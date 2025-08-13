Cổ phiếu của 'đại gia' khu công nghiệp tăng trần 2 phiên liên tiếp, vượt đỉnh lịch sử, vốn hóa hơn 1 tỷ USD

Kết thúc phiên giao dịch ngày 12/8, chỉ số VN-Index tăng 11,36 điểm, tương ứng tăng 0,71%.

Trong phiên giao dịch, cổ phiếu VGC của Tổng Công ty Viglacera - CTCP đã tăng trần lên mức giá 66.300 đồng/cp (tăng 7%). Đây là phiên tăng giá thứ 5 liên tiếp và là phiên tăng trần thứ 2 liên tiếp của Viglacera.

Với phiên tăng trần của ngày hôm nay, cổ phiếu VGC đã phá vỡ mức đỉnh lịch sử vào tháng 8/2022.﻿ Cổ phiếu VGC đã tăng mạnh trong tháng 7. Tính từ đầu tháng 7 tới nay, giá cổ phiếu VGC đã tăng khoảng 47,5%. Vốn hóa của Viglacera hiện đã tăng lên hơn 29.700 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính quý 2/2025 của Viglacera ghi nhận doanh thu thuần trong quý đạt 3.240 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của VGC trong quý 2/2025 đạt 540 tỷ đồng, tăng 216% so với mức 171 tỷ đồng của cùng kỳ. Sự tăng trưởng này chủ yếu được giải thích là do lợi nhuận từ mảng cho thuê hạ tầng khu công nghiệp quý 2/2025 tăng so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần của VGC đạt 6.095 tỷ đồng , tăng 13% so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất lũy kế 6 tháng đầu năm 2025 đạt 839 tỷ đồng, tăng 105% so với cùng kỳ.