Cổ phiếu HDBank bất ngờ "tím lịm" sau khi tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo rung chuông tại sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE)

Thị trường chứng khoán phiên 24/9 ghi nhận đà bứt phá của cổ phiếu ngân hàng HDB - HDBank. Thị giá sau quãng đi ngang trong phiên sáng đã bất ngờ tăng mạnh từ đầu phiên chiều, có thời điểm tăng trên 6% và vượt lên trên vùng 30.000 đồng/cp.

Tới cuối phiên, HDB bốc đầu tăng kịch trần 7% lên đóng cửa tại 30.700 đồng/cp. Thanh khoản trở nên sôi động với gần 23 triệu đơn vị được sang tay, giá trị xấp xỉ 700 tỷ đồng.

Diễn biến khởi sắc của HDB được cộng hưởng từ nhiều luồng thông tin tích cực. Phải kể tới là kết quả kinh doanh ấn tượng với thu nhập lãi thuần của trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt 17.227 tỷ đồng, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập ngoài lãi từ các hoạt động dịch vụ thanh toán, ngân hàng số, kinh doanh ngoại tệ… bứt phá mạnh mẽ trên 210% so với cùng kỳ, góp phần đưa tổng thu nhập hoạt động của HDBank tăng 30% lên 20.840 tỷ đồng.

Với kết quả trên, HDBank tiếp tục dẫn đầu toàn ngành về hiệu quả hoạt động với tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 26,5%. Tính đến 30/6/2025, tổng tài sản HDBank vượt 784 nghìn tỷ đồng, tăng 12,4% so với đầu năm. Huy động 664 nghìn tỷ đồng tăng 7%. Dư nợ vượt 517 nghìn tỷ đồng, tăng 18,2% so với đầu năm và gấp gần hai lần mức chung toàn ngành (tăng 9,9%).

Mới đây, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo – Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Ngân hàng HDBank vừa có chuyến thăm Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE), trung tâm tài chính lớn nhất và lâu đời nhất thế giới. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo đã có cuộc gặp gỡ và trao đổi với bà Lynn Martin – nữ Chủ tịch thứ hai trong lịch sử hơn 300 năm của NYSE.

Trong cuộc gặp, bà Thảo đã chia sẻ về sự phát triển của thị trường vốn Việt Nam sau 30 năm, với những doanh nghiệp đầu ngành niêm yết trên sàn HOSE như Vietjet (VJC) và HDBank (HDB). Đồng thời, bà bày tỏ khát vọng đưa doanh nghiệp Việt Nam tiến ra sân chơi lớn, hiện diện tại NYSE để mở rộng kênh huy động vốn quốc tế, khẳng định vị thế quốc gia trên bản đồ tài chính toàn cầu.

Đặc biệt, trong chuyến thăm sàn NYSE, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo cũng tham dự nghi thức rung chuông kết thúc phiên giao dịch lúc 16h00. Kết thúc phiên giao dịch, thị trường chứng khoán Mỹ bật tăng 48 điểm, tạo thêm dấu ấn cho một ngày đặc biệt.﻿

Mặt khác, CTCP Chứng khoán HD (HDS) – công ty HDBank nắm 30% vốn - vừa lấy ý kiến cổ đông về phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Theo đó, Chứng khoán HD sẽ chào bán 365 triệu cổ phiếu với giá chào bán là 20.000 đồng, qua đó tăng vốn điều lệ từ 1.460 tỷ đồng lên hơn 5.100 tỷ đồng. Tỷ lệ thực hiện là 2:5, tức cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu nhận quyền mua 5 cổ phiếu chào bán thêm. Tổng số tiền thu về đạt hơn 7.300 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Chứng khoán HD dự kiến chi 1.470 tỷ đồng để góp vốn vào một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sàn giao dịch tài sản mã hóa, khi doanh nghiệp này nâng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng với tên dự kiến của doanh nghiệp là CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa HD. Động thái này đánh dấu việc thêm một công ty chứng khoán sẵn sàng tham gia vào vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa.

Kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận trên 20%/năm trong 5 năm tới

Trong báo cáo mới nhất, Chứng khoán MBS đánh giá việc ưu tiên tiến vào phân khúc cho vay hộ kinh doanh, KHDN vừa và nhỏ cũng như cung cấp chuỗi giá trị cho cả khách hàng cá nhân tại những khu vực đô thị loại 2 và nông thôn giúp HDBank có được thị phần lớn, từ đó tạo ra những sản phẩm được "may đo" cho từng nhóm khách hàng.

Nhu cầu tín dụng cao hơn trong nửa cuối năm, đặc biệt sau khi có kết quả về thuế quan có thể thúc đẩy nhu cầu tín dụng trong dân và các chuỗi cung ứng. Lãi suất cho vay duy trì ở mức thấp tiếp tục sẽ là động lực chính của mảng cho vay mua nhà nửa cuối năm 2025. MBS tin rằng HDBank hoàn toàn có thể đạt được kế hoạch TTTD đề ra ở mức 32%.

MBS ước tính lợi nhuận sau thuế của HDBank trong năm 2025 đạt 17.420 tỷ đồng, hoàn thành 103,6% kế hoạch kinh doanh cả năm. Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế kỳ vọng duy trì trên 20%/năm cho 5 năm tới tương tự như trong 5 năm vừa qua. Động lực chính vẫn đến từ NIM được duy trì trên 5% trong khi tăng trưởng tín dụng trên 25%.