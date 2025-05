Cổ phiếu “đại gia” bán vàng, trang sức tăng nóng

Thị trường chứng khoán phiên 29/5 bất ngờ chứng kiến cú tăng “bốc đầu” của cổ phiếu CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ). Cổ phiếu này tăng gần hết biên độ ngay đầu phiên cùng với giao dịch đầy sôi động.

Sau đó, đà tăng dù có hạ nhiệt đôi chút nhưng PNJ vẫn duy trì mức tăng khoảng 5%. So với đáy dài hạn xác nhận hồi đầu tháng 4, PNJ đã tăng 33% thị giá. Vốn hóa thị trường tương ứng hơn 28.000 tỷ đồng.

Cổ phiếu PNJ tăng nóng sau chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương về cơ chế, chính sách quản lý hiệu quả thị trường vàng, ngày 28/5. Tổng Bí thư yêu cầu xóa bỏ thế độc quyền vàng miếng trên nguyên tắc Nhà nước vẫn quản lý nhưng có thể cấp phép cho nhiều doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia sản xuất.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư yêu cầu mở rộng quyền nhập khẩu vàng có kiểm soát để tăng nguồn cung, góp phần giảm chênh lệch với giá thế giới, đồng thời hạn chế buôn lậu qua biên giới. Cùng với đó, thị trường vàng trang sức được khuyến khích phát triển để từng bước đưa Việt Nam thành trung tâm chế tác, xuất khẩu chất lượng cao. Việc này cũng giúp chuyển hóa vàng tích trữ thành sản phẩm có giá trị gia tăng.

Đây được xem là một tín hiệu tích cực đối với các doanh nghiệp kinh doanh vàng, trang sức trong nước trước tình trạng thiếu hụt nguồn cung trầm trọng. Nguồn nguyên vật liệu khan hiếm, giá vàng tăng cao trong khi sức mua chưa phục hồi và mức tăng trưởng ngành bán lẻ hàng xa xỉ suy giảm tạo ra thách thức lớn với PNJ thời gian qua.

Trong quý 1, doanh thu trang sức bán lẻ - mảng chủ lực của PNJ, tăng trưởng hơn 6% so với cùng kỳ, đạt 6.677 tỷ đồng nhưng đà tăng đã chậm lại so với mức tăng 10% của quý 4/2024, cho thấy sức mua chưa có dấu hiệu cải thiện đáng kể. Doanh thu từ hoạt động bán sỉ tăng 22,3% so với cùng kỳ khi thị trường ngày càng đề cao tính minh bạch và khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Ngược lại, doanh thu vàng 24K trong quý đầug năm giảm gần 66% so với cùng kỳ. Trước tình trạng nguồn nguyên liệu gặp khó khăn và nguồn cung sản phẩm 24K bị hạn chế kéo dài từ nửa cuối năm 2024 đến nay, PNJ đã chủ động ưu tiên phân bổ nguồn lực cho mảng trang sức bán lẻ – lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của công ty. Việc giới hạn số lượng sản phẩm vàng 24K khiến doanh thu từ mảng này sụt giảm đáng kể, dù nhu cầu thị trường vẫn duy trì ở mức cao.

PNJ hiện sở hữu mạng lưới kinh doanh vàng, trang sức lớn nhất cả nước với 429 cửa hàng, bao phủ 58/63 tỉnh thành (tính đến cuối quý 1/2025). Công ty có kế hoạch phát triển thêm từ 12-25 cửa hàng trong năm 2025, song trong quý đầu năm số lượng cửa hàng vẫn không đổi so với cuối năm ngoái dù quý 1 hằng năm thường là mùa kinh doanh cao điểm.

Báo cáo phân tích mới đây của Agriseco cho rằng, trong bối cảnh thị trường bán lẻ trang sức phục hồi chậm và còn nhiều khó khăn bởi nguồn cung vàng hạn chế, PNJ đặt trọng tâm chiến lược vào tăng hiệu suất các cửa hàng hiện tại, tăng cường nhận diện thương hiệu và liên tục đổi mới bộ sưu tập phù hợp với thị hiếu thị trường.