theo bờ biển và rừng ngập mặn. Sở dĩ có tên gọi "cù kỳ" bởi chúng có chiếc mai to màu nâu, mắt xanh lá, thịt săn chắc, đôi càng thường co rúm lại và di chuyển chậm chạp hơn so với những loài cua biển khác.

Cù kỳ được người dân địa phương ví von như "cua hoàng đế của Việt Nam"

Thịt cù kỳ tập trung chủ yếu ở phần càng, được chế biến thành nhiều món ngon khác nhau như cù kỳ rang me, xào sả ớt, cù kỳ hấp hoặc rang muối… Tuy nhiên, đến Quảng Ninh mà chưa nếm thử tô bún cù kỳ thì chưa phải người "sành ăn chính hiệu"!

Một tô bún cù kỳ thường có thêm các loại hải sản khác như tôm, bề bề, mực khô hay đậu rán giòn, chả lá lốt. Nước dùng ngọt thanh, chua dịu, được nấu từ thân cù kỳ xay nhuyễn. Gạch cù kỳ được chế biến thành riêu. Phần nước dùng đậm đà, béo ngậy, dậy mùi thơm của gạch và thịt cù kỳ. Thịt càng cù kỳ tuy không ngọt và đậm vị bằng thịt cua biển nhưng thơm hơn và ăn không bị ngán.

Bún cù kỳ đặc biệt hút khách dịp sau Tết nhờ công dụng "giải ngấy"

Khi thưởng thức, thực khách có thể cho thêm giấm bỗng, ăn kèm rau sống, măng ớt… Là món ăn nổi tiếng ở Hạ Long nhưng không phải ai cũng "nếm thử" được, nhất là những người có cơ địa dễ bị dị ứng.

Một số quán bún cù kỳ bạn có thể tham khảo: 1. Bún cù kỳ Hường Béo : 20 Tấn Mài, P. Bãi Cháy, TP. Hạ Long / Giá tham khảo: 50.000đ/bát 2. Bún cù kỳ khách sạn Công Đoàn : Tổ 5, khu 9A, P. Bãi Cháy, TP. Hạ Long / Giá tham khảo: 55.000đ/bát 3. Bún cù kỳ 268 : 268 Giếng Đồn, P. Trần Hưng Đạo, TP. Hạ Long / Giá tham khảo: 35.000 - 50.000 VNĐ/phần 4. Bún cù kỳ Bà Lan : Khu Sân Vườn, Ô 12 Thượng Mai, P. Cái Dăm, TP. Hạ Long / Giá tham khảo: Khoảng 50.000 VNĐ/phần 5. Bún cù kỳ Hạ Long : 28 Nguyễn Hiền, P. Trần Hưng Đạo, TP. Hạ Long / Giá tham khảo: 50.000 VNĐ/phần

2. Sa m biển

Thoạt nhìn, sam biển trông giống chiếc mũ sắt, phần mai giống cua nhưng to hơn, cứng và dày, mình sam tròn dẹt. Sam có 4 mắt (2 mắt lồi ra ở bên thân và 2 mắt còn lại ở trên đầu), phần bụng có 8 càng nhỏ, đuôi sam có gờ với đầu nhọn hình tam giác rõ nét.

Sam thường sống theo cặp, một con đực đi cùng một con cái. Mùa sam kéo dài từ khoảng tháng 4 đến tháng 9 (dương lịch). Sam được bán theo đôi, vào mùa khoảng 700 ngàn - 1,2 triệu đồng/cặp, thời điểm khan hiếm có thể lên tới 1,5 triệu đồng/cặp.

Trứng sam được chế biến thành nhiều món ngon bổ dưỡng

Sam biển không quá đắt đỏ, không khó tìm như sá sùng nhưng tốn công chế biến, phải những đầu bếp giàu kinh nghiệm mới có thể thực hiện được nên nhiều nhà hàng không mấy "mặn mà" với sam. Sam sau khi sơ chế sạch, sam có thể chế biến thành nhiều món ngon như sam trứng nướng, sam bao bột rán, sụn sam nướng, thịt sam xào miến, sam xào sả ớt... nhưng ngon và phổ biến nhất là chân sam xào chua ngọt và nộm thịt sam.

Riêng món gỏi trứng sam lại càng phải dụng công hơn nữa. Đầu bếp chọn sam cái ngon cho lên bếp nướng đều, canh nhiệt độ và trở đều tay, khi vỏ chuyển từ màu hơi vàng sang đen là được. Đây là khâu rất quan trọng bởi nướng quá kỹ sẽ làm trứng sam bị khô, mất ngon, nhưng nếu trứng chưa chín hết có thể gây ngộ độc khi ăn.

Các món ăn từ sam biển thường được chế biến khá công phu

Do trứng sam nằm ngay trong yếm, sát vành vỏ sam nên người đầu bếp phải thật khéo léo, dùng kéo cắt từ đuôi lên trên, men theo vành vỏ sam, nhẹ nhàng lật lại rồi lấy thìa múc toàn bộ trứng sam ra. Trứng sam được trộn đều với hành lá, ớt, tỏi, rau răm, húng, vừng, lạc rang giã nhỏ, hoa chuối, sả... rồi thêm đường, mắm, chanh và các gia vị vừa dùng, để một lúc cho ngấm. Nhiều nơi còn cho cả thịt sam xé nhỏ giúp món gỏi càng thêm đậm đà.

Gợi ý một số quán sam biển ngon tại Quảng Ninh: 1. Quán Sam : Chợ Hạ Long, P. Bạch Đằng, TP. Hạ Long 2. Quán sam Bà Tỵ : Ngõ 6, P. Cao Thắng, TP. Hạ Long 3. Nhà hàng Dũng Hoa : Số 95, tổ 5, khu 8, P. Hồng Hải, TP. Hạ Long 4. Quán sam Cô Béo : Lô 15, tổ 8, khu 2, P. Hà Tu, TP. Hạ Long (cạnh Metro Hà Tu) 5. Ngọc Lan Quán : Đường Hậu Cần, P. Bãi Cháy, TP. Hạ Long

3. Sá sùng

Sá sùng là đặc sản Quảng Ninh mang đặc trưng rất riêng của vùng biển Vân Đồn. Sá sùng có nhiều tên gọi khác nhau như sâm đất, giun biển, đồn đột, trùn biển, địa sâm. Sá sùng màu nâu đỏ, thân có nhiều sợi vân nhỏ li ti, thường ẩn náu dưới khe cát, hang đá, thậm chí ở đáy biển sâu đến 30m. Sá sùng chỉ có thể thu hoạch khi mực nước biển xuống thấp, vào khoảng tháng 3 đến tháng 7 hàng năm.

Do sá sùng có vị ngọt tự nhiên nên trong quá trình chế biến không cần phải nêm thêm đường hay bột ngọt. Chỉ cần một chút muối dằn hương vị, thêm chút ớt nếu bạn thích ăn cay, là đủ để làm nên món sá sùng thơm ngon đậm đà.

Sá sùng xào chua ngọt thơm ngon đậm đà

Sá sùng tươi mềm, dai giòn, thường được xào chua ngọt, xào tỏi, xào rau muống, xào su hào hoặc nấu canh… Không chỉ thơm ngon, món cháo sá sùng còn là bài thuốc giàu dinh dưỡng, thích hợp với những người mới ốm dậy, thể lực kém.

Sá sùng khô có thể bảo quản và sử dụng trong thời gian dài. Khi nướng trên than hồng, sá sùng có mùi thơm hấp dẫn, trở thành món nhậu khoái khẩu của cánh mày râu, được nhiều người sành ăn nhận xét là "ngon hơn cả mực nướng". Hoặc món sá sùng hầm thuốc bắc cũng trở thành "thần dược" dành cho quý ông.

Sá sùng khô có giá thành khá cao, từ 4-7 triệu đồng/kg (tùy loại)

Theo Đông y, nhờ giá trị dinh dưỡng cao và nhiều khoáng chất cần thiết cho cơ thể, sá sùng đặc biệt tốt cho sức khỏe nam giới, người bị hen suyễn hay trẻ em bị còi xương... Sá sùng tương đối hiếm nên giá thành khá cao. Sá sùng tươi khoảng 400.000-500.000 đồng/kg, loại khô dao động từ 4-7 triệu đồng/kg (tùy loại). Muốn mua sá sùng đúng chuẩn, bạn nên tìm đến vùng đảo Quan Lạn tại Vân Đồn.

Một số địa chỉ cung cấp sá sùng khô tại Quảng Ninh: 1. Hải sản Ông Ba : Lô C122, Đường Hạ Long, TP. Hạ Long 2. DASAVINA : Ô 41, Yết Kiêu, TP. Hạ Long 3. Hải sản Vân Đồn: 399 Lý Anh Tông, Cái Rồng, Vân Đồn 4. Hải sản Phúc Gia: P. Hà Khẩu, TP. Hạ Long 5. Ngoài ra, sá sùng được bán ở các chợ: Chợ hải sản Cái Dăm - Bãi Cháy / Chợ hải sản Hòn Gai / Chợ cá cảng Hạ Long / Chợ cá Bến Do...

Ẩm thực Quảng Ninh còn ghi điểm với những đặc sản nức tiếng: chả mực giã tay Hạ Long, bánh gật gù, cà sáy Tiên Yên, bánh mì mỏ… Và không thể thiếu món tráng miệng trứ danh - sữa chua trân châu Hạ Long - "hot trend" của các bạn trẻ mỗi lần check-in vùng biển này.

Ngoài những món ngon "ăn một lần nhớ mãi", Quảng Ninh còn hội tụ nhiều danh thắng độc đáo như vịnh Hạ Long - kỳ quan thiên nhiên thế giới, vịnh Bái Tử Long (Cẩm Phả), bãi biển Trà Cổ, mũi Sa Vĩ (Móng Cái), thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, chùa Ba Vàng (Uông Bí), mùa lau trắng Bình Liêu…

Trải nghiệm du thuyền trên vịnh, check-in "cháy máy" trên đảo

1. Vịnh Hạ Long

Nổi bật với những bãi biển hoang sơ, hang động tuyệt đẹp và hệ sinh thái phong phú - vịnh Hạ Long xứng đáng là "thiên đường trên biển" mà bạn nhất định phải ghé thăm khi đến Quảng Ninh.

Vịnh Hạ Long - "thiên đường trên biển"

Bạn có thể bắt đầu hành trình du ngoạn trên vịnh với tàu gỗ, du thuyền sang trọng hoặc chèo kayak khám phá hang động – những trải nghiệm phù hợp cho các cặp đôi, gia đình hoặc các nhóm bạn trẻ.

5 địa điểm không thể bỏ lỡ khi tham quan vịnh Hạ Long: 1. Hang Sửng Sốt 2. Hang Luồn 3. Động Mê Cung 4. Đảo Ti Tốp 5. Làng chài Cửa Vạn

2. Đảo Cô Tô

Cô Tô là huyện đảo ở phía đông tỉnh Quảng Ninh, cách đất liền khoảng 80km. Thời điểm du lịch Cô Tô đẹp nhất là mùa hè và mùa thu - khoảng tháng 4, 5, 6 - vì trời không có bão, ít mưa và nắng hè chưa quá gay gắt. Để tới đảo, du khách sẽ phải đi theo 2 chặng:

Thời điểm du lịch Cô Tô đẹp nhất là mùa hè và mùa thu

Chặng 1: Tới cảng Cái Rồng, Vân Đồn, Quảng Ninh

Du khách từ miền Nam hoặc miền Trung sẽ đáp chuyến bay ra Hà Nội hoặc Hải Phòng, Quảng Ninh rồi đi đường bộ tới cảng Cái Rồng, huyện Vân Đồn bằng xe taxi, xe limousine, xe khách, xe máy…

Chặng 2: Từ cảng Cái Rồng đi tàu ra đảo Cô Tô

Hiện có 3 loại tàu di chuyển ra đảo là tàu cao tốc, tàu gỗ và tàu tăng cường. Du khách thường lựa chọn đi tàu cao tốc (thời gian di chuyển hơn 1 tiếng, giá vé tham khảo 250.000 đồng/lượt) hoặc tàu gỗ (thời gian di chuyển hơn 2 tiếng, giá vé tham khảo 95.000 đồng/lượt).

Hải đăng Cô Tô - Điểm check-in "sống ảo" không thể bỏ qua

Trên đảo: Du khách có thể di chuyển bằng xe điện, xe máy, xe đạp (thuê tại các khách sạn và nhà nghỉ) hoặc xe ôm, taxi.

Một vài địa điểm trải nghiệm, check-in: 1. Bãi đá Móng Rồng (bãi đá Cầu Mỵ) 2. Bãi biển Vàn Chảy, Hồng Vàn, Bắc Vàn 3. Hải đăng Cô Tô 4. Rừng chõi nguyên sinh 5. Con đường tình yêu

3. Đảo Quan Lạn

Quan Lạn, hòn đảo xinh đẹp nằm trong vịnh Bái Tử Long của tỉnh Quảng Ninh, ngày càng thu hút du khách bởi vẻ hoang sơ, yên bình, cùng hàng loạt cảnh quan thiên nhiên mê đắm lòng người.

Quan Lạn sở hữu nhiều bãi biển đẹp

Quan Lạn phù hợp với những gia đình có trẻ nhỏ hoặc người già, người dễ say tàu xe vì đường ra đảo gần như không có sóng lớn, do nằm trong vịnh, thời gian di chuyển nhanh. Đảo Quan Lạn diện tích bề ngang hẹp, không lớn nhưng lại khá dài nên sở hữu nhiều bãi biển đẹp.

Trên đảo, bạn có thể chọn các nhà nghỉ, khách sạn, nhà sàn, villa và resort. Giá phòng dao động từ 300.000 đến 3.500.000 đồng tuỳ loại phòng và thời điểm. Giá thuê xe máy trung bình 150.000 đồng/ngày (không xăng). Thuê tuk tuk khoảng 700.000 đồng/ngày, xe điện khoảng 1.200.000 đồng/ngày. Phương tiện này phù hợp với nhóm đông người, gia đình.

Hầu hết các homestay ở Quan Lạn có view biển tuyệt đỉnh

Một số điểm vui chơi, tham quan trên đảo: 1. Bãi tắm Quan Lạn, bãi tắm Minh Châu 2. Eo gió Quan Lạn 3. Đảo Ngọc Vừng 4. Vườn quốc gia Ba Mùn 5. Dòng sông đôi bờ cát trắng - Đồi vô cực - Bãi cỏ châu Âu

Dù là người đam mê khám phá văn hóa hay yêu thích vẻ đẹp thiên nhiên, chắc chắn Quảng Ninh sẽ là điểm đến lý tưởng, đáp ứng được mọi nhu cầu: từ du lịch theo nhóm bạn thân, dân văn phòng cần nơi thư giãn hay các gia đình muốn đưa người già, trẻ nhỏ đi du lịch cuối tuần.

(Nguồn ảnh: Intenet)